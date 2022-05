„Królowa”, czyli Andrzej Seweryn w roli drag queen. Do obsady serialu Netfliksa dołączyła wyjątkowa postać

Miniserial „Królowa” w reżyserii Łukasza Kośmickiego („Ukryta gra”, „Dom zły”, „Gry uliczne”) i według scenariusza Arniego Asgeirssona („Brim”, „Więzy rodzinne”) zrealizował Opus TV. O miniserialu wiemy już od dłuższego czasu. Netflix wciąż jednak nie pokazał jego zwiastuna ani nie podał informacji o dacie premiery. Wiemy jednak, że ma to nastąpić jeszcze w tym roku.

Teraz Netflix poinformował, że Antoni Porowski, którego dobrze znany z programu Netfliksa „Porady różowej brygady”, pojawi się w serialu „Królowa”. Nie wiadomo jednak kogo zagra Kanadyjczyk polskiego pochodzenia.

O czym będzie serial?

„Królowa” to czteroodcinkowa opowieść o odkupieniu, drugiej szansie i miłości pokonującej wszelkie różnice. To historia Sylwestra – emerytowanego krawca i drag queen, który wyjechał z Polski, by realizować się w Paryżu. Wbrew złożonej sobie przed laty obietnicy, decyduje się wrócić do rodzinnego górniczego miasteczka, gdy dostaje list od wnuczki. Podróż przybiera nieoczekiwany obrót, zmuszając Sylwestra do zmierzenia się z przeszłością. Mężczyznę oraz jego sceniczne alter ego Lorettę zagra w serialu Andrzej Seweryn.

Data premiery serialu „Królowa”

Serial „Królowa” pojawi się na Netfliksie już w 2022 roku.

