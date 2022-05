Dziennikarz TVN wziął ślub ze swoim partnerem. Udało im się zmienić nazwiska

W Polsce, według prawa, nie jest możliwe sformalizowanie związków jednopłciowych, dlatego Michał Tracz i jego partner wzięli ślub w Wiedniu. W minioną sobotę 14 maja para zorganizowała jednak wesele w Warszawie. Na przyjęciu, w którym udział wzięło ponad 100 gości, wyemitowana została relacja z uroczystości w Austrii.

Jak się okazało, panom udało się zmienić nazwiska na dwuczłonowe i to na poziomie aktu urodzenia. „Znaleźli osobę w polskim urzędzie, która była życzliwa, otwarta, i zgodziła się na tę zmianę nazwisk. Bo mogła się nie zgodzić… Gdy na telebimie pojawiły się nowe dowody osobiste, na sali rozległy się brawa i znowu popłynęły gościom łzy” – relacjonował dziennikarz Damian Maliszewski.

Kto brał udział w uroczystości?

W imprezie udział wzięły inne gwiazdy TVN, w tym Katarzyna Kolenda-Zaleska, Marta Kuligowska, Radomir Wit czy Piotr Jacoń. Uroczystość prowadził Mariusz Szczygieł. „Przyjdzie czas i głęboko w to wierzę, że nasze państwo będzie musiało dostosować się do życia, potrzeb ludzi, a przede wszystkim do praw człowieka” – przekazał szczygieł.

