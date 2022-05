Co w nowym odcinku serialu „Pierwsza miłość”? Tego widzowie nie mogą przegapić

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość”. Co w nowym odcinku?

Emilka stara się przekonać przyjaciółkę, że nie ma problemu z alkoholem. Kolejnego drinka tłumaczy potrzebą zrelaksowania się po stresującej sytuacji. Śmiałek niepokoi się zniknięciem córki, która ma podjąć ważne decyzje dotyczące działania fabryki. Natomiast Marta ma mieszane uczucia co do mężczyzny, w którego mieszkaniu obudziła się po imprezie. Jego zachowanie budzi w niej niepokój i ciekawość. Podejmuje jednak decyzję. Natomiast Kacper cieszy się na umówione USG, na którym ma nadzieję po raz pierwszy zobaczyć swoje dziecko. Wadlewianie tymczasem omawiają wartę w nawiedzonym domu. Wiktorię i Marzenę dziwi malejąca ilość klientek do ich przeróbek krawieckich. Okazuje się, że konkurencja nie śpi.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

Czytaj też:

QUIZ. Masz się za bystrzaka? Te kultowe cytaty mogą cię pokonać!