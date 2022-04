Dziś w „Na Wspólnej”. Nicole podejmuje próbę samobójczą

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków i jeden z nich obejrzeć będą mogli już dziś. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3410.?

Mikołaj jest przerażony – słyszy od Stefanka, że mama kiedyś wjechała autem w mur. Gdy Leśniewski próbuje przekonać Nicole do terapii, kobieta błaga go, żeby wyjechali wspólnie z synkiem i byli znowu rodziną. Mikołaj kategorycznie odmawia – on ma żonę, którą kocha. Po południu dochodzi do tragedii – Nicole podejmuje próbę samobójczą.

Emil przypadkowo dowiaduje się w szpitalu, że Beata wykorzystała zdeponowany przez niego w banku nasienia materiał. Prosi bratową o rozmowę – uświadamia jej, że nie mogą dłużej okłamywać Pawła! Wójcikowa jest załamana – boi się, że mąż ją zostawi. Na dodatek Larson wyznaje, że zawsze ją kochał i zamierza uczestniczyć w życiu ich dziecka.

Daria prosi Ninę o ostrożność w kontaktach z Decybelem. Ostrzega ją – według niej to chłopak niegodny zaufania i może zdradzić jej tajemnicę. Nina jednak jest pewna przyjaciela. Tymczasem po lekcjach Kalina nazywa ją sierotą.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20:15 na antenie telewizji TVN.

Czytaj też:

Reebook stworzył kolekcję inspirowaną serialem „Dom z papieru”. Mamy zdjęcia