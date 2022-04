Dziś w serialu „Pierwsza miłość”. Kinga będzie prowadzącą nowego programu?

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – odcinek 3407. – o czym będzie?

Pani Gabrysia jest zaniepokojona długami, jakie zaciągnął jej mąż. Nie chce on też wziąć odpowiedzialności za swoje błędy i zasypuje żonę wymówkami. Pani Gabrysia wie, że sama musi sobie z tym poradzić. Zwierza się ze swoich obaw Fabianowi. Do Karola tymczasem przychodzi Edward, który zapewnia o uczciwych zamiarach i prosi o wysłuchanie. Proponuje Wekslerowi wspólny lunch. Ma mu coś ważnego do przekazania. Natomiast Wenerski próbuje namówić Marysię na spotkanie. Tymczasem do Janka wpada Barbara, która chce omówić casting na kandydatki do nowego programu. Pyta też Kingę o jej zdanie na ich temat. Proponuje jej, by sama wzięła udział w przesłuchaniach na nową prowadzącą. Marysia i Julka są zaskoczone niecodziennym zaproszeniem od Edwarda.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 w Telewizji POLSAT.

Czytaj też:

Szalony QUIZ z wiedzy ogólnej dla każdego! Ile wiesz? Sprawdź się!