„Peaky Blinders” bije rekordy. Twórca serialu zdradził swoją ulubioną scenę

„Peaky Blinders” ma na całym świecie miliony fanów, którzy – w związku z cliffhangerem, jakim zakończył się 5. sezon produkcji – nie mogą doczekać się kolejnej odsłony. 6. część serialu oglądać już mogą widzowie z Wielkiej Brytanii. Według danych Deadline, pierwszy odcinek ostatniego sezonu produkcji obejrzało w tym kraju 3,8 mln widzów. Reszta fanów „Peaky Blinders” musi poczekać aż obraz trafi na Netflix. Platforma zapowiedziała już, że nastąpi to 10 czerwca tego roku.

Tymczasem Steven Knight w najnowszym wywiadzie podsumował swój serial, a przy okazji zdradził, jaka jest jego ulubiona scena ze wszystkich sezonów.

– To końcówka 2. sezonu, kiedy Tommy jest otoczony przez trzech mężczyzn z UVF, którzy wykopali mu grób i zamierzają go zastrzelić. I ucieka. Tylko dlatego (to najlepiej pamiętany przez twórcę moment – red.), że pisałem do tego momentu i nie byłem pewien, jak bohater wydostanie się z tej sytuacji. Nie dotarłem do tej chwili wiedząc, że uda mu się uciec. Utknąłem w momencie, gdy wykopali mu grób. Otacza go trzech uzbrojonych mężczyzn. Jak on się z tego wydostanie? Musiałem wymyślić sposób. Uwielbiam fakt, że ta scena tak dobrze wyszła, a muzyka tak idealnie do niej pasuje, dlatego jest to część serialu, którą pamiętam najlepiej – podkreślił Steven Knight w rozmowie z Radio Times.

Co wiemy o 6. sezonie „Peaky Blinders”?

W 6. sezonie „Peaky Blinders” Cillian Murphy powraca jako Tommy Shelby. Już z wydanego wcześniej teasera dowiedzieliśmy się z kolei, że Tom Hardy znów wcieli się w Alfiego Solomonsa. Na ekran wracają też: Paul Anderson, Finn Cole, Anya Taylor-Joy i Sophie Rundle i Stephen Graham. Zwiastun kolejnej odsłony nie ujawnia, jak zostanie przedstawiony wątek ciotki Polly, w związku ze śmiercią aktorki Helen McCrory w kwietniu tego roku.

– Peaky powracają i to z przytupem. Po wymuszonym opóźnieniu produkcji z powodu pandemii COVID-19 rodzina jest w ogromnym niebezpieczeństwie, a stawka nigdy nie była wyższa. Wierzymy, że będzie to najlepszy sezon ze wszystkich i jesteśmy pewni, że nasi niesamowici fani ją pokochają. Podczas gdy serial dobiega końca, historia będzie kontynuowana w innej formie – mówił wcześniej twórca i scenarzysta Steven Knight.

6. sezon „Peaky Blinders” został napisany przez Knighta, a Anthony Byrne powraca jako reżyser po udanym piątym otwarciu. Producentem finałowej odsłony jest Nick Goding.

Czytaj też:

Surowa decyzja Akademii Filmowej dla Willa Smitha za spoliczkowanie na Oscarach