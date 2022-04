Kwiecień w serwisie CANAL+ online. Zadebiutuje „Powrót” z Topą. Co jeszcze obejrzymy?

W kwietniu na CANAL+ obejrzymy najnowszą oryginalną produkcję CANAL+ Polska – sześcioodcinkowego serialu „Powrót” z Bartłomiejem Topą w roli głównej. Ponadto, kolejna, 9. już część kultowych „Szybkich i wściekłych” oraz solidna dawka polskiego kina w najlepszym wydaniu: „Wesele” Wojciecha Smarzowskiego i „Zupa nic” Kingi Dębskiej. Co jeszcze premierowo pojawi się na platformie? Mamy listę.

„Powrót”

Śmierć, powrót do życia i ich konsekwencje. Ale taki dosłowny powrót – bohater tego najnowszego polskiego serialu wyprodukowanego przez CANAL+ naprawdę zmartwychwstaje. Jan Starostecki umiera, a gdy potem wraca, widzi, że nikt tego powrotu jakoś nie oczekuje i że to może być jego wielka, dosłownie „życiowa” okazja, by zacząć wszystko od nowa. Inaczej. By sprawdzić się w inny sposób. Spróbować odmiennego stylu życia, zatrudnić się tam, gdzie jeszcze nigdy nie pracował. Tym bardziej, że widzi (z dystansu) jak po jego odejściu zmienili się jego bliscy. I to wcale nie na gorsze...

W tej czarnej komedii główną rolę wskrzeszonego Warszawiaka gra Bartłomiej Topa („Drogówka”, „Dom zły”, „Karbala”), a towarzyszą mu Wojciech Mecwaldowski („Juliusz”, „Dziewczyna z szafy”, „Klangor”), jako najlepszy przyjaciel i powiernik oraz Magdalena Walach („Mój biegun”, „Ziarno prawdy”, „Komisarz Alex”) w roli żony, czy może raczej wdowy po nim.

Premierowe odcinki w piątki od 15.04 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz od rana tego samego dnia w serwisie CANAL+ online.

„Policjant”

Historia policjanta Chrisa Carsona (Martin Freeman), który zostaje zdegradowany i karnie przeniesiony na nocne patrole po Liverpoolu. Nowe niełatwe godziny pracy i kolejne skomplikowane sprawy, z którymi musi się mierzyć podczas patroli dodatkowo utrudniają mu i tak skomplikowane życie osobiste oraz powodują jeszcze więcej kłopotów w domu. Chris nie radzi sobie też z samym sobą, a terapia zdecydowanie przestaje wystarczać. Niedoświadczona, ale pełna dobrych chęci partnerka tylko komplikuje i tak niełatwą sytuację.

Ta nowa produkcja BBC to pięcioodcinkowy serial oparty na autentycznych doświadczeniach Tony’ego Schumachera – dziś popularnego pisarza i scenarzysty, ale przed laty brytyjskiego policjanta.

W tej mrocznej opowieści główną rolę zagrał charyzmatyczny laureat nagrody Emmy Martin Freeman (trylogia „Hobbit”, seriale „Sherlock”, „Fargo”). Obok niego w obsadzie również Adelayo Adelayo („Origin”, „Tożsamość zdrajcy”) i David Bradley (cykl „Harry Potter”, seriale „Gra o tron”, „After Live”).

Premierowe odcinki w środy od 13.04 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz od 14.04 w serwisie CANAL+ online.

„Szybcy i wściekli 9”

Rodzina Dominica Toretto staje przed kolejnym wyzwaniem. Tytułowi szybcy i wściekli muszą zmierzyć się z kolejnym przeciwnikiem i tym razem będzie to ktoś naprawdę bliski – brat Dominica. Kolejny, już dziesiąty film z cyklu, to jeszcze szybsze i bardziej wypełnione akcją widowisko, które zabiera nas nawet w kosmos (!) Ta opowieść sięga głęboko do przeszłości, dzięki czemu dowiadujemy się też więcej o młodości Dominica i jego bliskich. Ale przede wszystkim to historia o tym, że po latach zjawia się jego brat Jacob (John Cena) i nie ma dobrych zamiarów. A że jak każdy z rodziny Toretto jest mistrzem kierownicy, to zapowiada się fascynujący wyścig.

Ta najnowsza odsłona słynnego cyklu filmowego bijącego rekordy popularności także była wielkim kinowym przebojem zarabiając ponad 700 milionów w kinach na całym świecie, a w Polsce stając się czwartym najpopularniejszym filmem w 2021 r. W obsadzie zaś wraca plejada gwiazd z poprzednich części cyklu. M.in: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Helen Mirren, Kurt Russell, Nathalie Emmanuel.

Premiera w sobotę 16.04 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

„Wesele”

Współczesne polskie wesele pełne rubasznej zabawy i ukrytych po kątach małych rodzinnych konfliktów czy dramatów. Nestor rodu, Antoni Wilk, zaczyna wspominać czasy wojny, swej pierwszej miłości i tragedii jaka spotkała miejscowych Żydów. Historii, której nikt nie chce tu pamiętać, a która coraz mocniej zaczyna splatać się z bieżącymi wydarzeniami.

Wojciech Smarzowski, mistrz refleksji nad polską naturą, wraca do tematu, którym już raz przykuł naszą uwagę. Pokazał już bowiem współczesne polskie wesele kilkanaście lat temu. Teraz powraca do tematu, a nawet do tego samego tytułu filmu („Wesele”), jednak tym razem jego opowieść jest mroczniejsza, pełna fascynujących metafor i sięgająca głębiej do ludzkich dylematów – moralnych, etycznych i osobistych.

Premiera w sobotę 23.04 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

„W 80 dni dookoła świata”

Najnowsza serialowa adaptacja kultowej powieści Julesa Verne’a, słynnej fabuły o podróży angielskiego dżentelmena, który założył się, że okrąży kulę ziemską w 80 dni. W drugiej połowie XIX wieku, w czasach, gdy bez samolotów nie było to takie proste. A stawka była wysoka – 20 000 funtów o które się założono to dziś by było niemal 2,5 miliona. Świat też był znacznie bardziej niebezpieczny – jest więc o czym opowiadać przez osiem pełnych akcji odcinków.

W głównej roli Phileasa Fogga (postać, w którą wcześniej na ekranie wcielali się między innymi David Niven, Steve Coogan czy Pierce Brosnan) tym razem popularny brytyjski aktor David Tennant (seriale „Doctor Who”, „Broadchurch”, „Dobry omen”, „Des”). Rolę francuskiego służącego Fogga, Passepartout po raz pierwszy zagrał czarnoskóry aktor – Ibrahim Koma.

Premierowe odcinki w niedziele od 3.04 o godz. 13:15 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

„Polityka”

Serialowa wersja kontrowersyjnej fabuły Patryka Vegi pokazującej w lekko skrzywionym zwierciadle postacie i wydarzenia, o których było głośno w ostatnich latach w polskim światku politycznym. W czteroodcinkowej wersji, zdecydowanie obszerniejszej niż film kinowy, jeszcze mocniej i dokładniej niż w kinie poznajemy bohaterów, w których bez trudu rozpoznajemy tych znanych nam z pierwszych stron gazet czy telewizyjnych wiadomości – panią premier, kontrowersyjną posłankę, prezesa partii, głośnego kapłana, ministra obrony i jego młodego pomocnika.

Wcielają się w nich m.in. Ewa Kasprzyk (cykl „Kogel-Mogel”, „Bellissima”, „Kariera Nikosia Dyzmy”), Iwona Bielska („Wesele”, „Pod Mocnym Aniołem”, „Plagi Breslau”), Andrzej Grabowski (cykl „Pitbull”, „Zróbmy sobie wnuka” serial „Świat według Kiepskich”), Zbigniew Zamachowski (”Trzy kolory: Biały”, „Ucieczka z kina Wolność”, „Zawrócony”), Janusz Chabior („Służby specjalne”, „Kołysanka”, „Underdog”) i Antek Królikowski („Bad Boy”, „Pętla”, „Karbala”).

Premierowe odcinki w niedziele od 3.04 o godz. 20:10 w ALE KINO+; serial jest w całości dostępny w serwisie CANAL+ online.

„Cargo”

Ośmioodcinkowy fiński thriller pokazujący z różnych perspektyw problem uchodźców, a także często towarzyszący mu handel ludźmi. Podczas fabuły towarzyszymy uciekającej z Erytrei rodzinie, która niestety szybko zostaje rozdzielona, śledzimy akcję w Helsinkach, gdzie kradzież samochodu pełnego ludzi powoduje poważne kłopoty i obserwujemy zmagania pani adwokat opiekującej się porzuconymi dziećmi. Nakręcona z dużym rozmachem produkcja, która z racji bieżącej sytuacji w Europie stała się jeszcze bardziej aktualna, to najnowsze autorskie dzieło Matti Kinnunena, popularnego fińskiego scenarzysty i reżysera („Miss Blue Jeans”).

Premierowe odcinki w środy od 6.04 o godz. 20:10 w ALE KINO+ oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

„Anna”

Tytułowa bohaterka to 13-letnia dziewczynka z Sycylii, która wyrusza w długą podróż w postapokaliptycznym świecie. Zniszczone i opuszczone miasta, spalone pola, tajemnicze lasy – to wszystko trzeba minąć, by odnaleźć porwanego brata. Jedynym wsparciem Anny jest notes, w którym mama zapisała jej instrukcje jak przeżyć. Tyle, że z czasem te instrukcje przestają mieć sens, a świat pozbawiony dorosłych okazuje się naprawdę przerażającym miejscem.

Sześcioodcinkowy włoski serial to dzieło Niccolo Ammanitiego, popularnego włoskiego pisarza i scenarzysty, twórcy „Nie boję się”, „Jak Bóg przykazał” czy „Cud. Tajemnica krwawych łez”.

Premierowe odcinki w poniedziałki od 11.04 o godz. 22:00 w CANAL+ SERIALE oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

„A-HA. The Movie”

A-ha – kultowy norweski zespół pop, który w połowie lat osiemdziesiątych poprzedniego wieku przebojem zdobył światowy rynek muzyczny. Tym hitem był „Take on me”, a trzej koledzy z dnia na dzień stali się rozpoznawalni na całym świecie. Przez kolejne dekady z dalszą karierą bywało różnie, jednak ten przebój zostanie z nimi na zawsze, a Morten, Magne i Paul dzięki niemu zapełniali stadiony przez długie lata.

To film dokumentalny o jednej z najnowszych tras. Dziś panowie są już sporo po pięćdziesiątce, a z nastoletniej przyjaźni niewiele zostało. Teraz trasa koncertowa to spotkania wyłącznie na scenie – poza nią osobne garderoby, osobne limuzyny i apartamenty w hotelach. Może warto przyjrzeć się temu, jak zmienili się przez lata, co ich podzieliło, dlaczego marzenie z młodości stało się równocześnie końcem przyjaźni.

Premiera w poniedziałek 4.04 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

„Influencera – wielki przekręt na Instagramie”

Film dokumentalny o Belle Gibson, słynnej australijskiej influencerce, gwieździe Instagrama, której udało się oszukać wiele tysięcy osób na całym świecie. Okazało się, że Gibson kłamała niemal na każdy temat – swojego wieku, biografii, dokonań, swojej dobroczynności. Przede wszystkim jednak na temat tego, że udało jej się pokonać nowotwór mózgu, przy którym lekarze całkowicie się poddawali, a ona dokonała tego dzięki medycynie alternatywnej i autorskiej diecie.

Premiera w sobotę 9.04 o godz. 20:00 w CANAL+ DOKUMENT oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

„Już tu nie wrócę”

Dokument o czterech wychowankach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goniądzu pod Białymstokiem. Historia Gosi, Dominiki, Eweliny i Alicji to zapis codzienności młodych kobiet, które po dzieciństwie w toksycznych rodzinach, po młodości, w której aż roiło się od chwil pełnych przemocy, alkoholu, drobnych przestępstw, decyzją sądu znalazły się w ośrodku i teraz mają tu poukładać sobie życie. Ale czy w ogóle tego chcą? A jeśli, to jak to sobie wyobrażają? Dominika coraz częściej myśli o własnym dziecku jako sposobie na wyrwanie się z kręgu przemocy i początku innego życia. Czy jednak zajście w ciążę rozwiąże jej problemy? Gosia, która wciąż buntuje się przeciw zasadom ośrodka, widzi tylko jedną drogę – drogę ucieczki.

Premiera w poniedziałek 25.04 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz tego samego dnia w serwisie CANAL+ online.

„Land”

Edee nie potrafi pogodzić się ze stratą bliskiej jej osoby. Nie pomaga terapia, nic się nie zmienia z upływem czasu. Decyduje się więc na poważny krok – zostawia świat jaki znała przez lata, opuszcza miasto i przenosi się w głuszę. Gdzieś w dalekie okolice Gór Skalistych, gdzie chce wszystko zacząć od nowa z dala od cywilizacji. Czy jednak ma dość sił, by przetrwać w takim miejscu? Na szczęście poznaje tam Miguela, myśliwego, który ratuje jej życie w niebezpiecznej sytuacji, a potem uczy, jak przetrwać w tej nowej rzeczywistości.

Premiera we wtorek 5.04 o godz. 2o:00 w CANAL+ FILM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

„Zupa nic”

Późny PRL – małżeństwo zahukanego inteligenta Tadeusza i Elżbiety, szefowej zakładowej Solidarności, gnieździ się w małym mieszkanku z dwoma dorastającymi córkami – Martą i Kasią – oraz babcią wspominającą powstańcze czasy. Kolejne próby poprawy sytuacji życiowej przeradzają się w coraz większe kłopoty. Tadeusz jednak nie zamierza przestawać, bo skoro szwagrowi tak dobrze się wiedzie, to i on w końcu sobie poradzi.

Premiera w poniedziałek 18.04 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

„Zło nie istnieje”

Nagrodzony Złotym Niedźwiedziem na festiwalu w Berlinie dramat koncentrujący się na temacie śmierci i zabijania w majestacie prawa. Ta czesko-irańsko-niemiecka koprodukcja to cztery filmowe nowele połączone w dwuipółgodzinną całość, których bohaterowie w różny sposób stają w obliczu śmierci. Czasem jest ona po prostu częścią ich codziennego życia, co dla widza może się wydawać tym bardziej przerażające. Bo przecież nie zastanawiamy się zwykle, że gdzieś ktoś czasem musi zabijać. Tak po prostu. Ta mroczna opowieść jest głośnym sprzeciwem wobec kary śmierci, wciąż istniejącej w systemach prawnych wielu krajów.

Premiera w czwartek 21.04 o godz. 20:10 w ALE KINO+ oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

