Netflix usuwa te produkcje. To ostatni moment na nadrobienie zaległości!

„The C Word” – 23 marca



Aby pozbawić nowotwór aury tajemnicy, trzeba wszystko przewartościować. Zobacz, jak zmiany zachodzące w społeczeństwie i w stylu życia mogą pomóc w pokonaniu choroby.



„Austin Powers i Złoty Członek” – 24 marca



Najbardziej orgiastyczny szpieg na świecie ponownie staje do walki z arcygroźnym doktorem Zło, który zamierza połączyć siły z żyjącym w latach 70. Złotym Członkiem.



„Curtiz – Węgier, który wstrząsnął Hollywood” – 25 marca



Pełen buty i motywacji reżyser Michael Curtiz zmaga się z polityką wytwórni oraz rodzinnym dramatem podczas pracy nad filmem „Casablanca” w roku 1942.



„Lighthouse” – 26 marca



Nowa Anglia, lata 90. XIX wieku. Pracownik latarni morskiej zaczyna podejrzewać, że jego kolega cierpi na groźne zaburzenia psychiczne. Sam jednak też ma coś do ukrycia.



„Coś jest w wodzie” – 26 marca



Dokument pokazujący zmagania mniejszościowych społeczności z Nowej Szkocji, które na własnej skórze odczuwają śmiercionośne działanie odpadów przemysłowych.



„One-Punch Man” – 31 marca



Najsilniejszy superbohater świata może powalić każdego jednym ciosem. Nikt nie jest w stanie go pokonać, dlatego biedak zmaga się z nudą i depresją.



„March Comes in Like a Lion” – 31 marca



Osierocony 17-latek, samotnik i zawodowy gracz w shōgi, zaczyna otwierać się na świat, gdy trzy siostry biorą go pod swoje skrzydła.



„Lilyhammer” – 31 marca



Po złożeniu zeznań przeciwko mafii były gangster Frank Tagliano zostaje objęty programem ochrony świadków. Zostaje wysłany do Norwegii.



„Pokémon seria: Słońce i Księżyc” – 31 marca



Ash wraz z matką i Pikachu udają się do regionu Alola, aby zapisać się do szkoły Pokémonów, gdzie napotykają nikczemny Zespół Czaszki.



„Loaded” – 31 marca



Czwórka przyjaciół z dnia na dzień zostaje milionerami, gdy sprzedaje swój start-up zajmujący się grami wideo. Ale jak ten krok wpłynie na ich wzajemne relacje?



„Deep Water” – 31 marca



Tori Lustigman prowadzi w Sydney śledztwo w związku z morderstwem geja i znajduje powiązania z dawną sprawą śmierci swojego brata.



„Vampire Knight” – 31 marca



W Akademii Cross dwoje uczniów dostaje zadanie pilnowania pokojowego współistnienia klasy ludzi z klasą, do której należą wampiry.



„Pokemon” – 31 marca



Poznaj świat Pokémon z 10-letnim Ashem Ketchumem i jego wspólnikiem Pikachu, który pomaga Ashowi w spełnieniu marzenia o zostaniu mistrzem Pokémon.



„Inazuma 11”– 31 marca



Oparty na słynnej mandze i grze wideo serial, w którym młody, utalentowany bramkarz próbuje wskrzesić szkolną drużynę.Czytaj też:

Film „Barbie” Grety Gerwig. Do obsady dołączyła Emma Mackey z „Sex Education”!