Film „Barbie” Grety Gerwig. Do obsady dołączyła Emma Mackey z „Sex Education”!

Już przed ogłoszeniem obsady, „Barbie” było projektem, o którym mówili wszyscy. Ciekawy jest nie tylko sam temat, ale też to, że scenariusz do obrazu wspólnie napisała reżyserska para: Greta Gerwig, twórczyni „Małych kobietek” (nominacja do Oscara za scenariusz), „Lady Bird” czy „Frances Ha” oraz Noah Baumbach, który odpowiada między innymi za nagradzaną „Historię małżeńską”.

Emma Mackey na pokładzie filmu „Barbie”

Fakt, że to Margot Robbie wcieli się w główną bohaterkę w „Barbie” poznaliśmy już przy okazji ogłoszenia samego projektu, jednak Gerwig poszukiwała swojego Kena dość długo. Padło na Ryana Goslinga („Drive”, „La La Land”, „Kocha, lubi, szanuje”, „Pamiętnik”). W obsadzie znalazły się także America Ferrera, Kate McKinnon i Simu Liu. Teraz do plejady gwiazd dołączyła także Emma Mackey, której rola w filmie jest jednak pilnie strzeżoną tajemnicą.

– Reżyserzy uważają, że będzie idealnie pasowąła do Margot i Ryana. Jej rola jest tajemnicą, jednak jest to ważna postać i naprawdę ugruntuje jej ewolucję od aktorki małego ekranu do gwiazdy Hollywood. To dla Emmy bardzo ekscytujący czas i nie może doczekać się rozpoczęcia produkcji – podał anonimowy informator.

Jakiś czas temu o filmie mówiła sama Margot Robbie, która produkuje też obraz z ramienia swojej firmy LuckyChap. – O filmie na temat Barbie, w którym ja gram Barbie, ludzie od razu mają wyobrażenie, że wiedzą, co to będzie. Ja jednak zapewniam – cokolwiek myślisz, będzie to coś zupełnie innego, coś czego nie wiedziałeś, że potrzebujesz – żartowała aktorka.

Kiedy premiera „Barbie”?

Plany dotyczące filmu „Barbie” sięgają już 2018 roku. Wówczas w produkcję zaangażowała się wstępnie Gerwig, a rok później dołączył do niej Baumbach. Film rozpoczął produkcję na początku 2022 roku, a premiera kinowa obrazu zaplanowana jest na 2023 rok.

Czytaj też:

Awantura Korwin Piotrowskiej z Wojewódzkim była „ustawką”. Jest nowe nagranie