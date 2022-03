Co warto obejrzeć na HBO Max? Mamy dla was kilka propozycji

Jeżeli jeszcze nie mieliście przyjemności obejrzeć „Diuny” i „King Richard” – filmy znajdziecie teraz na HBO Max. Oprócz tego na platformie znajdziecie wiele produkcji oryginalnych, w tym „I tak po prostu” – kontynuację „Seksu w wielkim mieście”, „Stewardesę”, „Ruxx” czy „Kamikaze”. Obejrzymy także serial „Komediantki”, za który Jean Smart jest chwalona wśród krytyków i widzów. Nie zabrakło nowości dla fanów dokumentów. Wśród tytułów, które zasługują na wasza uwagę są m.in. „Lakers: Dynastia zwycięzców” czy „Wrota niebios. Sekta nad sektami”.

„I tak po prostu...”



Carrie, Miranda i Charlotte mierzą się z trudami miłości i życia po pięćdziesiątce.



„Stewardesa”



Pełen czarnego humoru serialowy thriller o stewardesie, której całe życie wywraca się do góry nogami za sprawą jednej nocy.



„Ruxx”



Współczesne spojrzenie na młode pokolenie w kraju uwięzionym pomiędzy przeszłością a przyszłością. Serial skupia się na Rux, próbującej sobie radzić z wymagającą karierą zawodową i przeżywającą wiele rozterek osobistych.



„Kamikaze”



Życie Julie jest idealne – ma kochającą rodzinę, wspaniałych przyjaciół i mnóstwo pieniędzy. Jednak zaraz po swoich 18. urodzinach otrzymuje wiadomość, która na zawsze odmienia jej życie.



„Station eleven”



Postapokaliptyczna opowieść o grupie ludzi, która przeżyła pandemię grypy i próbuje odbudować świat.



„Komediantki”



Legendarna diwa z Las Vegas, Deborah Vance, pragnie pozyskać młodszą widownię. W tym celu jej agent zatrudnia Avę, młodą i zdolną asystentkę, dla której kobieta zaczyna być mentorką.



„Cała reszta”



Dafne i jej przyjaciele tworzą paczkę trzydziestoparolatków, prowadzących niezbyt satysfakcjonujące życie. Sfrustrowani z powodu miłości i seksu wykonują nieciekawą pracę, próbując odnaleźć samych siebie i nieco uczucia w Madrycie.



„Peacemaker”



Historia superbohatera, który oddany jest idei niesienia pokoju na świecie do tego stopnia, że gotów jest w tym celu zabić każdego.



„Obsesja Eve”



Agentka brytyjskiego wywiadu obsesyjnie usiłuje schwytać psychopatyczną zabójczynię.



„Życie seksualne studentek”



Historia czterech współlokatorek z college’u, które rozpoczynają studia na prestiżowym Essex College. Oto prawdziwa fuzja sprzeczności i hormonów.



„Odmienne stany Amy”



Przezabawne i bezkompromisowe spojrzenie na nowy etap w życiu Amy Schumer.



„Lakers: Dynastia zwycięzców”



Przedstawia zawodowe sukcesy i kulisy życia zawodników drużyny Los Angeles Lakers, którzy w latach 80. stworzyli jedną z najbardziej podziwianych i dominujących nad rywalami drużynę, która stała się legendą na boisku i poza nim.



„King Richard”



Losy Venus i Sereny Williams, które dzięki ojcu stały się najlepszymi tenisistkami w historii tego sportu.



„Diuna”



Szlachetny ród Atrydów przybywa na Diunę, będącą jedynym źródłem najcenniejszej substancji we wszechświecie.



„Wrota niebios. Sekta nad sektami”



Spojrzenie na niesławny kult "Wrota Niebios" oczami jego byłych członków i ich bliskich.



„Diwy”



Szani, Tina i Emese to diwy – trzy 20-letnie dziewczyny, które mogą godzinami opowiadać o makijażu, ciuchach czy zdjęciach profilowych. Kiedy młody reżyser zaczyna filmować ich życie, wkrótce dowiaduje się, co kryje się za perfekcyjnym makijażem.



„30-metrowa fala”



Serial dokumentalny HBO podąża za pionierem surfingu Garrettem McNamarą, który po wizycie w Nazaré w Portugalii wyniósł swój sport na wyżyny i pomógł przekształcić małą wioskę rybacką w czołowe na świecie miejsce do surfowania.



„Kimi”



Cierpiąca na agorafobię kobieta odkrywa nagranie brutalnego przestępstwa i próbuje zgłosić to swoim przełożonym. Zdaje sobie sprawę, że aby zbadać sprawę być może będzie musiała opuścić swoje mieszkanie.



„The girl before”



Jane zakochuje się w niezwykłym minimalistycznym domu, ale kiedy odkrywa, że trzy lata wcześniej zginęła tam inna kobieta, zastanawia się czy historia się nie powtórzy.

