Co w najbliższych tygodniach pojawi się na HBO Max? Mamy rozpiskę nowości!

Co obejrzymy już na HBO Max?

W ofercie programowej HBO Max znajdują się produkcje dla każdego. Są wśród nich seriale HBO, tj. „Sukcesja”, „Gra o tron”, „Euforia” a także produkcje Max Original: „Stacja Jedenasta”, „Życie seksualne studentek”, „Hacks”, „Stworzona do miłości”, „Dziewczyna przede mną”, „I tak po prostu” czy „Wychowane przez wilki”.

Są filmy i seriale dla fanów historii o superbohaterach – „Peacemaker”, „Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera” czy serial CW „Naomi”. Sekcja produkcji Cartoon Network zawiera animacje dla dzieci, w tym m.in. „Niesamowity świat Gumballa” czy „Młodzi Tytani: Akcja!”. Wśród dostępnych filmów Warner Bros. znajdują się takie tytuły jak „Diuna”, „Cry Macho”, „Matrix Zmartwychwstania”, „Kosmiczny mecz: Nowa era”, „King Richard: Zwycięska rodzina” oraz „Wszyscy święci New Jersey”.

Wśród innych nowości dostępnych na platformie HBO Max są także nowe filmy wyprodukowane dla HBO Max, tj. „Kimi”, „Następstwa” oraz „Bez gwałtownych ruchów”. Innymi nowościami są europejskie seriale Max Original, a wśród nich hiszpański „Cała reszta”, duński „Kamikaze” i rumuński „Ruxx”.

W HBO Max znajdują się także takie programy, jak „Odmienne stany Amy”, „Ellen szuka projektanta”, „FBoy Island”, „Selena + szefowie kuchni” oraz „Misja: Zero odpadów”.

Co w najbliższych tygodniach i miesiącach na HBO Max?

Kolejne tytuły filmów i seriali będą dodawane w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Jakie to pozycje? Mamy dla was rozpiskę.

„Nasza bandera znaczy śmierć” („Our Flag Means Death”)



Jest rok 1717. Zamożny właściciel ziemski Stede Bonnet przeżywa kryzys wieku średniego i postanawia porzucić swoje wygodne życie, aby zostać piratem. Nie idzie mu za dobrze. Fabuła oparta na prawdziwej historii.



„Sprawa Wanninkhof” („Dolores: The Truth About the Wanninkhof Case”)



W 1999 roku Rocío Wanninkhof została zamordowana, a Vázquez została zidentyfikowana jako główny podejrzany. Sprawa charakteryzowała się szokującym brakiem dowodów. Mimo to kobieta została aresztowana i skazana w bardzo publicznym procesie.



„Minx”



W latach 70. w Los Angeles poważna młoda feministka łączy siły z tanim wydawcą, aby stworzyć pierwszy magazyn erotyczny dla kobiet.



„Jak Feniks” („Phoenix Rising”)



Aktorka i aktywistka Evan Rachel Wood wykorzystuje swoje doświadczenie, aby wymierzyć sprawiedliwość, uleczyć traumę pokoleniową i odzyskać swój głos w kulturze, która instynktownie obwinia kobiety. Film szczegółowo opisuje jej podróż, gdy po raz pierwszy stara się nazwać swojego niesławnego oprawcę.



„Kim Wall, zaginiona na morzu” („Undercurrent: The Disappearance of Kim Wall”)

2-częściowa seria, która opowiada o głośnej sprawie zaginięcia szwedzkiej dziennikarki w 2017 roku.



„Pożądanie” („Lust”)



Anette w ramach rządowego badania pyta kobiety po czterdziestce o ich życie i preferencje seksualne. Czytaj też:

HBO Max już w Polsce. Podpowiadamy, jak korzystać z serwisu. Co obejrzymy?