Ślub Taylor Swift za ponad 20 mln dolarów. Przed nią inni bili rekordy

Ślub Taylor Swift i Travisa Kelce już teraz określany jest jako jedno z największych wydarzeń w świecie show-biznesu. Organizacja uroczystości w Madison Square Garden ma kosztować ponad 20 mln dolarów, a na liście gości znalazły się setki znanych nazwisk. Czy para zapisze się w historii obok najbardziej spektakularnych ślubów gwiazd?

Ślub Taylor Swift i Travis'a Kelce. Szykuje się wydarzenie na ogromną skalę

Według doniesień ceremonia zaplanowana na 3 lipca odbędzie się w nowojorskim Madison Square Garden. Koszt organizacji wesela ma przekroczyć 20 milionów dolarów, a znaczną część budżetu pochłaniają środki bezpieczeństwa. Na uroczystości spodziewanych jest blisko 1000 gości. W Nowym Jorku pojawili się już między innymi Ed Sheeran i Sabrina Carpenter.

Skala wydarzenia sprawia, że ślub pary porównywany jest do najbardziej wystawnych ceremonii w historii świata gwiazd. Wśród nuch standard wyznaczyły oczywiście królewskie ceremonie, na czele z najdroższą w historii, niezapomnianą ceremonią ślubną księżnej Diany i księcia Karola z 1981 roku. Gwiazdy Hollywood niewiele im ustępują, by wspomnieć chociażby o ślubach takich gwiazd, jak Brad Pitt, czy Tom Cruise. Hitem ostatnich lat była ekstrawagancka impreza Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez w Wenecji, która spotkała się zresztą z ostrymi protestami.

Najbardziej spektakularne śluby ostatnich lat

Ślub księcia Karola i Diany Spencer



Jednym z najbardziej pamiętnych ślubów pozostaje ceremonia księżnej Diany i księcia Karola z 1981 roku. Odbyła się w katedrze św. Pawła w Londynie i zgromadziła 3500 gości. Jej koszt wyniósł 48 mln dolarów, co dziś odpowiada około 140 mln dolarów.



Ślub księżnej Kate i księcia Williama



Ogromnym zainteresowaniem cieszył się także ślub księcia Williama i księżnej Kate w 2011 roku. Ceremonię obejrzało około 300 mln widzów na całym świecie, a jej organizacja kosztowała 34 mln dolarów.



Victoria Beckham, David Beckham



David i Victoria Beckham pobrali się w 1999 roku podczas wystawnej ceremonii w irlandzkim zamku Luttrellstown. Koszt tej imprezy szacowano na 800 tys. dolarów.



Brad Pitt i Jennifer Aniston



Jennifer Aniston i Brad Pitt zorganizowali w 2000 roku prywatną ceremonię wartą około miliona dolarów. Kilkanaście lat później Brad Pitt poślubił Angelinę Jolie podczas znacznie skromniejszego ślubu we Francji z udziałem ich dzieci.



Lisa Marie Presley i Michael Jackson



Wciąż pojawiają się wątpliwości, czy romans Michaela Jacksona i Lisy Marie Presley był prawdziwy, a ich sekretny, szybki ślub za granicą nie pomógł w rozwiązaniu tej kwestii. Megagwiazda popu i jedyna spadkobierczyni Elvisa Presley wzięli ślub podczas krótkiej, prywatnej ceremonii w Republice Dominikańskiej 26 maja 1994 roku, niecałe trzy tygodnie po tym, jak Lisa Marie otrzymała „szybki” rozwód z Dannym Keoughiem, w tym samym kraju.



Katie Holmes i Tom Cruise



Z kolei Tom Cruise i Katie Holmes wybrali włoski zamek Odescalchi, gdzie bawili się z około 150 gośćmi. Wieczór uświetnił występ Andrei Bocellego, a zakończył pokaz fajerwerków, którego łączny koszt szacowano na 2,5–3 mln dolarów.



Kim Kardashian i Kanye West



Do historii przeszło również wesele Kim Kardashian i Kanye Westa. Tygodniowe świętowanie zakończyło się ceremonią we Florencji, a sam dzień ślubu miał kosztować około 2,8 mln dolarów.



Książę Harry i Meghan Markle



W 2018 roku uwagę świata przyciągnął ślub księcia Harry'ego i Meghan Markle. 19 maja 2018 roku, w kaplicy św. Jerzego w zamku Windsor, po prywatnej ceremonii dzień wcześniej, książę Harry i była Meghan Markle pobrali się w obecności prawie 600 gości. Historyczna uroczystość, oglądana przez setki milionów widzów, cieszyła się hollywoodzkim zainteresowaniem, a oprócz członków rodziny królewskiej para gościła Serenę Williams, Idrisa Elbę, Davida i Victorię Beckhamów oraz George'a Clooneya.



Bezos i Sanchez



Jednym z najdroższych wydarzeń ostatnich lat było natomiast wesele Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez w Wenecji. Pomimo protestów , miliarder z Amazonu Jeff Bezos i była dziennikarka telewizyjna i pilotka Lauren Sánchez wzięli ślub w Wenecji 27 czerwca 2025 roku, po kilku dniach pełnej gwiazd ceremonii ślubnej. Wśród 200 gości znaleźli się członkowie rodziny Kardashian-Jenner, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Bill Gates, Ivanka Trump i Jared Kushner, Tom Brady i Orlando Bloom.

Na małej wyspie San Giorgio, w „magicznym” lesie, Sánchez Bezos miała na sobie sukienkę Dolce & Gabbana z wysokim dekoltem, ozdobioną 180 guzikami z jedwabnego szyfonu, w połączeniu z welonem z tiulu i koronki, jak donosi ekskluzywny magazyn Vogue. Koszt trzydniowej ekstrawagancji szacowany jest na 46–56 mln dolarów – co dorównuje ślubowi Karola i Diany, który był najdroższym ślubem na tej liście. Czytaj też:

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