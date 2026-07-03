Sekretne zasady wesela Taylor Swift wyszły na jaw. Tego nie wolno

Taylor Swift i Travis Kelce dopinają ostatnie szczegóły swojego ślubu, a do mediów przedostały się zasady, których będą musieli przestrzegać wszyscy zaproszeni goście. Jedna z nich nie podlega żadnym wyjątkom.

Bezwględny zakaz na weselu Taylor Swift i Travisa Kelce'a

Jak podaje Entertainment Weekly, powołując się na informatorów magazynu PEOPLE, Taylor Swift i Travis Kelce poprosili swoich gości, by podczas uroczystości nie korzystali z telefonów komórkowych. Według informatora wszyscy zaproszeni mają przejść kontrolę urządzeń już po przybyciu na miejsce.

„Poinformowano gości, że po przybyciu odbędzie się kontrola telefonów” – przekazało źródło magazynu.

Para, która zaczęła spotykać się w 2023 roku, a zaręczyła się w sierpniu 2025 roku, ma w piątek świętować swoje wesele w Madison Square Garden. Zgodnie z pozwoleniem wydanym na organizację wydarzenia na miejscu ma pojawić się od 500 do 999 gości. Zaproszeni zostali również poinformowani, że obowiązuje ich strój wieczorowy.

Od kilku dni wokół legendarnej nowojorskiej areny trwają intensywne przygotowania. Gdy przed obiekt zaczęły podjeżdżać ciężarówki wypełnione dekoracjami, pojawiły się spekulacje, że wewnątrz powstaje ogromny zamek. Źródło magazynu PEOPLE zaprzeczyło jednak tym doniesieniom.

„Ale wnętrze areny wygląda naprawdę wyjątkowo. Mają trawę, dywany i baldachimy, jest tam scena, ale wyjątkowa” – przekazał informator. Inne źródło podkreśliło, że Madison Square Garden przeszło prawdziwą transformację. „Nigdy nie widziałem czegoś takiego” – powiedział rozmówca magazynu PEOPLE.

Gwiazdy zjechały do Nowego Jorku na ślub dekady

Przygotowania do wielkiego wydarzenia rozpoczęły się już w poniedziałek. „New York Times” poinformował, że w czwartek o godz. 18 odbędzie się mniejsze wydarzenie w Madison Square Garden, natomiast główna uroczystość z udziałem setek gości została zaplanowana na piątkowy wieczór.

Do Nowego Jorku zaczęli już przybywać bliscy przyszłych małżonków. W ostatnich dniach w mieście widziano Sabrinę Carpenter, Eda Sheerana i Aarona Dessnera. W czwartek po południu pojawiła się również Donna Kelce, matka pana młodego.

Taylor Swift i Travis Kelce są parą od lata 2023 roku. Po dwóch latach związku sportowiec oświadczył się piosenkarce, a w sierpniu 2025 roku zakochani ogłosili zaręczyny na Instagramie, publikując serię zdjęć wykonanych w ogrodzie Kelce'a, który został specjalnie przekształcony na tę okazję.

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