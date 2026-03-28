8 wielkich gwiazd, które były w sektach. Tak to wspominają

Hollywood kocha historie sukcesów, ale te opowieści brzmią jak scenariusze najmroczniejszych thrillerów. Znane nazwiska, wielkie kariery i przeszłość, o której wielu wolałoby zapomnieć.

Joaquin Phoenix, Michelle Pfeiffer. Te gwiazdy Hollywood były w sektach i mówią o tym otwarcie

Niektórzy trafili tam jako dzieci, inni już jako dorośli, szukając sensu życia, duchowych przeżyć, albo po prostu wspólnoty, jaką daje grupa. Większość z nich ostatecznie uciekła, często z ogromnym bagażem traum. Są wśród nich gwiazdy seriali, chwilowi celebryci, jak i największe nazwiska Hollywood, by wymienić, chociażby Glenn Close, czy Michelle Pfeiffer. Wszystkie łączy jedno – otwarcie mówiły o swoich doświadczeniach z sektami.

Szokują ich opowieści o wykorzystywaniu kobiet, a nawet znęcaniu się nad nimi, permanentnej kontroli, przejmowaniu majątków, czy tak prozaicznych rzeczach, jak brak wody i jedzenia. Bez wyjątku jednak historie te pokazują, jak łatwo nawet ludzie sukcesu mogą wpaść w systemy oparte na kontroli i manipulacji i jak trudno się z nich wydostać, nawet gdy ma się do dyspozycji sławę, pieniądze i wpływy.

Warto zauważyć, że niektóre gwiazdy wciąż pozostają związane z kontrowersyjnymi organizacjami. Przykładem są Tom Cruise czy John Travolta, którzy są członkami i gorącymi orędownikiem Kościoła Scjentologicznego. Niektórym nie tylko nie udaje się ucieć z sekty, ale wręcz tego nie chcą.

Allison Mack



Najgłośniejszy przypadek ostatnich lat. Aktorka znana z „Tajemnic Smallville” była członkinią NXIVM – organizacji, która okazała się sektą wykorzystującą kobiety. W 2018 roku została aresztowana i usłyszała zarzuty związane m.in. z handlem ludźmi i pracą przymusową. Przyznała się do części z nich i odsiedziała 21 miesięcy w więzieniu. W 2025 roku wróciła do tematu w podcaście „Uncover”:

„Zdecydowanie uznaję i przyznaję, że nadużywałam swojej władzy, byłam okrutna i stanowcza”, dodając: „Ale nie mogę też zaprzeczyć temu, że była we mnie część altruistyczna, która desperacko pragnęła pomagać ludziom i chciałam być lepsza, i byłam gotowa zrobić wszystko, by stać się lepszą i pomóc innym ludziom”.



Bethany Joy Lenz



Aktorka znana z „Pogody na miłość” przez ponad dekadę należała do ultrachrześcijańskiej grupy, którą w swoich wspomnieniach nazwała „Big House Family”. Jak ujawniła, była częścią wspólnoty od około 2000 do 2012 roku. W tym czasie wyszła za syna lidera grupy i jak twierdzi, straciła ponad 2 mln dolarów.



Joaquin Phoenix



Aktor urodził się w rodzinie należącej do sekty Dzieci Boga. Jego rodzice opuścili ją, gdy miał trzy lata. „Kiedy ludzie poruszają temat Dzieci Boga, zawsze jest w tym coś niejasno oskarżycielskiego”. Jak podkreślał, jego rodzice wierzyli, że znaleźli wspólnotę wartości, ale odeszli, gdy poznali prawdziwe praktyki grupy.



Glenn Close



Laureatka licznych nagród jako dziecko trafiła do religijnej grupy Moral Re-Armament. Spędziła w niej aż 15 lat. „Wszyscy powtarzali te same rzeczy, obowiązywało mnóstwo zasad i mnóstwo kontroli. To było naprawdę okropne”. Aktorka przyznała też: „Z powodu spustoszenia emocjonalnego i psychologicznego, jakie wyrządziła mi sekta, nie udało mi się odnieść sukcesu w związkach ani znaleźć stałego partnera i bardzo mi z tego powodu przykro”.



Michelle Pfeiffer



Na początku kariery w Los Angeles aktorka trafiła pod wpływ pary, która praktykowała tzw. breatharianizm – życie bez jedzenia i wody. „Byli bardzo zaborczy, kontrolujący. […] Musiałam płacić za cały czas, kiedy tam byłam, więc było to bardzo wyczerpujące finansowo”. Zorientowała się, w jakiej sytuacji się znalazła, dopiero podczas pracy swojego pierwszego męża nad filmem o sekcie.



Patricia Arquette



Choć nie była to formalna sekta, aktorka dorastała w alternatywnej społeczności stworzonej przez jej rodziców. Warunki były dalekie od „utopijnego nieba” – brak prądu, wody, a do tego przemoc i chaos. Jak wspominała: „w domu panował wielki dramat”. Jej siostra dodała: „Mnóstwo dziurawych ścian”.



Leah Remini



Jedna z najbardziej spektakularnych „ucieczek”. Aktorka przez lata była członkinią Kościoła Scjentologicznego, który opuściła w 2013 roku. Po odejściu zaczęła publicznie mówić o kulisach działania organizacji, tworząc m.in. głośny serial dokumentalny demaskujący jej mechanizmy.



Rose McGowan



Podobnie jak Joaquin Phoenix, dorastała w strukturach Dzieci Boga. Jej ojciec zdecydował się uciec z rodziną, gdy zaczął obawiać się o bezpieczeństwo dzieci. Aktorka wielokrotnie podkreślała, że to doświadczenie nauczyło ją rozpoznawać toksyczne układy w dorosłym życiu.

