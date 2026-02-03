Gwiazda serialu „W garniturach” ofiarą włamywaczy. Straciła fortunę

Jak donoszą zachodnie media, ofiarą ma być Gina Torres, znana widzom z serialu „W garniturach”, czy filmu „Matrix Reaktywacja”. Złodzieje mieli wynieść z jej domu biżuterię i gotówkę o łącznej wartości ponad 200 tys. dolarów.

Włamanie do domu gwiazdy „W garniturach”

Do zdarzenia miało dojść w piątek 30 stycznia w dzielnicy Sherman Oaks. Jak podają amerykańskie media, powołując się na policję Los Angeles, dwóch mężczyzn włamało się do domu Giny Torres, wybijając okno. Sprawcy pojawili się na miejscu około godziny 19:00 czasu lokalnego.

Łupem rabusiów padła gotówka w wysokości 25 tys. dolarów oraz biżuteria warta ponad 200 tys. dolarów. Łączna wartość skradzionych przedmiotów została oszacowana na około 225 tys. dolarów.

Sąsiad wezwał policję, sprawcy uciekli

W chwili włamania 56-letniej aktorki nie było w domu. Policję zaalarmował sąsiad, który miał być świadkiem zdarzenia. Funkcjonariusze przeszukali rezydencję, jednak nie udało się zatrzymać sprawców. Według doniesień złodzieje uciekli z miejsca zdarzenia białym sedanem.

Informacje o włamaniu potwierdziła stacja NBC Los Angeles, powołując się na komunikat policji. Śledztwo w sprawie kradzieży jest w toku.

Gina Torres i powrót popularności „W garniturach”

Gina Torres znana jest szerokiej publiczności przede wszystkim z roli Jessiki Pearson w serialu „W garniturach”. W 2025 roku aktorka mówiła w rozmowie z „The Hollywood Reporter” o niespodziewanym odrodzeniu popularności „W garniturach” po pojawieniu się serialu na platformie Netflix w 2023 roku.

Choć produkcja zakończyła się w 2019 roku, a Torres opuściła obsadę już w 2016 roku, przyznała, że zainteresowanie jej postacią znacząco wzrosło. „Szczerze mówiąc, nie wiem, co o tym myśleć” – mówiła. „Z pewnością coraz trudniej jest poruszać się po lotniskach. Myślę, że to świadczy o tym, jak wspaniały był to spektakl”. Tym razem jednak nazwisko aktorki pojawiło się w nagłówkach z zupełnie innego powodu. Czy to sława spowodowało, że złodzieje obrali sobie za cel właśnie jej dom?

Czytaj też:

Świetne wieści dla widzów. Drugi sezon szpiegowskiego serialu TVP nadchodziCzytaj też:

To nie były plotki. Rodowicz wprost o konflikcie z Prońko