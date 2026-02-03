Świetne wieści dla widzów. Drugi sezon szpiegowskiego serialu TVP nadchodzi

Fani „Gry z Cieniem” mogą odetchnąć z ulgą. Po miesiącach oczekiwania wiadomo już, że kontynuacja jednego z głośniejszych seriali TVP jest gotowa, a powrót na antenę nastąpi szybciej, niż wielu się spodziewało.

Zakończono zdjęcia do drugiego sezonu „Gry z Cieniem”

Zdjęcia do drugiego sezonu serialu „Gra z Cieniem” zakończyły się w styczniu. Prace na planie trwały od początku września ubiegłego roku i realizowane były między innymi w Warszawie oraz Łodzi. Jak potwierdził portal Wirtualnemedia.pl u nadawcy, Telewizja Polska planuje emisję nowych odcinków jeszcze w tym roku.

Za reżyserię ponownie odpowiada Kinga Dębska, a w głównych rolach widzowie znów zobaczą Natalię Rybicką, Macieja Hycnara, Grzegorza Małeckiego, Karolinę Gruszkę oraz Kingę Preis. Do obsady drugiego sezonu dołączył także Grzegorz Damięcki.

Ile odcinków liczy kontynuacja. O czym opowiada?

Kontynuacja „Gry z Cieniem” będzie nieco krótsza od pierwszej odsłony. Drugi sezon liczy 12 odcinków, podczas gdy pierwszy miał ich 13. Producentem wykonawczym serialu na zlecenie TVP pozostaje Opus TV.

„Gra z Cieniem” to szpiegowsko-miłosna historia osadzona w realiach stalinowskiej Polski. Serial opowiada losy Heleny Bielawskiej, lekarki niesłusznie skazanej za zbrodnię, której nie popełniła. W tle osobistego dramatu bohaterki pojawiają się mechanizmy władzy, intrygi i napięcia charakterystyczne dla tamtego okresu.

Produkcja zadebiutowała na antenie TVP jesienią 2024 roku. Emitowany w niedzielne wieczory na antenie Jedynki o godzinie 20.20 serial przyciągał przed telewizory średnio 1,5 mln widzów (dane Nielsena, które uwzględniają także oglądalność odcinków do dwóch dni po emisji).

Czytaj też:

9 perełek na HBO Max, 8 hitów na Netflix. To trenduje po weekendzieCzytaj też:

Po latach wraca jeden z najmocniejszych polskich seriali! Emisja w TV