Topowe kryminały dziś w telewizji. Dwa filmy to absolutna klasyka

Wtorkowy wieczór w telewizji nie daje widzom taryfy ulgowej. Zamiast lekkiej rozrywki dostajemy solidną dawkę kina akcji, pościgów i moralnych dylematów. Dzisiejsza ramówka skutecznie przykuwa przed telewizorem.

Mocne kino na wieczór

Na pierwszy ogień idzie „Pod ostrzałem” – propozycja dla tych, którzy lubią, gdy napięcie rośnie z każdą minutą, a bohaterowie wpadają z jednego kłopotu w drugi. Historia drobnego oszusta, który dla własnego bezpieczeństwa trafia za kratki, szybko zamienia się w brutalną grę o przetrwanie. Komisariat, który miał być schronieniem, okazuje się śmiertelną pułapką, a na horyzoncie pojawia się bezwzględny zabójca. Dynamiczna akcja, konfrontacje i narastający chaos robią tu całą robotę.

Z kolei dla widzów, którzy wolą kino z rozmachem i politycznym tłem, przygotowano „Psy wojny”. To opowieść o wielkich pieniądzach, jeszcze większych ambicjach i bezwzględnej walce o wpływy. W fikcyjnym afrykańskim państwie stawką są złoża platyny, a rozwiązaniem – zamach stanu. W centrum wydarzeń stoi doświadczony najemnik, który ma ocenić sytuację i przygotować grunt pod przewrót. Brzmi jak klasyka gatunku i dokładnie tym jest – bez zbędnych ozdobników, za to z konkretnym ciężarem historii. Do tego prawdziwe klasyki filmów kryminalnych. To dziś na pewno warto zobaczyć.

Wtorek z kryminałem

„Pod ostrzałem”



Drobny oszust Teddy Murretto (Frank Grillo) ucieka przed mordercą, Bobem Viddickiem (Gerard Butler). By uniknąć tragicznego losu, decyduje się dać schwytać policji, dzięki czemu znajdzie schronienie na komisariacie w małym mieście. Nie zdaje sobie jednak sprawy, jakie konsekwencje między miał ten krok. Okazuje się bowiem, że pozornie bezpieczny areszt zmienia się w pułapkę, gdzie łatwo można stracić życie. Nagle dotychczasowy prześladowca staje się najmniejszym problemem Teddy'ego. Tymczasem Viddick przychodzi wreszcie na posterunek, gdzie dochodzi do konfrontacji z zadziorną, charyzmatyczną policjantką, Valerie Young (Alexis Louder). To dopiero początek prawdziwego festiwalu chaosu czy zniszczenia. Emisja we wtorek, 17 marca o godz. 21:20 na antenie TVP 1.



„Psy wojny”



W fikcyjnym afrykańskim państwie Zangaro zostają odkryte bogate złoża platyny. Pewien multimilioner, którego konsorcjum zamierza zająć się ich eksploatacją, chce zdobyć pierwszeństwo w wydobyciu tych dóbr naturalnych. Na drodze stoi mu jednak dyktator kraju, obłąkany pułkownik Kimba (Ilario Bisi-Pedro). W grę wchodzą tak wielkie pieniądze, że biznesmeni decydują się na utworzenie specjalnego oddziału w celu przeprowadzenia przewrotu wojskowego. Amerykański najemnik Jamie Shannon (Christopher Walken) udaje się do stolicy państwa, Clarence, by na miejscu zbadać sytuację społeczno-polityczną i militarną. Po powrocie do USA przekazuje swojemu mocodawcy, Endeanowi (Hugh Millais), raport, z którego wynika, że do obalenia dyktatora wystarczy zaatakowanie i zniszczenie pałacu prezydenckiego, który znajduje się w kompleksie koszar gwardii. Shannon otrzymuje propozycję zorganizowania wyprawy i zamordowania Kimby... Ekranizacja bestsellerowej powieści Fredericka Forsytha. Emisja we wtorek, 17 marca o godz. 23:15 na antenie TVP 1.



„Bez twarzy”



Agent FBI Sean Archer tropi psychopatę Castora Troya. Schwytanie go staje się obsesją funkcjonariusza, gdy od kuli bandyty ginie jego kilkuletni syn. Parę lat później Troy zostaje ranny i w stanie śpiączki trafia do szpitala. Triumf stróżów prawa okazuje się jednak połowiczy. Troy wraz z przebywającym obecnie w więzieniu bratem, Polluksem, podłożył w Los Angeles bombę, która uśmierci za sześć dni tysiące ludzi. Sprawa wymaga szybkiego, nieszablonowego działania. Archer postanawia wykorzystać osiągnięcia współczesnej medycy. Przechodzi operację przeszczepienia twarzy i całkowitego upodobnienia się do Castora - od fryzury po posturę i barwę głosu. Następnie jako bandyta trafia do zakładu karnego, w którym odsiaduje wyrok Pollux, by wyciągnąć od niego informacje. Plan Archera się komplikuje w chwili, gdy pozbawiony twarzy Castor odzyskuje świadomość. Jego ludzie terroryzują lekarzy, wymuszając na nich przeprowadzenie operacji. Potem wszyscy świadkowie zostają zabici. Terrorysta i agent FBI prowadzą ze sobą zabójczą grę, mając zamienione tożsamości. Nikt inny o tym nie wie, nawet żona Archera, u której boku zamiast męża pojawił się morderca. Emisja we wtorek, 17 marca o godz. 22:00 na antenie TV Puls.



„Specjalista”



Jako mała dziewczynka May Munro widziała z ukrycia śmierć swoich rodziców. Zamordowali ich zabójcy nasłani przez mafijną rodzinę Leonów. May postanowiła wówczas, że w przyszłości pomści śmierć najbliższych jej osób. Po latach atrakcyjna May dochodzi do wniosku, że nadeszła wreszcie pora wyrównania porachunków. Udaje jej się wkraść w łaski mafijnej rodziny, zleceniodawców morderstwa jej rodziców. Doskonale poznaje ich codzienne zwyczaje, by dzięki temu móc zaplanować skuteczny odwet. Kobieta prosi o pomoc Raya Quicka, byłego pracownika CIA i specjalistę od materiałów wybuchowych, który wycofał się ze służby po akcji przeciwko narkotykowym gangom z Ameryki Południowej. Razem stanowią duet trudny do pokonania... Klasyczny film sensacyjny z prawdziwie gwiazdorską obsadą. Nie jest wielkim wyzwaniem dla intelektu ani nie angażuje emocjonalnie, ale zaskakuje przewrotnością akcji. Piękna i uwodzicielska Sharon Stone za rolę May Munro była nominowana do MTV Movie Awards w kategorii najbardziej pożądana aktorka. Partnerujący jej Sylvester Stallone znakomicie wpisuje się w schemat gatunku. Emisja we wtorek, 17 marca o godz. 21:00 na antenie TVN7.



„21 mostów”



Policja otrzymuje zgłoszenie o włamaniu w jednej z nowojorskich restauracji. Na miejscu dochodzi do strzelaniny, wskutek której ginie ośmiu funkcjonariuszy. Kapitan McKenna (J.K. Simmons) natychmiast wzywa detektywa Andre Davisa (Chadwick Boseman). Ojciec Davisa, również stróż prawa, przed laty został zabity podczas pełnienia służby. Jego syn obiecał sobie, że zabójców policjantów będzie traktował bez żadnej litości, dlatego przełożony uznał go za idealną osobę do tej sprawy. Zadanie pozornie jest proste - ma znaleźć zabójców. Andre postanawia od razu zamknąć wszystkie dwadzieścia jeden mostów wychodzących z Manhattanu i zablokować tunele. Zamierza w ten sposób odciąć ściganym potencjalną drogę ucieczki z wyspy. Rozpoczyna się obława, jednak Davis bardzo szybko przekonuje się, że sprawa jest bardziej skomplikowana, niż zakładał. Uświadamia sobie, że pewnym ludziom zależy, by przestępcy nie stanęli przed wymiarem sprawiedliwości. Kiedy poznaje prawdę o skali intrygi, jego życie staje się zagrożone, a zamknięty Manhattan może być dla niego pułapką. Emisja we wtorek, 17 marca o godz. 20:00 na antenie TV Puls.



„Czarny deszcz”



Nowy Jork. Detektywi Nick Conklin (Michael Douglas) i Charlie Vincent (Andy Garcia) pracują w policji. Często po dniu ciężkiej pracy idą razem na piwo. Pewnego wieczoru są w barze świadkami zabójstwa popełnionego przez Japończyka. Po długim i niebezpiecznym pościgu udaje im się schwytać przestępcę. Okazuje się nim członek japońskiej mafii - Sato (Yusaku Matsuda). Zabójca podlega ekstradycji. Nick i Charlie eskortują więc aresztowanego do Osaki. Na miejscu wpadają jednak w pułapkę. Przekazują Sato policji, nie wiedząc, że w rzeczywistości oddają go w ręce podstawionych gangsterów. Swój błąd rozumieją dopiero, gdy chwilę po akcji pojawia się prawdziwa japońska policja. Amerykańscy detektywi postanawiają naprawić swój błąd i odnaleźć zbiega. Nie jest jednak to łatwe. Działają na zupełnie nieznanym terenie wśród ludzi, których język i obyczaje są dla nich całkowicie niezrozumiałe. Na dodatek bezustannie kontroluje ich miejscowy detektyw Masahiro Matsumoto (Ken Takakura). Tymczasem poszukiwany przez nich Sato zyskuje ogromne wpływy w mieście. Niebawem postanawia wyrównać rachunki z detektywami ze Stanów. Reżyserem jest Ridley Scott, twórca m.in. „Gladiatora". Atutem filmu są także wspaniałe panoramy Nowego Jorku i Osaki autorstwa Jana De Bonta. Emisja we wtorek, 17 marca o godz. 20:00 na antenie Kino TV.

Trendy po weekendzie na Netflix i HBO Max. 13 sztosów pochłonęło PolakówCzytaj też:

Brzozowski wraca do TV, ale stawia warunki. „Zmieniłem myślenie”