Muzyczny hołd dla Brigitte Bardot. Top przebojów z jej „udziałem”

Brigitte Bardot była czymś znacznie więcej niż tylko francuskim symbolem seksu lat 60. Aktorka, piosenkarka i zaangażowana działaczka na rzecz praw zwierząt na trwałe zapisała się w popkulturze także jako muza oraz inspiracja dla muzyków z różnych stron świata.

Brigitte Bardot – muza artystów

Jej nazwisko stało się symbolem pożądania, wolności i ekranowego magnetyzmu, nawet jeśli przez lata obrosło również w kontrowersje. Choć minęły dekady od jej największej filmowej chwały, a jej postać budziła sprzeczne emocje, Bardot wciąż żyje w piosenkach. Nie tylko tych sprzed lat, z czasów jej największej kariery, ale także i w przebojach nam współczesnych.

Poczynając od wielkiego Boba Dylana i tak bliskiego jej Serge'a Gainsbourga, poprzez kobiece ikony muzyki, jak Chrissie Hynde, liderka i autorka tekstów grupy The Pretenders, aż po mocne rockowe brzmienia Red Hot Chili Peppers, a nawet rewolucyjne pieśni Caetano Veloso. Oto utwory, które najlepiej pokazują skalę fenomenu Brigitte Bardot.

11 piosenek, w których pojawia się Brigitte Bardot

„I Shall Be Free”, Bob Dylan (1963)



Zamykający album „The Freewheelin' Bob Dylan” utwór jest popisem charakterystycznej dla artysty przewrotności i słownej lekkości. Wśród absurdalnych skojarzeń i politycznych aluzji pojawia się Bardot jako odpowiedź na pytanie o rozwój kraju. „Cóż, mój telefon dzwonił i nie przestawał / Dzwoni do mnie prezydent Kennedy / Powiedział: Mój przyjacielu, Bob, czego potrzebujemy, żeby kraj się rozwijał? Powiedziałem, mój przyjacielu, Johnie, Brigitte Bardot” – śpiewa Dylan, zestawiając ją z innymi ikonami kobiecego piękna.



„Alegria, Alegria”, Caetano Veloso (1967)



Ten utwór stał się jednym z fundamentów ruchu tropicalismo i wizytówką Caetano Veloso. W poetyckim, a zarazem politycznym tekście Bardot pojawia się jako jeden z symboli świata obrazów, emocji i napięć epoki. „Em caras de presidentes / Em grandes beijos de amor / Em dentes, pernas, bandeiras / Bomba e Brigitte Bardot” – śpiewa Veloso, łącząc popkulturową ikonę z rewolucyjnym niepokojem lat 60.



„Bonnie i Clyde”, Serge Gainsbourg i Brigitte Bardot (1968)



Serge Gainsbourg, jeden z architektów francuskiego popu, napisał ten utwór specjalnie jako duet z Bardot. Piosenka nawiązuje stylistycznie do wiersza „The Trail's End”, który Bonnie Parker stworzyła tuż przed śmiercią swoją i Clyde’a Barrowa. To przykład, jak Bardot funkcjonowała nie tylko jako inspiracja, ale i pełnoprawna uczestniczka muzycznej narracji.



„I Think I‘m Going To Kill Myself”, Elton John (1972)



Choć tytuł brzmi ponuro, utwór oparty jest na lekkiej, fortepianowej melodii. Elton John śpiewa tu słowa Berniego Taupina, w których Bardot urasta do rangi cudownego anioła spieszącego na ratunek. „Zrobiłbym wyjątek / Jeśli chcesz uratować mi życie / Brigitte Bardot musi przyjść / I oglądać mnie każdej nocy” – brzmi fragment, łączący ironię z popową przesadą.



„Message Of Love”, The Pretenders (1981)



Chrissie Hynde, liderka i autorka tekstów The Pretenders, doskonale rozumiała społeczną siłę ikon. W jej piosence Bardot jest synonimem elektryzującej obecności. „Kiedy miłość wchodzi do pokoju / Wszyscy wstają / Och, to dobre, dobre, dobre / Jak Brigitte Bardot” – śpiewa Hynde, budując obraz niemal mitycznej charyzmy.



„We Didn‘t Start The Fire”, Billy Joel (1989)



Ten utwór to gęsta kronika drugiej połowy XX wieku, pełna nazwisk, miejsc i wydarzeń. Wymowne jest to, że Bardot pojawia się tu obok największych ikon epoki, od Jamesa Deana po Grace Kelly. Jej nazwisko nie ginie w tłumie odniesień – przeciwnie, potwierdza status globalnego symbolu.



„Stratford-On-Guy”, Liz Phair (1993)



Na albumie „Exile in Guyville” Liz Phair bezlitośnie punktuje męskocentryczną scenę muzyczną. W jednym z wersów przywołuje Bardot w zaskakującym, niemal filmowym obrazie. „Stewardesa wróciła i sprawdziła mój drink / W ostatnich promieniach słońca, niczym Brigitte Bardot” – śpiewa artystka, budując wizję chwilowej iluzji i kobiecego spojrzenia na świat.



„Warlocks”, Red Hot Chili Peppers (2006)



W utworze „Warlocks” Anthony Kiedis niemal skanduje wers, w którym porównuje pewien obraz do Brigitte Bardot. „Ring i cios w cios / Kolejne główne wydarzenie w starym Rainbow / Wchodzimy na szczyt tupelo / Kiedy wygląda zupełnie jak Brigitte Bardot” – śpiewa, tworząc nieoczywisty portret Los Angeles przefiltrowany przez popkulturowe skojarzenia.



„Tyrant”, Kali Uchis z udziałem Jorji Smith (2017)



W tej marzycielskiej współpracy Bardot staje się symbolem zmysłowej, burzliwej relacji. Kali Uchis śpiewa o utracie kontroli i estetyce inspirowanej francuskim stylem. „Wszystko, co robimy, to francuskie stylizacje jak Brigitte Bardot (Brigitte Bardot)” – brzmi jeden z kluczowych wersów.



„Lacy”, Olivia Rodrigo (2023)



Utwór „Lacy” z albumu „Guts” pokazuje inne oblicze Olivii Rodrigo – delikatne, intymne i pełne niepokoju. Bardot pojawia się tu jako punkt odniesienia dla obsesyjnej fascynacji inną kobietą. „Olśniewająca gwiazdka, reinkarnacja Bardot / Cóż, czyż nie jesteś najwspanialszą rzeczą, jaka kiedykolwiek istniała?” – śpiewa Rodrigo, budując emocjonalny portret zazdrości.



„Red Wine Supernova”, Chappell Roan (2023)



W tej piosence Bardot zostaje przywołana jako symbol uzależniającej miłości i odkrywania własnych pragnień. Wśród syntezatorowych brzmień Chappell Roan śpiewa: „Brigitte Bardot była playboyem. Pokazała mi rzeczy, o których nie wiedziałam”. To kolejny dowód na to, że legenda francuskiej gwiazdy wciąż inspiruje nowe pokolenia artystów. Czytaj też:

Brigitte Bardot nie żyje. Była ikoną kinaCzytaj też:

Burza po „ślubie” Viki Gabor. 18-latka przerywa milczenie