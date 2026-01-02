Mickey Rourke straci dach nad głową? Tak mieszkał

Mickey Rourke otrzymał wezwanie do zapłaty 59 100 dolarów właścicielowi nieruchomości w Los Angeles, w której mieszka.

Po tym, jak Rourke rzekomo nie zastosował się do warunków wezwania, właściciel zażądał zwrotu zaległego czynszu, a także zwrotu kosztów obsługi prawnej.

Właściciel żąda również rozwiązania umowy najmu nieruchomości z marca 2025 roku.

Mickey Rourke straci dach nad głową?

Mickey Rourke, aktor znany z takich tytułów jak „9½ tygodnia”, „Harry Angel”, „Zapaśnik”, „Człowiek w ogniu” czy „Zaklinacz deszczu”, ma poważne problemy. Według dokumentów, uzyskanych przez magazyn „People”, gwiazdor może zostać pozbawiony dachu nad głową. Z pisma wynika, że 18 grudnia Rourke otrzymał wezwanie do zapłaty ponad 59 tys. dolarów Ericowi Goldie – właścicielowi nieruchomości w Los Angeles, którą zamieszkuje. Dokument zakładał, że jeżeli Rourke nie uiści tej kwoty, która ma być zaległym czynszem, otrzyma wezwanie do opuszczenia nieruchomości. Według „People” aktor nigdy nie odebrał wezwania, ponieważ nie było go w tym czasie w domu. Zostało ono do niego wysłane pocztą, a także wywieszone na jego posesji.

Nieruchomość, o której mowa, można znaleźć na popularnej stronie internetowej Zillow. Dom ma powierzchnię około 150 metrów kwadratowych, a w tym trzy sypialnie i dwie łazienki. Budynek z 1926 roku jest opisywany jako „ładnie zmodernizowany hiszpański bungalow” z otwartym planem pomieszczeń i dostępem do podwórka. Zgodnie z dokumentami miesięczny czynsz początkowo wynosił 5200 dolarów. Później wzrósł do 7 tysięcy dolarów.

Lata temu Mickey Rourke mówił, że „stracił wszystko”

To nie pierwszy raz, kiedy Rourke zmaga się z takimi problemami. W 2017 roku nowojorski właściciel nieruchomości pozwał go o 44 977 dolarów niezapłaconego czynszu za loft w Tribeca. Co gorsza, Rourke został również oskarżony o spowodowanie szkód o wartości blisko 14 992 dolarów, w tym o nieautoryzowany montaż „lamp dyskotekowych” na suficie, zepsuty zamek, uszkodzoną wannę i dziury w ścianach. Po tym, jak aktor nie stawił się w sądzie, nakazano mu zapłacić ponad 48 725 dolarów temu właścicielowi.

Chociaż obecny stan finansów Rourke'a nie jest znany, aktor już kilkanaście lat temu otwarcie mówił o swoich problemach finansowych, przyznając, że stracił „wszystko”, gdy jego kariera zatrzymała się. – Straciłem wszystko. Mój dom, moją żonę, moją wiarygodność, moją karierę – powiedział w wywiadzie dla „Los Angeles Times” w 2008 roku.

Później jednak znów zaczął pojawiać się w dobrych filmach. Grał w „Zapaśniku” czy „Niezniszczalnych”.

