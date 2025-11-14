To tu odbędzie się pogrzeb Pono. Rodzina rapera ma ważny apel

Środowisko hip-hopowe wciąż nie może otrząsnąć się po nagłej śmierci Pono. Współtwórca ZIP Składu, jeden z najważniejszych głosów polskiego rapu, zmarł 6 listopada w wieku 49 lat. Teraz rodzina potwierdza datę uroczystości pogrzebowych, podczas których fani i bliscy pożegnają artystę.

Rafał „Pono” Poniedzielski zmarł nagle

6 listopada pojawiła się wiadomość, która wstrząsnęła całą sceną. Rafał Artur Poniedzielski, znany jako Pono, odszedł w nagłych okolicznościach. Pierwszy potwierdził to Wojtek Sokół, pisząc w mediach społecznościowych: „Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek, z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś”.

Przez blisko trzy dekady Pono współpracował z najważniejszymi twórcami polskiego hip-hopu. Dla wielu raperów był nie tylko legendą, ale i mentorem, który pomagał im odnaleźć własne brzmienie. To jego głos współtworzył fundament surowego, szczerego stylu, z którego wyrósł współczesny polski rap.

Ostatnie chwile artysty. Nieoficjalne przyczyny śmierci

Według nieoficjalnych informacji, do których dotarł serwis Glamrap, Pono miał tuż przed śmiercią skarżyć się na nagłe osłabienie. Feralnego dnia przebywał w Warszawie, w okolicach siedziby telewizji Polsat, gdzie miał pojawić się w związku ze sprawami zawodowymi. Po wyjściu z budynku miał gorzej się poczuć, upaść i stracić przytomność.

Na miejsce wezwano pogotowie, jednak mimo ponad godzinnej reanimacji medycy nie zdołali przywrócić czynności życiowych. Nieoficjalnie mówi się, że przyczyną mógł być zawał serca.

Pogrzeb Pono. Data i miejsce

Rodzina przekazała, że pogrzeb artysty zaplanowano na 21 listopada 2025 roku o godzinie 13.00. Uroczystości rozpoczną się przy bramie głównej Cmentarza Parafialnego św. Katarzyny przy ul. Fosa 17 w Warszawie. Po ceremonii urna z prochami zostanie złożona do grobu rodzinnego. W nekrologu bliscy poprosili o nieskładanie kondolencji.

