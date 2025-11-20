Wojewódzki kąsa Kaczorowską i Rogacewicza. „To grzechy główne”

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz szykują się do premiery spektaklu tanecznego „Siedem”. Ma być nowym otwarciem artystycznego duetu, ale już teraz zabrała się za niego Kuba Wojewódzki. Nie obyło się bez uszczypliwej puenty.

„Siedem” – nowe życie Kaczorowskiej po "TzG"

Spektakl, którego premiera zaplanowana jest na 9 marca, ma opowiadać historię kobiety i mężczyzny próbujących zacząć wszystko od początku. Po debiucie w Warszawie projekt ma ruszyć w trasę i w kolejnych tygodniach trafić do widzów w wielu polskich miastach. Kaczorowska i Rogacewicz podkreślają, że to opowieść o symbolicznej odnowie, emocjonalnym starcie i powrocie do wewnętrznej harmonii.

Para, która pożegnała się z „Tańcem z gwiazdami”w siódmym odcinku jubileuszowej edycji, nie ukrywała frustracji związanej z programem. Wprost mówili o rozczarowaniu produkcją i niechęci, a nawet przejawach hejtu, z jakim – ich zdaniem – spotkali się ze strony innych uczestników.

Wojewódzki: Relacja z siedmiu grzechów głównych

Na tym duecie skupił się ostatnio w jednym ze swoich felietonów w „Polityce” Kuba Wojewódzki. Odniósł się zarówno do samego spektaklu, jak i do całej otoczki, jaką para celebrytów wniosła ostatnio do świata show-biznesu.

W swoim stylu zasugerował, że tytuł przedstawienia można czytać dosłownie. „Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz ruszają w trasę ze spektaklem tanecznym »Siedem«, będącym opowieścią o kobiecie i mężczyźnie, którzy zaczynają swoje życie od nowa. Moim zdaniem to relacja z siedmiu grzechów głównych” — napisał w felietonie.

Kaczorowska i Rogacewicz idą dalej swoją drogą

Tancerka i aktor jak na razie nie odpowiedzieli na tak kąśliwą opinię. Zamiast tego konsekwentnie promują w mediach społecznościowych swój spektakl, który ma być dla nich artystycznym „nowym startem”.

Czy „Siedem” okaże się sukcesem, czy zrealizuje się przepowiednia felietonisty – przekonamy się już po premierze. Jedno jest pewne: jeszcze przed pierwszym pokazem projekt stał się jednym z najgłośniej komentowanych wydarzeń sezonu.

