Pamiętasz ich? To Bolek czy Lolek? QUIZ
Seriale

Pamiętasz ich? To Bolek czy Lolek? QUIZ

Dodano: 
„Bolek i Lolek”
„Bolek i Lolek” Źródło: Studio Filmów Rysunkowych
Sprawdź czy będziesz znał odpowiedzi na pytania dotyczące kultowych wieczorynek! Gotowy? Do dzieła!

Pamiętasz wieczorynki z czasów PRL? Kreskówki tamtej epoki były pełne przygód, humoru i niezapomnianych postaci, które bawiły i uczyły kolejne pokolenia dzieci. Od nieustraszonych Bolka i Lolka, przez mądrego Reksia, po uroczego Misia Uszatka – każda bajka miała swój niepowtarzalny klimat. Teraz masz okazję sprawdzić, ile pamiętasz! W tym quizie twoim zadaniem będzie rozpoznać bohaterów kultowych polskich kreskówek sprzed lat. Przygotuj się na sentymentalną podróż do świata dzieciństwa, pełnego śmiechu, przygód i niezapomnianych wspomnień!

To Bolek czy Lolek? QUIZ z wieczorynek!

Odpowiedz na 1 pytanie z 15 Dokończ nazwę wieczorynki: „Przygody misia...”
  • Uszatka
  • Colargola

