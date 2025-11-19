„Poziom manipulacji był gigantyczny”. Kaczorowska po odejściu z „TzG”

Agnieszka Kaczorowska przez lata była jedną z twarzy „Tańca z gwiazdami”, jednak nie zobaczymy jej już w kolejnej edycji. Tancerka opublikowała długi, bardzo osobisty wpis, w którym nie tylko podsumowała swoją przygodę z show, ale też wspomniała o niesprawiedliwości i manipulacji, z jaką przyszło jej się mierzyć.

Dorobek Kaczorowskiej — osiem edycji i Kryształowa Kula

Agnieszka Kaczorowska nie pojawi się na parkiecie w kolejnej edycji „Tańca z gwiazdami”. To już pewne, informację, którą przekazał przedstawiciel Polsatu w rozmowie z jednym z portali, potwierdził również „Fakt”. Teraz głos zabrała tancerka. W swoim poście Kaczorowska przypomniała wszystkie lata spędzone w programie – osiem edycji, trzy finały i jedną Kryształową Kulę. Podkreśliła, że jej ostatni powrót na parkiet miał wyjątkowe znaczenie. „Program »Taniec z gwiazdami« wrócił do mojego życia w bardzo ważnym momencie. Potrzebowałam potańczyć, a w zasadzie wytańczyć. Tak też się stało. Dziękuję za tę możliwość” — napisała.

Dodała też, że tegoroczna edycja była dla niej szczególna z jeszcze jednego powodu. Po raz pierwszy tańczyła z ukochanym partnerem, Marcinem Rogacewiczem. „To jednak ta ostatnia edycja #TzG była dla mnie absolutnie wyjątkowa… Tańczyć z kimś, kogo się kocha to największe szczęście” – wyznała.

„Rekordowa ilość nieprawdziwych informacji”

Choć tancerka stara się patrzeć na swoją przygodę z programem przez pryzmat pozytywnych wspomnień, nie ukrywa, że ostatnie miesiące były dla niej trudne. Wprost przyznała, że mierzyła się z falą nieprawdziwych treści i prób wpływania na jej wizerunek.

„Dziękuję też za kolejne lekcje siły i wytrzymałości. Przeczytałam w tym roku rekordową ilość nieprawdziwych informacji na swój temat. Ze swoją potężną wrażliwością, wiele razy miałam dość i nie mogłam uwierzyć w poziom manipulacji oraz niesprawiedliwość tego show-biznesowego, oraz telewizyjnego świata” — zdradziła. Mimo wszystko zapewniła, że te doświadczenia ją hartują. „Jednak dziękuję. To mnie dalej buduje. Jak to mówią »psy szczekają, karawana jedzie dalej«”.

Pożegnanie z programem, ale nie z tańcem. Lawina komentarzy

Kaczorowska stanowczo zaznaczyła też, że odłączenie się od „Tańca z gwiazdami” nie oznacza końca jej tanecznej drogi. Już zapowiada nowy etap. „Teraz czas na taniec na własnych zasadach… Wiosną widzimy się na scenach teatralnych w całej Polsce w spektaklu »Siedem«. Mamy nadzieję ponownie poruszyć niejedno serce…” — oznajmiła, dodając, że jest gotowa na kolejne wyzwania.

Pod emocjonalnym wpisem posypały się komentarze pełne wsparcia i wzruszenia. Internauci żałują jej odejścia i podkreślają, że dla wielu była głównym powodem, by włączać program. „Cieszę się pani szczęściem, osobistym i tanecznym. Dla mnie nie ma pani równych, każdy pani taniec pokazuje piękno duszy i ciała”, „Szkoda, że już nie zatańczysz, bo oglądałam tylko dla ciebie”, „Bardzo dobre słowa i bardzo potrzebne. Cenne i mądre przemyślenia”, „Będzie cię brakować w tym show, ale idź dalej swoją drogą, na swoich zasadach”, „Wielka szkoda, że nie zobaczymy cię w kolejnej edycji. Niestety, ludziom w dzisiejszych czasach bardzo często przeszkadza szczęście innych” — piszą wzruszeni fani.

Czytaj też:

Tak zachowali się Kaczorowska i Rogacewicz w finale „TzG”. Wszystko nagrały kameryCzytaj też:

„Brakuje mi słów”. Rogacewicz i Kaczorowska w centrum konfliktu. Jest hejt