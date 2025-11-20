Grube miliony i plejada gwiazd. Sylwester z Dwójką 2025 idzie na rekord

Telewizja Polska szykuje widowisko, jakiego ostatnie lata jeszcze nie widziały. Katowice mają przejąć w tym roku rolę sylwestrowej stolicy kraju, a pod kultowym Spodkiem zaplanowano noc pełną największych gwiazd polskiej muzyki, spektakularnych opraw wizualnych i emocji na żywo. Start punktualnie o godz. 19:50 na antenie TVP2 oraz w TVP VOD.

Sylwester z Dwójką i gwiazdy pod Spodkiem

Telewizja Polska zapowiada największą imprezę sylwestrową w kraju, która odbędzie się przed Międzynarodowym Centrum Kongresowym, tuż obok Spodka. Scenę zdominują legendy i najgorętsze nazwiska współczesnej sceny muzycznej. Wśród zaproszonych wykonawców znaleźli się Ich Troje, Maryla Rodowicz, DODA, Justyna Steczkowska, Kayah, Piersi, Piotr Kupicha oraz Feel.

Organizatorzy podkreślają, że tegoroczny line-up łączy pokolenia i tworzy jedną z najbardziej rozpoznawalnych list artystów, jakie kiedykolwiek pojawiły się na sylwestrowej scenie Dwójki. To ma być wieczór pełen największych przebojów 2025 roku i klasyków, które zna cała Polska.

Wstęp jest bezpłatny, co ma zachęcić do wspólnego świętowania mieszkańców regionu i gości z całego kraju.

Gdzie oglądać Sylwestra z Dwójką 2025?

Wydarzenie rozpocznie się w środę, 31 grudnia, o godz. 19:50. Imprezę będzie można oglądać na żywo w TVP2 oraz na platformie TVP VOD. TVP Polonia również włączy się w transmisję, dzięki czemu show dotrze do widzów za granicą.

Grube miliony na promocję. Region stawia na sylwestrowy rozmach

Tegoroczna impreza to nie tylko scena pełna gwiazd, lecz także potężna inwestycja marketingowa. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz samorząd województwa śląskiego, jak donosi portal Onet.pl, są w trakcie finalizacji umowy z Telewizją Polską na promocję w ramach wydarzenia. Wartość współpracy ma wynieść około 6 mln zł.

Jak tłumaczy GZM, koncert sylwestrowy w Katowicach to element długofalowej strategii budowania rozpoznawalności metropolii jako nowoczesnego regionu w Europie Środkowej. „W Polsce wiele miast od lat wykorzystuje sylwestra jako narzędzie marketingowe. Warszawa, Kraków, Wrocław czy Chorzów były miejscem koncertów na dużą skalę, transmitowanych przez ogólnopolskie stacje telewizyjne. Dzięki temu promocja dociera do milionów odbiorców w całym kraju. To przemyślana strategia marketingowa, która w długiej perspektywie przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego miast i regionów” – zaznacza GZM.

