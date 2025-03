Jej rodzicami są gwiazdy PRL-u. Mało kto o tym pamięta

Maria Konarowska rozwija karierę jako aktorka telewizyjna i współprowadząca programu telewizyjnego "Galileo". Niewiele osób jednak zdaje sobie z tego sprawę, że jej rodzice przez lata zachwycali swoimi kreacjami w rolach teatralnych i kinowych.

Kim są rodzice Marii Konarowskiej?

Maria Konarowska urodziła się 29 listopada 1980 roku w Warszawie. Choć ukończyła studia z psychologii na Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, postanowiła rozwijać swoje umiejętności w aktorskiej branży. W 2004 roku zadebiutowała na ekranie w roli Uli w serialu TVN „Na Wspólnej”. W kolejnych latach występowała też w takich produkcjach, jak „Kopciuszek”, „Ojciec Mateusz”, „Pierwsza miłość”, „Komisarz Aleks”, „Piąty Stadion”, „Prawo Agaty”, „Bulionerzy” czy „Pitbull”.

– Któregoś dnia tak sobie siedziałam i pomyślałam, że ja naprawdę lubię grać. Zadałam sobie pytanie, czy ja chcę być tą psycholożką, czy ja chcę być aktorką? Okazało się, że żyję życiem, którego chcę, a wydaje mi się, że chcę coś innego. (...) I wtedy zdecydowałam, że pojadę do Nowego Jorku i będę tam się uczyć aktorstwa – opowiadała w rozmowie z „Co za tydzień”.

Zamiłowanie do aktorstwa Maria Konarowska odziedziczyła po swoich rodzicach, którymi są Joanna Szczepkowska i Mirosław Konarowski. – Tak jak dla innych dzieci normalne było, że mama wraca do domu o 17 i robi obiad, tak dla mnie normalne było coś innego: dużo ludzi w domu, wizyty w teatrze. To był mój świat – wyznała w jednym z wywiadów.

Joanna Szczepkowska bowiem zdobyła uznanie widzów, dzięki rolom Zosi z „Con amore”, Lidki z „Domu” i Cecylii z „Kroniki wypadków miłosnych”. Z kolei Mirosław Konarowski zagrał m.in. w takich obrazach, jak „Jezioro osobliwości”, „Akcja pod Arsenałem”, czy „Cudzoziemce”. Co więcej, Maria Konarowska jest prawnuczką Jana Parandowskiego (czyli autora słynnej „Mitologii”), natomiast dziadkiem artystki był wspaniały aktor Andrzej Szczepkowski.

Czytaj też:

Odbił żonę innemu aktorowi, a potem został jego teściem. Wielki skandal obyczajowy PRLCzytaj też:

W trakcie snu aktorkę chciała zabić matka. Później skrzywdził ją ojciec