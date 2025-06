QUIZ. Rozpoznaj serial PRL-u po kadrze! Daj się porwać wspomnieniom

Pamiętasz te wieczory, kiedy cała rodzina zbierała się przed telewizorem, a na ekranie pojawiały się znajome twarze i charakterystyczne dźwięki czołówki? Serialowe hity PRL-u to nie tylko rozrywka – to kawał historii, styl życia i wspomnień. „Czterej pancerni i pies”, „Alternatywy 4”, „07 zgłoś się”, „Zmiennicy” czy „Dom” – każdy z tych tytułów niósł ze sobą coś więcej niż tylko fabułę. To były obrazy codzienności, marzeń i absurdów minionej epoki, które mimo upływu lat nadal wzbudzają emocje.

W naszym quizie możesz sprawdzić swoją pamięć i sentyment do tamtych czasów. Czy po jednym kadrze rozpoznasz porucznika Borewicza albo blok przy Alternatywy 4? Daj się porwać wspomnieniom, poczuj klimat PRL-u i przekonaj się, ile z tych kultowych produkcji wciąż nosisz w sercu. Sprawdź się – może znasz je lepiej, niż myślisz!

