Netflix w tarapatach. „Skarbówka” przeszukuje biura giganta

Informację o przeszukaniach jako pierwsza podała agencja Reutera. Francuskie dochodzenie wszczęło PNF (Parquet national financier), specjalna jednostka, utworzona w 2013 roku, znana z prowadzenia spraw, dotyczących oszustw podatkowych i prania pieniędzy przez duże międzynarodowe firmy.

Co zarzuca się Netfliksowi?

Wiadomo, że śledczy specjalizujący się w przestępstwach finansowych i korupcji przeszukali biura firmy w centrum Paryża we wtorek 5 listopada rano. Tygodnik „Marianne” i dziennik „Liberation” podały, że wtargnięcie do siedzib Netfliksa było częścią dochodzenia z 2022 roku, dotyczącego „prania pieniędzy z oszustw podatkowych” oraz „ukrywania zatrudnienia w zorganizowanej grupie przestępczej”. Dziennikarze piszą, że dochodzenie zostało wszczęte w wyniku kontroli podatkowej przeprowadzonej w 2022 roku, w której deklaracje Netfliksa, dotyczące francuskiego rynku w latach 2019–2020 nie pokrywały się z zyskami, których można było oczekiwać od 7 milionów abonentów w tamtym czasie.

Także we wtorek władze holenderskie przeszukiwały europejską siedzibę firmy w Amsterdamie, co potwierdziło źródło sądowe, powiązane ze sprawą. Wstępne dochodzenie we Francji nie oznacza wniesienia zarzutów karnych i niekoniecznie doprowadzi do procesu.

Netflix i spór z Włochami

Wszystko wskazuje na to, że powtarza się scenariusz włoski. Śledczy w tym przypadku oskarżali Netfliksa o to, że unika opodatkowania, ponieważ nie deklarował przychodów pozyskanych od włoskich abonentów. Netflix wrzucał je do jednego worka z przychodami od abonentów z innych europejskich krajow, a te grupowała jego centrala w Holandii. To tłumaczyć może współpracę między Paryżem i Amsterdamem. W 2022 roku Netflix zgodził się na rozstrzygnięcie sporu podatkowego z Włochami, płacąc 55,8 mln euro (60,78 mln dolarów).

Czytaj też:

Nadchodzi kolejny mroczny polski serial Netfliksa. W głównej roli uwielbiany aktorCzytaj też:

Od „Gladiatora II” po „Prawdziwy ból”. 9 filmów, które musicie obejrzeć w listopadzie i grudniu