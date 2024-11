Od „Gladiatora II” po „Prawdziwy ból”. 9 filmów, które musicie obejrzeć w listopadzie i grudniu

W listopadzie i grudniu 2024 roku zobaczymy nowe dzieła największych mistrzów kina – Ridleya Scotta, Clinta Eastwooda czy Roberta Zemeckisa. Zobaczymy hollywoodzką produkcję, kręconą w Polsce, najnowszy tytuł od syna legendarnego Denzela Washingtona, klasykę kina w nowym, musicalowym wykonaniu czy horror z Hugh Grantem, który zbiera wyśmienite recenzje. Oto 9 filmów, które musicie zobaczyć w najbliższym czasie – część z nich trafi do kin, inne prosto na platformy streamingowe.

9 filmów, które musicie obejrzeć w ostatnich dwóch miesiącach 2024 roku

„Gladiator II” – od 15 listopada w kinach

Najnowszy film Ridleya Scotta i kontynuacja klasyka. Lucjusz, świadek śmierci Maximusa z rąk wuja Commodusa, postanawia walczyć w Koloseum jako gladiator. W głównych rolach Paul Mescal, Pedro Pascal czy Denzel Washington.

„Lekcja gry na pianinie” – od 22 listopada na Netflix

Film Malcolma Washingtona, syna Denzela Washingtona. Spór między bratem a siostrą o pianino – cenną pamiątkę rodową – ujawnia gorzką prawdę o tym, jak postrzegana jest przeszłość i kto określa, co jest rodzinną spuścizną.

„Emilia Pérez” – na Netflix od 13 listopada

Film ma na swoim koncie Złotą Palmę w Cannes. W głównych rolach Zoe Saldana, Selena Gomez i Karla Sofia Gascon. Prawniczka Rita otrzymuje niespodziewaną propozycję. Ma pomóc szefowi kartelu wycofać się z biznesu i zniknąć na zawsze, stając się kobietą, o jakiej zawsze marzył.

„Here. Poza czasem” – od 27 grudnia w kinach

Film w reżyserii Roberta Zemeckisa, który odpowiada za takie hity jak „Powrót do przyszłości” czy „Forrest Gump”. W tym filmie ponownie współpracuje z Tomem Hanksem i Robin Wright. Losy kilku pokoleń krzyżują się w jednym miejscu na ziemi, domu, który jest świadkiem wszystkiego, co w ich życiu najpiękniejsze i najbardziej dramatyczne, najzabawniejsze i najbardziej poruszające.

„Juror #2” – do końca 2024 roku film ma trafić na platformę Max

Najnowszy film Clinta Eastwooda z główną rolą Nicholasa Houlta. Przysięgły w procesie o morderstwo uświadamia sobie, że to on doprowadził do śmierci ofiary. Staje przed dylematem: zataić prawdę czy wydać się w ręce wymiaru sprawiedliwości.

„Wicked” – od 6 grudnia w kinach

Alternatywne spojrzenie na historię, jaką znamy z „Czarnoksiężnika z krainy Oz”. Poznamy wydarzenia widziane z perspektywy wiedźm z krainy Oz. Opowieść zaczyna się jeszcze przed przybyciem Dorotki i zaraz po nim. Poznamy losy niezwykłej przyjaźni Elfaby, która stała się Złą Czarownicą z Zachodu i Galindy, dowiemy się również, co tak naprawdę stało się w pełnej tajemnic krainie Oz i kim jest słynny Czarnoksiężnik. W głównych rolach Cynthia Erivo i Ariana Grande, a na ekranie towarzyszą im między innymi Michelle Yeoh i Jeff Goldblum.

„Prawdziwy ból” – od 8 listopada w kinach

Historia kuzynów Davida (Jesse Eisenberg) i Benji'ego (Kieran Culkin), którzy razem wybierają się do Polski, aby uczcić pamięć ukochanej babci. Podczas tej podróży, odkrywają nie tylko nieznane dotąd miejsca oraz fakty z historii ich rodziny, ale próbują też odbudować trudne i pełne napięć relacje.

„Blitz” – od 22 listopada na Apple TV+

Film Steve'a McQueena, twórcy „Zniewolonego. 12 Years a Slave”, „Głodu” czy „Małego topora” z Soirse Ronan w głównej roli. Podczas II wojny światowej w Londynie dziewięcioletni George zostaje ewakuowany na wieś przez swoją matkę, Ritę, by schronić się przed bombardowaniami. Krnąbrny i zdeterminowany, by powrócić do rodziny, George wyrusza w niesamowitą, niebezpieczną podróż powrotną do domu, podczas gdy Rita usiłuje go odnaleźć.

„Heretic” – od 22 listopada w kinach

Dwie młode kobiety, które z potrzeby serca szerzą słowo Boże, pukają do drzwi domu pana Reeda (Hugh Grant). Otwiera im z pozoru czarujący mężczyzna, który szybko pokazuje swoją diaboliczną naturę. Kobiety orientują się, że wszystkie wyjścia z domu zostały zamknięte, a ich podejrzany gospodarz co chwila pojawia się, aby zadać im kolejną zagadkę testującą ich wiarę. Rozpoczyna się śmiertelnie niebezpieczna gra, w której stawką jest przetrwanie. Głosicielki wiary będą musiały wykorzystać cały swój spryt, aby uciec z domu grozy pana Reeda.

Czytaj też:

O tych serialach będzie głośno w listopadzie. 8 nowości, które warto obejrzećCzytaj też:

W końcu gdzieś obejrzymy ten film! W kinach rozbił bank, trafia na Max