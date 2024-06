Trzy polskie filmy w czołówce zestawienia TOP 10 na Netflix! Są nowe statystyki

Polskie produkcje zyskują coraz większą popularność na platformie Netflix, zdobywając uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. W ostatnich latach kilka rodzimych tytułów znalazło się na podium w TOP 10 najchętniej oglądanych produkcji. Polacy coraz częściej wybierają rodzime filmy i seriale, doceniając lokalne konteksty.

Tak jest także w tym tygodniu. Na liście TOP 10 najchętniej oglądanych filmów na Netflix w tym tygodniu znalazły się aż trzy polskie produkcje. Co więcej, zajmują one trzy pierwsze miejsca na podium. Sprawdźcie, jakie tytuły biją teraz rekordy!

Trzy polskie filmy w TOP10 Netfliksa

10. „Epoka lodowcowa 5”

Mamut Maniek, leniwiec Sid i tygrys Diego wraz z pozostałymi członkami stada opuszczają dotychczasowy dom, aby uratować się przed kosmicznym kataklizmem, który zagraża całemu światu.

9. „Bionic”

W dystopijnej przyszłości, w której oblicze sportu zmieniają protezy upodabniające ludzi do robotów, rywalizacja dwóch sióstr w skoku w dal prowadzi je na złą drogę.

8. „Ofelia”

„Hamlet” widziany oczami Ofelii, czyli tragedia Williama Szekspira opowiedziana przez jedną z głównych bohaterek tegoż dramatu.

7. „Reel Steel”

Charlie, zajmujący się organizowaniem nielegalnych bitew robotów, odkrywa, że ma 11-letniego syna. Chłopak przekonuje ojca do wzięcia udziału w mistrzostwach walk cyborgów.

6. „Atlas”

Nieufna wobec AI bystra analityczka antyterrorystka odkrywa, że może ona być jej jedyną szansą, gdy misja schwytania zbuntowanego robota nie idzie zgodnie z planem.

5. „Magic Mike. Ostatni taniec”

Emerytowany striptizer Magic Mike poznaje milionerkę, która wabi ofertą nie do odrzucenia i zabiera go ze sobą do Londynu.

4. „Godzilla Minus One”

Japonia po wojnie straciła niemal wszystko. Czy wyniszczony kraj zdoła przetrwać atak Godzilli?

3. „Chrzciny”

Grudzień, 1981 rok. Marianna, gorliwa katoliczka, postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość – chrzciny najmłodszego wnuka, do pojednania swoich skłóconych od lat dzieci. Nieoczekiwanie przeszkodzi jej w tym generał Jaruzelski, który ogłasza tego dnia stan wojenny.

2. „Za duży na bajki 2”

W trakcie letniej wyprawy w Tatry Waldek odkrywa, że jego ojciec mieszka w okolicy i postanawia go odnaleźć. Wraz ze Staszkiem wyruszają na poszukiwania, podczas gdy Delfina musi dochować tajemnicy i ukryć prawdę o zniknięciu chłopców.

1. „Kolory zła: Czerwień”

Gdy ciało młodej dziewczyny zostaje wyrzucone na plażę w Trójmieście, prokurator i matka ofiary wspólnie usiłują dojść do prawdy.

Czytaj też:

Netflix na dniach usunie te hity. Pospiesz się, jeżeli chcesz je obejrzeć!Czytaj też:

Hit za hitem w tym tygodniu na Netflix. Zadebiutuje przebój z Bradem Pittem