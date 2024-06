Netflix na dniach usunie te hity. Pospiesz się, jeżeli chcesz je obejrzeć!

W czerwcu Netflix usuwa wiele seriali i filmów ze swojej oferty, co może zmartwić wielu subskrybentów platformy. Jest to część regularnego procesu – niektóre tytuły znikają na zawsze, inne mogą powrócić w przyszłości, ale zawsze jest to moment, który wywołuje wiele emocji wśród widzów.

Usuwanie treści jest często wynikiem kończących się umów licencyjnych, które Netflix zawiera z właścicielami praw autorskich. Gdy termin umowy dobiega końca, platforma musi zdecydować, czy warto przedłużać licencję czy też skupić się na nabywaniu nowych produkcji. W związku z tym co miesiąc z serwisu znikają różne filmy i seriale, a na ich miejsce pojawiają się nowe.

Dla fanów konkretnej produkcji jest to zawsze smutna wiadomość, zwłaszcza jeśli nie zdąży obejrzeć wszystkich odcinków przed terminem. Dlatego warto regularnie sprawdzać listę produkcji, które mają zostać usunięte, aby móc zaplanować oglądanie swoich ulubionych treści na czas.

Co zniknie z Netfliksa w czerwcu 2024?

„Baby Ballroom” – do 4 czerwca

Wkrocz do pełnego nieczystych zagrań świata tańca towarzyskiego dla dzieci, w którym ambitni instruktorzy, dumni rodzice i mali tancerze rywalizują ze sobą w rytmie walca.

„Blade Runner 2049” – do 6 czerwca

Akcja filmu rozgrywa się 30 lat po wydarzeniach z pierwszego Blade Runnera. Oficer policji Los Angeles, niejaki K, trafia na ukrywaną przez lata informację, która może pogrążyć resztki społeczeństwa w chaosie. Jego odkrycie prowadzi go do poszukiwań Ricka Deckarda, byłego łowcy androidów, który zaginął 30 lat temu.

„Głębia strachu” – do 6 czerwca

11 kilometrów pod powierzchnią oceanu coś się zbudziło… Grupa badaczy dna morskiego musi walczyć o przetrwanie po trzęsieniu ziemi, które niszczy ich podwodne laboratorium.

„Sekretne życie Waltera Mitty” – do 6 czerwca

Ben Stiller reżyseruje i występuje w klasycznej historii Jamesa Thurbera o marzycielu, który ucieka przed swoim anonimowym życiem, znikając w świecie fantazji wypełnionych heroizmem, romantyzmem i akcją. Gdy jego praca jest zagrożona, Walter podejmuje działania w prawdziwym świecie, wyruszając w globalną podróż, która zamienia się w przygodę bardziej niezwykłą niż wszystko, co mógł sobie wyobrazić.

„Pędzące serce” – do 7 czerwca

Odważna nastolatka z wadą serca zaprzyjaźnia się z niesfornym ogierem i przygotowuje do udziału w ważnym wyścigu — choć jego tempo może się dla niej okazać zabójcze.

„Dziewczyna z sąsiedztwa” – do 9 czerwca

Matthew marzy o tym, żeby zostać prezydentem. Jest chyba jednym z najbardziej znanych kujonów w szkole. Jego życie zmienia się, gdy poznaje piękną sąsiadkę.

„Big Short” – do 9 czerwca

do Historia oparta na prawdziwych wydarzeniach, które stały się zarzewiem ogólnoświatowego kryzysu 2007-2010. Zadziwiające, jak zaledwie kilku mężczyzn – poprzez spekulacje, malwersacje, balansowanie na granicy prawa – doprowadziło do gigantycznej zapaści gospodarczo-ekonomicznej właściwie w każdym zakątku globu. Sensacyjne kulisy wydarzeń, które wpłynęły na każdego z nas.

„Metallica: Some Kind of Monster” – do 12 czerwca

Dokument ukazuje proces tworzenia nowej płyty, jak również codzienne życie i relacje pomiędzy członkami tytułowego zespołu.

„Marlon” – do 13 czerwca

Po rozwodzie z żoną popularny youtuber chce uczestniczyć w życiu ich wspólnych dzieci.

„Czarny punkt” – do 14 czerwca

Inspektor policji i ekscentryczny nowo przybyły prokurator badają serię makabrycznych morderstw i dziwnych zjawisk w leżącym na skraju mrocznego lasu miasteczku.

„Era czołgów” – do 29 czerwca

Serial dokumentalny opowiadający historię czołgów oraz omawiający ich wpływ na konflikty i geopolitykę od I wojny światowej do XXI wieku.

„Tokyo Ghoul” – do 30 czerwca

Studentowi Kanekiemu zostają przeszczepione narządy ghula – istoty żywiącej się ludzkim mięsem.

„Siedmiu samurajów” – do 30 czerwca

Okrutni wojownicy niszczą kolejne wioski. Młoda kapłanka Kirara podróżuje po okolicy i zbiera zbłąkanych samurajów.

„Cardcaptor Sakura” – do 30 czerwca

Młoda dziewczyna otwiera magiczną księgę, z której uciekają znajdujące się w niej karty. Musi więc zostać „Cardcaptorem” i zebrać je z powrotem.

„72 Cutest Animals” – do 30 czerwca

Serial analizuje istotę uroku osobistego i to, jak zdolność wzbudzania sympatii pomaga niekórym gatunkom przetrwa i prosperować w najróżniejszych środowiskach.

