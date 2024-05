Max bierze na tapet sprawę „Łowców Skór” z Łodzi. Serwis zapowiada nowe polskie filmy

Max, czyli serwis, który zastąpić ma w najbliższym czasie HBO Max, chce przyciągnąć Polaków i trzeba przyznać, że ogłoszone rodzime tytuły, już teraz budzą ogromne zaitneresowanie.

Jak pisaliśmy ostatnio, w ofercie platformy znajdzie się cała masa polskich seriali, jednak na tym nie koniec. Serwis ogłosił właśnie trzy kolejne produkcje, jednak tym razem dokumentalne. Ich opisy brzmią reportażowo i poruszają tematy, które budziły swego czasu ogromne kontrowersje w naszym kraju. Mamy tutaj sprawę z Łodzi, którą w żyły media w latach 90., opis procederu influencera, znanego jako „Wojtek na Zanzibarze” czy dokument Martyny Wojciechowskiej o tym, co dzieje się z dziećmi, które w Nigerii są oskarżane o czary.

W komunikacie do mediów Dorota Eberhardt, Vice President Programming, Streaming WBD TVN zapowiedziała, że to dopiero początek, jeżeli chodzi o „polską” ofertę Max. – HBO od zawsze słynie z prekursorskich i łamiących tabu dokumentów (...) Pracujemy już nad kolejnymi fascynującymi projektami dokumentalnymi – zapewniła.

Polskie dokumenty ogłoszone przez HBO Max

„Hope” – dokument Martyny Wojciechowskiej

Już 11 czerwca do biblioteki serwisu MAX trafi dokument Martyny Wojciechowskiej „Hope”, opowiadający o przerażającym procederze, który jest stosowany w Nigerii. Niewinne dzieci są oskarżane o czary, co w efekcie prowadzi do porzucenia ich przez rodziny i pozostawienia na pewną śmierć. Losy tytułowego Hope'a, chłopca, uratowanego przez Anję Ringgren Lovén, duńską pracowniczkę humanitarną, założycielkę Krainy Nadziei – organizacji ratującej i udzielającej schronienia dzieciom, są osią całej historii i dobitnie pokazują problem, z którym mierzy się jeden z najbiedniejszych i najbardziej dotkniętych głodem krajów na świecie. Czy kiedykolwiek i komukolwiek uda się zdjąć ten zły czar?

„Król Zanzibaru”. Co kryło się pod fasadą raju stworzonego przez Wojtka Żabińskiego?

Pod koniec czerwca, ofertę serwisu Max wzbogaci też „Król Zanzibaru”. To dokument o Wojciechu Żabińskim, znanym jako Wojtek na Zanzibarze. Pandemia umożliwiła mu założenie sieci hoteli Pili Pili, przyciągając na wyspę tłumy Polaków. Po jakimś czasie okazało się, że pod fasadą raju kryły się problemy finansowe, zwolnienia pracowników i oszustwa na łączną kwotę 7 milionów złotych. Dlaczego tyle osób uwierzyło w tę wizję, ignorując chociażby przeszłość kryminalną organizatora? Trzyodcinkowa seria opowiada historię okradzionych turystów, pracowników i inwestorów, którzy stracili wszystko i stali się ofiarami przebiegłego oszusta.

„Łowcy skór”, czyli o pracownikach pogotowia z Łodzi, kórzy uśmiercali pacjentów

W listopadzie swoją premierę będzie miał czteroodcinkowy serial dokumentalny „Łowcy skór”. Produkcja opowiada o wstrząsających wydarzeniach, które rozegrały się w Łodzi w połowie lat dziewięćdziesiątych. Pracownicy pogotowia doprowadzili wtedy do śmierci ponad tysiąca pacjentów. Twórcy serialu odsłaniają kulisy zbrodni, rozmawiają z uczestnikami wydarzeń, rodzinami ofiar, by przedstawić mechanizmy, które pozwoliły sprawcom przez długi czas unikać sprawiedliwości.

