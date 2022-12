Młynarska nie została zaproszona na 30-lecie Polsatu. Zwróciła się do prezesa stacji

Telewizja Polsat wystartowała 5 grudnia 1992 roku. Niemal dokładnie trzydzieści lat później stacja miała okazję świętować okrągłe urodziny podczas wyjątkowego wieczoru w warszawskim Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. Na wydarzenie zostały zaproszone największe gwiazdy stacji – dziennikarze, prezenterzy, artyści, kojarzeni z imprez stacji czy przedstawiciele rządu. Na liście gości zabrakło jednak Agaty Młynarskiej. 57-letnia obecnie dziennikarka pracę w Polsacie zaczęła w 2006 roku, w tym samym czasie zaangażowała się w pracę w Fundacji Polsat. Była tam szefową zespołu nowych projektów, potem została prezenterką Polsatu, prowadziła szereg formatów, pełniła także rolę konferansjerki podczas festiwali i koncertów.

Młynarskiej nie zaproszono na galę 30-lecia Polsatu. Dziennikarka podziękowała

W dzień 30-lecia Polsatu Młynarska zamieściła na swoim Instagramie zdjęcie, przedstawiające ją i Solorza-Żaka. Fotka wykonana została podczas gali 20-lecia stacji. „10 lat temu, podczas jubileuszowej gali 20-lecia Polsatu, stojąc na scenie Teatru Wielkiego, wypatrywałam pana Przemysława. Odnalazł mnie podczas krojenia urodzinowego tortu u boku prezesa Zbigniewa Solorza. Przyszedł po mnie, wziął za rękę i tak razem idziemy już przez te 10 lat. W stronę Polsatu patrzę z sentymentem i wdzięcznością. Wszak to właśnie dzięki Polsatowi mogłam rozwijać swoje zawodowe ambicje, współtworzyć największe koncerty, festiwale, programy. Uczyć się fachu na nowym, nieznanym komercyjnym gruncie. No i poznałam mojego przyszłego męża” – napisała dziennikarka.

Młynarska dodała, że patrzy z sentymentem na dawne lata w Polsacie. „Dziękuję panie prezesie za to, co w ten jubileuszowy wieczór szepnąłeś mi do ucha. Polsatowi, koleżankom i kolegom życzę sukcesów, a panu prezesowi dużo zdrowia i siły. To prawda – jest pan marzycielem i niech nie przestaje pan nim być. Szkoda, że nie możemy dzielić z panem osobiście radości z tego jubileuszu. Może dostaniemy zaproszenie na 40-lecie. Przecież my w tv stajemy się coraz młodsi, a [Krzysztof – przyp. red.] Ibisz niezmiennie w tej dziedzinie wyznacza trendy. I choć pracuję w konkurencji, nie zapominam o tym, gdzie dostawałam w życiu szansę i kto we mnie uwierzył. Tego się nie zapomina. Dziękuję” – napisała dalej dziennikarka.

instagramCzytaj też:

QUIZ z polskich kabaretów. Sprawdź, jak dobrze je znasz!Czytaj też:

Meghan Markle i książę Harry poznali się na randce w ciemno. Oto historia ich miłości