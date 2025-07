Krzysztof Ibisz ma problem? „Za chwilę znikniesz z Instagrama”

Krzysztof Ibisz jednym wspólnym zdjęciem z Aleksandrem Sikorą wywołał niemałe poruszenie. O co poszło?

Ibisz z Sikorą na jednym zdjęciu. „Domyślacie się kto co”?

Obaj panowie doskonale się znają. Krzysztof Ibisz to od lat twarz telewizji Polsat i jeden z najbardziej kochanych przez publiczność prezenterów. Aleksander Sikora był gwiazdą „Pytania na śniadanie” w TVP2, zanim rok temu przeszedł do Polsatu. Obaj panowie zdążyli już wspólnie poprowadzić m.in. tegoroczny finał konkursu Miss Polski. Jak się niedawno okazało, już niebawem zobaczymy ich także razem na parkiecie kolejnej edycji „Tańca z gwiazdami”.

Teraz zamieścili wspólne zdjęcie na swoich profilach w mediach społecznościowych, najwyraźniej świetnie się przy tym bawiąc. Rozbawili też — a jednocześnie zmartwili — swoich fanów. Tajemnicą poliszynela jest, że Krzysztof Ibisz ma odwieczny problem. To wiecznie młody wygląd ulubieńca telewidzów. On sam podchodził do tego zawsze z dużym uśmiechem na twarzy i w duszy i… najwyraźniej nic się nie zmieniło. „Młodość i doświadczenie. Domyślacie się kto co” – napisali panowie przy wspólnym zdjęciu, czym wywołali autentyczny uśmiech u swoich obserwatorów.

Sikora: „Martwię się, że za chwilę znikniesz z Instagrama”

„Po lewej dziadek, po prawej wnuczek, oczywiście żartuje, ale Pan Krzysztof i Olek wyglądacie świetnie”, „Dwóch młodych niesamowicie przystojnych i doświadczonych mężczyzn”, „Jakoś tych 25 lat różnicy wcale nie widać”, „Przystojniaki”, „Identyczni” – zachwycali się w komentarzach internauci, do których dołączyła nawet Anna Nowak-Ibisz. „Zgarniasz wszystko” – napisała była żona Krzysztofa.

Gwiazdy Polsatu najwyraźniej również świetnie się z tej okazji bawiły, bo od razu zaczęli się sami między sobą przekomarzać. „Martwię się, że za chwilę znikniesz z Instagrama” – napisał pod adresem Ibisza Olek Sikora. Dlaczego? Wyjaśnił! „Właśnie przeczytałem: W Polsce (a także w całej Unii Europejskiej), aby założyć konto na Instagramie, trzeba mieć co najmniej 13 lat” – wytłumaczył, robiąc przytyk do młodego wyglądu kolegi. Ironię natychmiast podchwycili internauci, Krzysztof Ibisz z kolei odpowiedział z właściwym sobie poczuciem humoru i dystansem: „O nie Wujku, to najgorsza wiadomość”.

