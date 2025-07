Dziś wszyscy Polacy będą śpiewać i tańczyć przed telewizorem! Wielki powrót kultowego przeboju

Wyspa słońca, tańca i... trzech potencjalnych ojców! „Mamma Mia!” – przebojowy musical, który podbił serca milionów widzów na całym świecie – wraca dziś na ekrany. Ekranizacja kultowego musicalu opartego na hitach ABBY to prawdziwa mieszanka emocji, śmiechu i popowej nostalgii.

„Mamma Mia!”. Az trzech ojców do wyboru

W centrum opowieści znajduje się Donna Sheridan (w tej roli niezastąpiona Meryl Streep), prowadząca z trudem mały pensjonat na malowniczej greckiej wyspie Kalokairi. Jej córka Sophie (Amanda Seyfried) właśnie szykuje się do ślubu z ukochanym Sky’em (Dominic Cooper). Marzy o tym, by do ołtarza poprowadził ją ojciec, którego nigdy nie poznała. Pewnego dnia Sophie trafia na stary pamiętnik matki. To, co w nim czyta, zmienia wszystko. Okazuje się, że latem 1979 roku Donna miała gorące romanse z trzema mężczyznami. Każdy z nich może być ojcem dziewczyny. W tajemnicy przed matką zaprasza więc wszystkich trzech na wyspę. A wtedy zaczyna się prawdziwa jazda bez trzymanki.

Na Kalokairi zjawiają się: pewny siebie nowojorski architekt Sam (Pierce Brosnan), nieco sztywny, acz uroczy bankier Harry (Colin Firth) i podróżnik wiecznie w drodze, pisarz Bill (Stellan Skarsgård). Każdy z nich coś do Donny czuje. Każdy może być ojcem Sophie. To nie koniec niespodzianek…

Muzyka, radość i niezapomniane hity ABBY

Na wyspę przyjeżdżają też dawne przyjaciółki Donny: rozbrajająca Rosie (Julie Walters), która odnosi sukcesy jako autorka książek kucharskich, oraz ekscentryczna Tanya (Christine Baranski) – zamożna, trzykrotnie rozwiedziona dama z ciętym językiem. Wspomnienia, kłótnie, miłosne perypetie i mnóstwo śmiechu – to wszystko serwowane w rytmie nieśmiertelnych hitów ABBY, takich jak „Dancing Queen”, „Mamma Mia”, „Super Trouper” czy „The Winner Takes It All”.

„Mamma Mia!” zabrzmi ponownie w niedzielę, 6 lipca o godz. 20:00 na antenie Polsatu.

