Meghan Markle i książę Harry poznali się na randce w ciemno. Oto historia ich miłości

Meghan Markle i książę Harry zostali bohaterami nowego dokumentu na Netfliksie, którego premiera już 8 grudnia. W „Harry & Meghan” ujawnią szczegóły swojego życia i wszystkie tajemnice. Można się domyślać, że trochę ich uzbierali przez ponad 6 lat wspólnego życia. Para poznała się w 2016 roku dzięki przyjaciołom, którzy zorganizowali im wtedy randkę w ciemno. Meghan Markle wspominała ten fakt w BBC. – Nie wiedziałam, kogo mogę się spodziewać. Zapytałam tylko, czy jest miły – mówiła. Jak wyglądały początki ich związku?

Historia miłości Meghan Markle i księcia Harry'ego

Pierwsza randka w ciemno Meghan Markle i księcia Harry'ego była bardzo udana. Na tyle, że para zdecydowała się na kolejne spotkanie już następnego dnia. Po pierwszym wspólnym miesiącu zakochani wylecieli razem do Afryki, gdzie Harry pracował jako wolontariusz w jednej z organizacji humanitarnych. – Udało mi się ją przekonać, by dołączyła do mnie w Botswanie. Biwakowaliśmy pod gwiazdami, spędziliśmy czas sam na sam – mówił Harry w jednym z wywiadów.

Przez kilka miesięcy Meghan i Harry spotykali się w tajemnicy przed mediami i żyli w związku na odległość. Ona wciąż mieszkała przecież w Stanach, pracowała na planie serialu. W tym samym roku jednak czujni paparazzi wytropili nowy związek księcia, a do mediów trafiła informacja, że „książę Harry jest szczęśliwszy niż kiedykolwiek”. Nikt się jednak wtedy nie spodziewał, że amerykańska aktorka jest tą jedyną. Wszyscy znali podejście Harry'ego do związku i jego zamiłowanie do imprezowego stylu życia. A jednak! Zaledwie rok później w Meghan i Harry ogłosili zaręczyny. W wywiadzie dla stacji BBC wspominali potem ten romantyczny moment – książę Harry poprosił Meghan o rękę w domowym zaciszu podczas pieczenia kurczaka.

Nie będzie przesadą, gdy stwierdzi się, że świat oszalał na punkcie nowej „książęcej pary”. Jedni ich kochali, inni nie znosili i porównywali do księcia Williama i księżnej Kate. Ci drudzy na każdym kroku wypominali kolejne wpadki Meghan Markle, oburzali się jej stylem bycia i ubierania, a nawet kolorem skóry! Doszło do tego, że urzędnicy pałacu Buckingham musieli interweniować i prosić o zaprzestanie prześladowania Meghan.

– Książę Harry martwi się o bezpieczeństwo pani Markle i jest głęboko rozczarowany, że nie był w stanie jej chronić. To nie w porządku, że kilka miesięcy po związaniu się z nim pani Markle pozostała poddana takiej krytyce. Wie, że komentatorzy powiedzą, że jest to „cena, którą musi zapłacić” i że „to wszystko jest częścią gry”. Zdecydowanie się z tym nie zgadza. To nie jest gra, tylko ich wspólne życie – pisano w oficjalnym oświadczeniu.

Książę Harry panicznie bał się, że jego ukochaną spotka taka sama tragedia, jak jego matkę, księżną Dianę. Chciał zrobić wszystko, by ją przed tym ochronić.

19 maja 2018 roku książę Harry i Meghan Markle powiedzieli sobie „tak” w kaplicy św. Jerzego w Windsorze. Ślub książęcej pary był relacjonowany na całym świecie i szeroko komentowany. Podobne emocje wzbudziły narodziny ich pierwszego dziecka – Archiego Mountabtten-Windsora. Nagonka na Meghan jednak się nie kończyła. Z tego względu na początku 2020 roku para podjęła ostateczną decyzję – postanowiła opuścić rodzinę królewską, wywołując szok i skandal. Meghan i Harry zrezygnowali z pełnienia królewskich obowiązków i wyprowadzili się do USA, gdzie doczekali się narodzin córki w 2021 roku.

Wydawało się, że ich decyzja była podyktowana chęcią życia w spokoju i z dala od medialnego zainteresowania. Mimo tego w 2021 roku przed narodzinami córki zdecydowali się udzielić głośnego wywiadu u Oprah Winfrey. Zdradzili wtedy wiele szokujących tajemnic rodziny królewskiej. Meghan Markle ze łzami w oczach mówiła, że miała myśli samobójcze, bo nie widziała wyjścia z sytuacji, w której się znalazła. Książę Harry mówił natomiast o konflikcie z ojcem. – Nie odbiera ode mnie telefonów, mamy wiele do przepracowania. Czuję się naprawdę zawiedziony, ponieważ wie, jak to jest, przeszedł przez coś podobnego. Zawsze będę go kochać, lecz czuję żal i ból – mówił. Książę Harry przed kamerami mówił też, jak bardzo bał się o bezpieczeństwo swojej rodziny.

Od momentu wywiadu u Oprah Winfrey Meghan i Harry „zapadli się pod ziemię” i przestali udzielać publicznie. Można się jednak spodziewać, że była to „cisza przed burzą”, którą szykują w dokumencie „Harry & Meghan” na Netfliksie. Jego premiera już 8 grudnia.

