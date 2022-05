Do końca maja na HBO Max pojawi się masa hitów. Rozpiska nowości

Jakie filmy, seriale, programy i dokumenty pojawią się do końca maja 2022 roku na HBO Max? Serwis proponuje nam wiele kontynuacji popularnych produkcji, w tym „Stewardesy”, „Miasto jest nasze”, „Tokyo Vice”, „All American”, „Hacks” czy „Barry”. Na platformie pojawi się też masa kinowych hitów, jak „Plan doskonały”, „Tina” czy „Diuna” z 1984 roku.

„Zmowa” („The Pact”) – niedziela



Nowy serial kryminalny. Gdy młody szef browaru zostaje znaleziony martwy, w sprawę zostaje wciągnięta czwórka jego pracowniczek — Anna, Nancy, Louie i Cat. Bohaterki zaczyna łączyć tajemnica, która na zawsze zmienia ich życie.



„Przerwa z Sam Jay”, sezon 2. – wtorek 24 maja

Drugi sezon talk show, w którym gospodyni Sam Jay zajmuje się najpopularniejszymi tematami kulturalnymi i społecznymi z mijającego tygodnia. Porusza takie kwestie, jak: rasa, polityka, nauka, celebryci, religia i wiele innych.



„Trawka”, sezon 1-8 – sobota 28 maja

Serial komediowy łączący elementy czarnej komedii i dramatu, który został ciepło przyjęty zarówno przez widzów, jak i krytyków. Akcja produkcji rozgrywa się w fikcyjnym kalifornijskim mieście Agrestic. Nancy Botwin dochodzi do siebie po nagłej śmierci męża. Samotna matka z dwójką dzieci musi włożyć wiele wysiłku, by utrzymać rodzinę. Nancy znajduje więc dodatkową pracę – zaczyna handlować marihuaną.



„Schody” – nowe odcinki



Produkcja przedstawia opartą na faktach historię Michaela Petersona (Colin Firth) oraz jego rozległej rodziny z Karoliny Północnej, skupiając się na podejrzanej śmierci jego żony, Kathleen Peterson (Toni Colette).



„Dzika Rumunia” – nowe odcinki



Miniserial dokumentalny Max Original ukazujący piękno rumuńskiej przyrody. Karpaty, Dunaj i Morze Czarne dały początek najdzikszemu krajowi w Europie. Źródłem niezwykłej różnorodności tego miejsca są przede wszystkim malownicze pasma górskie, tętniące życiem rzeki i gęste lasy. Podążając za cyklem czterech pór roku, poznamy życie najbardziej charakterystycznych zwierząt Rumunii i historię zadziwiających naturalnych krajobrazów.



„Hacks”, sezon 2. – nowe odcinki



Drugi sezon nagrodzonego Emmy serialu o relacji legendy sceny komediowej Las Vegas Deborah Vance (Jean Smart) i młodej scenarzystki Avy (Hannah Einbinder). Ich znajomość ewoluuje, gdy podróżują przez USA, pracując nad nowym stand-upem Deborah.



„Miłość ponad czasem” – nowe odcinki



Serial stworzony przez Stevena Moffata na podstawie popularnej powieści o tym samym tytule. Produkcja śledzi zawiłą i magiczną historię miłosną między Clare (Rose Leslie) oraz Henrym (Theo James), którzy jako małżeństwo borykają się z problemem… podróży w czasie.



„Prawdziwa gwiazda” – nowe odcinki



Pierwsze europejskie muzyczne show produkcji Max Original, którego celem jest wyłonienie kolejnej muzycznej gwiazdy Rumunii. Program zabiera widzów za kulisy przemysłu muzycznego i zdradza, co tak naprawdę jest potrzebne, aby dotrzeć na sam szczyt.



„Tokyo Vice” – nowe odcinki



Serial Max Original luźno inspirowany reportażem amerykańskiego dziennikarza Jake'a Adelsteina; akcja produkcji rozrywa się w Tokio pod koniec lat 90., gdzie nic i nikt nie jest naprawdę tym, kim się wydaje.



„Dziecko” – nowe odcinki



Mroczne i jednocześnie zabawne spojrzenie na macierzyństwo z perspektywy kobiety, która nie chce być matką. Kontrolujące, manipulujące, ale też niesamowicie urocze dziecko zmienia życie głównej bohaterki Natashy w surrealistyczny horror. Kiedy kobieta odkrywa prawdziwą naturę swojego dziecka, podejmuje coraz bardziej desperackie próby pozbycia się go. Ona nie chce dziecka, ale dziecko zdecydowanie jej pragnie.



„Miasto jest nasze” – nowe odcinki



Miniserial HBO stworzony i wyprodukowany przez George’a Pelecanosa i Davida Simona. Produkcja powstała na postawie książki Justina Fentona, reportera Baltimore Sun i pokazuje wzloty oraz upadki jednostki specjalnej Departamentu Policji Baltimore.



„All American: Nowe początki” – nowe odcinki



Młoda tenisistka z Beverly Hills i elitarny zawodnik baseballu z Chicago grają na studiach o wysokie stawki. Ich wczesna dorosłość na prestiżowym HBCU jest pełna wzlotów, upadków i seksualnych doświadczeń.



„Gentleman Jack”, sezon 2. – nowe odcinki



Drugi sezon serialu opowiadającego historię charyzmatycznej właścicielki ziemskiej, która zasłynęła swoim pamiętnikiem dokumentującym jej homoseksualny związek, liczne podróże i próby odnowienia rodzinnego domu.



„Stewardesa”, sezon 2. – nowe odcinki



Drugi sezon przepełnionego czarnym humorem serialu o stewardesie, której całe życie wywraca się do góry nogami za sprawą jednej nocy. W roli głównej występuje wyróżniona za swoją rolę nominacją do Emmy Kaley Cuoco.



„Stworzona do miłości”, sezon 2. – nowe odcinki



Drugi sezon serialu o Hazel Green, której mąż - Byron Gogol, miliarder i prezes spółki specjalizującej się w nowych technologiach – oświadczył, że wszczepił do ich mózgów chipy.



„Kung Fu” – nowe odcinki



Nicky, Amerykanka pochodzenia chińskiego, wyrusza w życiową podróż do odosobnionego klasztoru w Chinach. Po powrocie odkrywa, że jej rodzinne miasto zostało opanowane przez przestępczość i korupcję. Nicky wykorzystuje sztuki walki, żeby chronić swoją społeczność.



„A Black Lady Sketch Show”, sezon 3. – nowe odcinki



Trzeci sezon składającego się ze skeczów serialu komediowego produkcji HBO, który w niezwykle oryginalny sposób opowiada o perypetiach kilku kobiet.



„Barry”, sezon 3. – nowe odcinki



Trzeci sezon nagradzanej serialowej czarnej komedii HBO z Billem Haderem w roli głównej o perypetiach niskobudżetowego płatnego zabójcy, który niespodziewanie rozpoczyna przygodę z aktorstwem w Los Angeles.



„Naomi” – nowe odcinki



Opowieść o nastolatce, która z małego miasteczka na północnym zachodzie Ameryki trafia w sam środek multiwersum. Nadprzyrodzone wydarzenie wstrząsa jej rodzinnym miastem. Naomi próbuje poznać jego pochodzenie. To, co odkryje, zmieni całkowicie nasze postrzeganie bohaterów.



„All American”, sezon 4. – nowe odcinki



Czwarty sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera.



„Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem”, sezon 9. – nowe odcinki



Dziewiąty sezon pełnego ironii i sarkazmu show, którego gospodarzem jest John Oliver. W programie prezentuje on swój własny punkt widzenia na wiele społecznych, politycznych i egzystencjalnych kwestii.



„Tina” – wtorek

Dokument HBO wyreżyserowany przez zdobywców Oscara – Dana Lindsaya i T.J. Martina – intymne i odkrywcze spojrzenie na życie i karierę Tiny Turner. Obraz pokazuje drogę królowej rock’n’rolla do okresu wczesnej sławy, jej osobiste i zawodowe zmagania z losem, a także niespodziewane odrodzenie się jej gwiazdy w latach 80. XX wieku.



„Salt-N-Pepa” – środa



Film dokumentalny będący zapisem kariery dwóch uczennic Queensborough Community College - Cheryl „Salt" James i Sandry „Pepy" Denton, które nagrywając piosenkę dla swojego przyjaciela Hurby'ego Azora, zadebiutowały mocnym akcentem na scenie rapu i hip hopu.



„Pochowaj me serce w Wounded Knee” – czwartek

Obsypana nagrodami ekranizacja głośnej powieści Dee Browna o trudnych relacjach między Indianami a Amerykanami na Dzikim Zachodzie.



„Dzikie korzenie” – piątek

Kiedy 12-letnia Niki dowiaduje się, że jej ojciec został zwolniony z więzienia i przyjechał do miasteczka, postanawia się z nim spotkać w tajemnicy, co bardzo odradza jej babcia. Podczas spotkania Tibor musi stawić czoła swojej przeszłości.



„San Andreas” – piątek

W Kalifornii dochodzi do potężnego trzęsienia ziemi. Doświadczony pilot i ratownik Raymond Gaines próbuje dostać się z Los Angeles do San Francisco, aby odnaleźć ukochaną córkę.



„Brudna wojna” – 20 maja

Thriller opowiadający o fikcyjnych wydarzeniach, które w każdej chwili mogą stać się prawdą. Mimo armii ludzi i nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa w sercu Londynu dochodzi do tragicznego w skutkach ataku terrorystycznego.



„Defendor” – 20 maja



Woody Harrelson w roli mężczyzny, który za dnia jest robotnikiem budowlanym, a w nocy staje się samozwańczym superbohaterem. Defendor to komedia, której celem jest zauroczenie widzów mitologią rodem z komiksów.



„Poświęcenie Hasana” – sobota 21 maja

Hodowca jabłek Hassan dowiaduje się, że firma energetyczna chce wybudować na jego ziemi słup wysokiego napięcia. Postanawia temu zapobiec, nawet jeśli ceną za to ma być zerwanie kontaktów z przyjaciółmi i sąsiadami.



„Legenda” – niedziela 22 maja

Pan Ciemności chce zniszczyć ostatnie jednorożce, żeby Ziemię spowił wieczny mrok. Jack i jego przyjaciele robią wszystko, co w ich mocy, żeby uratować świat i księżniczkę Lili przed władcą Ciemności.



„Trofeum” – wtorek 24 maja

Wnikliwy dokument przedstawia skomplikowane i pełne paradoksów związki między polowaniami na grubego zwierza i ochroną przyrody.



„Plan doskonały” – wtorek 24 maja

Clive Owen jako szef gangu złodziei planujący błyskotliwy napad na nowojorski bank. Gdy podczas akcji bierze zakładników, na pomoc wezwany zostaje wytrawny negocjator. W tej roli Denzel Washington.



„Jestem Bolt” – czwartek 26 maja

Porywający dokument przedstawiajacy sylwetkę jamajskiego sprintera Usaina Bolta, najszybszego człowieka w historii i jednego z największych olimpijczyków w historii.





„Wszystko w porządku” – czwartek 26 maja

Los Angeles podczas pandemicznego kryzysu. Niedawno owdowiała fryzjerka Danny i jej 8-letnia córka są zmuszone żyć na ulicy. Danny próbuje znaleźć dla nich dach nad głową i jakoś chronić swoje dziecko.





„Z mama czy z tatą” – czwartek 26 maja

Flora i Victor to urodzeni zwycięzcy, którzy zawsze i wszędzie ze sobą rywalizują. Każde z nich chce wygrać sprawę rozwodową. Inaczej niż zwykle, oboje walczą ze sobą zaciekle, żeby NIE przyznano im prawa do opieki nad trójką ich dzieci.



„Diuna” (1984) – piątek 27 maja

Ekranizacja słynnej powieści Franka Herberta dokonana przez Davida Lyncha. Pustynna planeta Arrakis w roku 10191. Cały wszechświat uzależniony jest od Melange, która dostępna jest tylko na tej opustoszałej planecie. Jej mieszkańcy czekają na przybycie Mesjasza, który poprowadzi ich przeciwko imperium Harkonnenów.



„W pętli ryzyka i fantazji” – sobota 28 maja



Antologia powiązanych ze sobą historii miłosnych. Życie trzech kobiet — modelki, dojrzałej studentki i kobiety po trzydziestce — przybiera nieoczekiwany obrót za sprawą małych zbiegów okoliczności.



„Amores Perros” – wtorek 31 maja

Miłość. Zdrada. Śmierć. Trzy powiązane ze sobą historie o różnych sferach życia w Mexico City rozwiązują się wraz ze śmiertelnym wypadkiem samochodowym. Czytaj też:

Film o Tinie Turner już na HBO Max. Przez lata była ofiarą przemocy fizycznej i psychicznej