Film o Tinie Turner już na HBO Max. Przez lata była ofiarą przemocy fizycznej i psychicznej

Dokument HBO „Tina” w reżyserii wyróżnionych Nagrodą Akademii Filmowej Dana Lindsaya i T.J. Martina został wyprodukowany przez spółkę założoną przez oscarowego producenta Simona Chinna i laureata nagrody Emmy Jonathana Chinna oraz nominowaną do Emmy producentkę Diane Becker. Twórcy przedstawiają widzom kameralny portret ikony muzyki, Tiny Turner. W obrazie opowiadają o odniesionym przez nią w młodym wieku sukcesie, prywatnych i zawodowych problemach, z którymi artystka borykała się przez większość swojego życia i jej wielkim comebacku w latach 80., który zapewnił jej status międzynarodowej gwiazdy.

Dokument przedstawia autentyczną i nieupiększoną wersję wydarzeń, które poznajemy podczas szczerych wywiadów z Tiną i ludźmi z jej najbliższego otoczenia. Wszystkie zostały zarejestrowane w Zurichu, gdzie artystka mieszka od wielu lat. W dokumencie zobaczymy także niepublikowane nigdy wcześniej materiały filmowe oraz nagrania i prywatne zdjęcia, które ilustrują złożoną i nieoczywistą historię królowej rock 'n' rolla.

Tina Turner przez lata była ofiarą przemocy fizycznej i psychicznej

Jesienią 1981 roku Tina Turner, której kariera nieco przyblakła, udzieliła wywiadu Carlowi Arringtonowi, szefowi działu muzycznego magazynu „People”. Pięć lat wcześniej rozwiodła się z Ike'm Turnerem, swoim partnerem w życiu prywatnym i muzycznym, z którym spędziła ponad 16 lat. Wspólnie nagrywali piosenki, które trafiały na listy przebojów. Wiele z nich, w tym „A Fool in Love”, „River Deep – Mountain High” czy „Proud Mary” przeszło do historii muzyki. Poza sceną tworzyli pozorne wrażenie pary, która żyła w udanym związku i wiodła szczęśliwe, rodzinne życie.

Tina opowiedziała Carlowi brutalnie szczerą i wstrząsającą historię. Przez lata była w swoim małżeństwie ofiarą przemocy psychicznej i fizycznej, ale pomimo wielu traum znalazła w sobie odwagę, żeby z niego uciec. Artykuł był jednym z pierwszych, które ugruntowały wizerunek Tiny jako kobiety, która nie dała się złamać i przygotowały grunt pod jej niezwykły i zaskakujący comeback na scenie muzycznej.

Czasy „Private Dancer”

Podczas sprawy rozwodowej Tina straciła wszystko, za wyjątkiem swojego nazwiska. Przez kilka lat występowała w klubach w Las Vegas i telewizyjnych programach rozrywkowych. W 1983 roku, mając 44 lata, w ciągu zaledwie dwóch tygodni nagrała płytę „Private Dancer”, która momentalnie stała się wielkim komercyjnym przebojem i była chwalona przez krytyków. Singiel z albumu zatytułowany „What's Love Got To Do With It” został jej pierwszym i dotąd jedynym numerem jeden na liście przebojów Hot 100 magazynu „Billboard”.

W taki właśnie sposób narodziła się Tina 2.0. Płyta „Private Dancer” sprzedała się na całym świecie w ponad 12 milionach egzemplarzy i ugruntowała jej pozycję jako mega-gwiazdy. Tina wystąpiła z Mickiem Jaggerem na koncercie LiveAid, zdobywała kolejne statuetki Grammy i napisała bestsellerową biografię zatytułowaną „Ja Tina. Historia mojego życia”. W 1988 roku dała w Brazylii koncert, na którym bawiła się rekordowa liczba 18 tysięcy widzów, a w 1993 roku powstał film fabularny opowiadający o jej życiu, w którym w rolę Tiny wcieliła się Angela Basset.

Ikona kultury

Sława sprawiła, że Tina Turner stała się w kulturze masowej symbolem siły i jest postrzegana przez swoich fanów jako ikona nieugiętości nawet w obliczu przeciwieństw losu. W życiu prywatnym artystka bardzo chciała uwolnić się od swojej przeszłości, która ukształtowała jej późniejsze życie i karierę oraz odciąć się od etykiety kobiety po przejściach.

W dokumencie zobaczymy wiele archiwalnych materiałów filmowych nagranych na przestrzeni ostatnich 60. lat oraz wywiady z Angelą Bassett, Oprą Winfrey, dziennikarzem Kurt Loderen, współautorem biografii J„a, Tina. Historia mojego życia”, na podstawie której nakręcono film biograficzny, dramaturżką Katori Hall, autorką libretta musicalu Tina – The Tina Turner Musical, mężem Tiny i byłym szefem wytwórni płytowej Erwinem Bachem.

Emocjonalnym finałem dokumentu „Tina” jest scena, w której Tina Turner kłania się na scenie widowni podczas premiery broadwayowskiego musicalu o jej życiu - jest to idealna pointa kariery niezwykle utalentowanej wokalistki, która miała odwagę, by szczerze opowiadać o przemocy domowej i nie pozwoliła, by przeszkodą na jej drodze stał się wiek, płeć czy trudna przeszłość. Film Tina to przede wszystkim świadectwo niezwykłego talentu Tiny Turner, drogi, jaką musiała pokonać, by wejść do panteonu międzynarodowych gwiazd muzyki i zdobyć status uwielbianej przez fanów gwiazdy, która nigdy nie dała się złamać.

Film dokumentalny o Tinie Turner

Film dokumentalny HBO „Tina” wyprodukowany został we współpracy ze spółką Lightbox. Reżyserami dokumentu są Dan Lindsaya i T.J. Martin. Obowiązki producentów pełnią Simon Chinn, Jonathan Chinn i Diane Becker, a producentów wykonawczych Erwin Bach, Tali Pelman, Will Clarke, Andy Mayson, Mike Runagall, David Gilbery i Charles Dorfman. Obowiązki producentek wykonawczych ze strony HBO pełnią Nancy Abrams i Lisa Heller.

Film dokumentalny HBO „Tina” od dzisiaj, 17 maja, jest dostępny w serwisie HBO Max.

