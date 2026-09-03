Najlepszy wynik od dekady i świetne recenzje. U boku słynnego gwiazdora Marcin Dorociński!

Ryan Reynolds wraca z nowym filmem i tym razem nie musi ratować świata w kostiumie Deadpoola. „Katastrofa w duecie”, thriller Apple TV łączący kino szpiegowskie z komedią kumpelską, właśnie otrzymał pierwsze oficjalne recenzje. Wynik na Rotten Tomatoes jest dla produkcji bardzo dobrym prognostykiem. Film zadebiutował z oceną 84 proc., co daje Reynoldsowi najlepszy rezultat w tej klasyfikacji od dziesięciu lat.

„Katastrofa w duecie” zbiera dobre recenzje. O czym jest film?

Film opowiada historię pilota marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, granego przez Ryana Reynoldsa. Po zestrzeleniu jego samolotu bohater trafia na terytorium sowieckiej Rosji. Z opresji pomaga mu wyjść były agent KGB, w którego wciela się Kenneth Branagh.

Dwaj mężczyźni, reprezentujący zupełnie różne światy, muszą zawrzeć niecodzienny sojusz. Ich wspólnym celem staje się wydostanie z terytorium wroga. Twórcy połączyli przy tym elementy kina szpiegowskiego i komedii o nietypowym duecie.

Po publikacji 25 recenzji „Katastrofa w duecie” uzyskała na Rotten Tomatoes 84 proc. pozytywnych ocen. Wynik może się jeszcze zmienić wraz z pojawieniem się kolejnych opinii, ale już teraz film zajmuje szóste miejsce wśród najwyżej ocenianych produkcji Reynoldsa z główną rolą aktora.

Krytycy porównują film do komedii kumplowskich z lat 80.

Pierwsze recenzje wskazują, że jedną z największych zalet produkcji jest relacja między głównymi bohaterami. Reynolds otrzymał rolę dowcipnego protagonisty, podczas gdy Branagh wciela się w bardziej dziwacznego, ale jednocześnie trzeźwo myślącego bohatera akcji. Ich kontrast ma napędzać zarówno humor, jak i fabułę. Film ma również oferować efektowne sceny akcji. Krytycy zwracają uwagę na ich widowiskowość, ale również na sposób, w jaki zostały zaaranżowane.

W recenzji dla ScreenRant Alex Harrison określił produkcję jako „prostą zabawę w stylu komedii o kumplach z lat 80., ostatecznie bardziej przypominającą coś w rodzaju Midnight Run niż Top Gun”.

Marcin Dorociński w obsadzie „Katastrofy w duecie”. Kiedy i gdzie premiera?

Ryan Reynolds jest jednym z producentów „Katastrofy w duecie”. Obok niego za produkcję odpowiadają John Francis Daley, Jonathan Goldstein, David Ellison, Don Granger, Dana Goldberg, Ashley Fox, Johnny Pariseau i Patrick Gooing.

W obsadzie, poza Reynoldsem i Branaghem, znaleźli się między innymi Maria Bakalova, Marcin Dorociński oraz David Morse.

„Katastrofa w duecie” zadebiutuje na Apple TV 4 września 2026 roku.