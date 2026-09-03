Nadchodzi mocno zakręcony serial detektywistyczny. To idealny następca „Boscha”

„Bosch” przez lata udowadniał, że serial kryminalny może być jednocześnie klasyczną produkcją proceduralną i rozbudowaną opowieścią o bohaterze uwikłanym w moralne zawiłości. Teraz widzowie szukający podobnych emocji mogą zwrócić uwagę na nadchodzącą produkcję Sky. „Meantime” ma być thrillerem detektywistycznym z Jamesem McAvoyem w roli głównej, ale jego fabuła zdecydowanie odbiega od typowego schematu.

Uzależniony detektyw podejrzany o morderstwo? To musi być hit

„Meantime” powstaje na podstawie powieści Frankiego Boyle'a pod tym samym tytułem. James McAvoy wciela się w Felixa McAveety'ego, mężczyznę, który od lat zmaga się z uzależnieniem. Pewnego dnia budzi się i dowiaduje, że jego najlepszy przyjaciel nie żyje, a on sam jest głównym podejrzanym. Felix postanawia oczyścić swoje imię i w tym celu zwraca się o pomoc do dość nietypowego duetu.

W śledztwie towarzyszą mu detektyw, która została pisarką kryminałów, grana przez Josette Simon, oraz wieloletni przyjaciel Felixa, w którego wciela się Jamie Michie. Felix to bohater, który zmaga się nie tylko z uzależnieniem, ale również z paranoją i halucynacjami. Jego doświadczenia prowadzą do absurdalnych oskarżeń. Mężczyzna zaczyna traktować niemal każdego jak potencjalnego podejrzanego w sprawie śmierci przyjaciela.

„Meantime” wśród nowych produkcji SkyShowtime

Serial będzie częścią szerokiej oferty oryginalnych i powracających produkcji Sky. Stacja przygotowuje między innymi kolejne sezony „Gorącej rywalizacji” oraz „Złotka”, a także adaptację „Dziewczyny z tatuażem”. James McAvoy nie będzie jedyną znaną twarzą w „Meantime”. W obsadzie, obok Josette Simon i Jamiego Michiego, znaleźli się Christopher Eccleston oraz Benedict Wong. Role obu aktorów nie zostały jeszcze ujawnione. Premiera „Meantime” planowana jest na 2027 rok na SkyShowtime.

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