Gwiazdor uderza w najbogatszych ludzi świata. Ostrzega przed premierą

Ten film raczej nie zamierza głaskać możnych tego świata po głowach. Andrew Garfield, który w „Rebelii” wciela się w ludowego przywódcę, liczy na to, że historia dawnego buntu skłoni współczesnych miliarderów do refleksji, a wręcz… mocno ich przestraszy.

Andrew Garfield ostrzega miliarderów. „Mam nadzieję, że będą śmiertelnie przerażeni”.

Andrew Garfield ma nadzieję, że „Rebelia” nie pozostawi swoich widzów obojętnymi. Dwukrotnie nominowany do Oscara aktor wciela się w Ploughmana, największego bohatera ludowego filmu wyreżyserowanego przez Paula Greengrassa. Postać jest inspirowana legendą Robin Hooda.

Garfield uważa, że współcześni miliarderzy powinni szczególnie uważnie przyjrzeć się historii przedstawionej w produkcji. Podczas niedawnego pokazu aktor mówił, że chciałby, aby film był dla nich wręcz źródłem strachu.

„Po pierwsze, mam nadzieję, że przyjdą i to obejrzą, po pierwsze” – powiedział Garfield, mając nadzieję na przyciągnięcie widzów na niedawnym pokazie. „A po drugie, mam nadzieję, że to będzie mobilizujące. Mam nadzieję, że ludzie poczują jakieś przebudzenie, że poczują, że nasze własne zmagania znajdują odzwierciedlenie w zmaganiach tych postaci z odległego czasu i miejsca. I mam nadzieję, że jeśli któryś z miliarderów to obejrzy, śmiertelnie się przerazi”.

„Nie będzie pokoju, dopóki nie zostaniemy uzdrowieni”

Podczas sesji pytań i odpowiedzi moderator przywołał jedno ze zdań padających w filmie: „Nie będzie pokoju, dopóki nie zostaniemy uzdrowieni”. Paul Greengrass przekonuje, że słowa te pozostają aktualne mimo upływu setek lat.

„Są prawdziwe zarówno dziś, jak i 600 lat temu, bez wątpienia” – stwierdził reżyser. Garfield poszedł o krok dalej. W kontekście tego zdania ponownie skierował uwagę na najbogatszych ludzi świata. „Dodam do tego również miliarderów, bo to oni mogą być najbardziej chorzy psychicznie. To oni mogą najbardziej potrzebować uzdrowienia” – powiedział aktor.

Andrew Garfield jako bohater buntu

„Rebelia” została napisana i wyreżyserowana przez Paula Greengrassa. Film opowiada o prawdziwych wydarzeniach, które stały się inspiracją dla legendy o Robin Hoodzie. Andrew Garfield gra rolnika w Anglii 1831 roku. Bohater staje na czele rebelii przeciwko królowi Ryszardowi II, w którego wciela się Woody Norman. Powodem buntu jest brutalny podatek nałożony na ludność w obliczu niszczycielskiej zarazy.

Premiera „Rebelii” w Stanach Zjednoczonych odbędzie się 10 września.

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