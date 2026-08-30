8 filmów dla całej rodziny na koniec wakacji. Idealne przed szkołą

Powrót do szkoły nie musi oznaczać wyłącznie końca wakacyjnej beztroski. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego warto sięgnąć po rodzinne filmy, które przypominają, że nauka może być również początkiem fascynującej przygody.

Od musicali i komedii po dramaty oraz animacje. Te historie pokazują szkołę z różnych perspektyw i mogą sprawić, że oczekiwanie na pierwszy dzwonek stanie się nieco przyjemniejsze. Wśród bohaterów znajdziemy zarówno uczniów mierzących się z codziennymi problemami, jak i nauczycieli, rodziców, a nawet klasowego pupila.

Zanim wrócisz do szkoły. Filmy do obejrzenia całą rodziną

„13: Musical”



Dorastanie nie zawsze jest łatwe, ale w przypadku bohaterów tego musicalu może przynajmniej odbywać się przy akompaniamencie muzyki. Evan Goldman (Eli Golden) przeprowadza się z mamą (Debra Messing) z Nowego Jorku do niewielkiej miejscowości w Indianie. Chłopiec przygotowuje się jednocześnie do swojej bar micwy, nad którą czuwa rabin Shapiro (Josh Peck).

Filmowa wersja musicalu Jasona Roberta Browna opowiada o młodych bohaterach próbujących odnaleźć się w burzliwym okresie gimnazjum. W centrum ich świata znajdują się popularność, lojalność, przyjaźń oraz nauka bycia sobą.



„O chłopcu, który ujarzmił wiatr”



To podnoszący na duchu dramat, którym Chiwetel Ejiofor zadebiutował jako reżyser. Film oparto na wspomnieniach Williama Kamkwamby, napisanych wspólnie z dziennikarzem Bryanem Mealerem.

Akcja rozgrywa się w Malawi na początku XXI wieku. William (Maxwell Simba) interesuje się nauką i rozwija swoje zdolności inżynierskie. Kiedy jego wiosce zaczyna grozić głód z powodu suszy niszczącej plony, chłopiec postanawia zbudować wiatrak, który zasili zepsutą pompę wodną. Jego pomysł spotyka się jednak ze sceptycyzmem ojca (Chiwetel Ejiofor).



„Rodzinne zamiany”



Powrót dzieci do szkoły potrafi być stresujący. Rodzice z tej komedii przekonują się jednak, że może być jeszcze trudniej, gdy nagle zamienią się ciałami ze swoimi pociechami.

Jennifer Garner i Ed Helms wcielają się w rodziców, którzy zamieniają się ciałami ze swoimi dziećmi, granymi przez Emmę Myers i Brady'ego Noona. Rodzina musi znaleźć sposób, by wrócić do dawnego życia. Przy okazji jej członkowie zaczynają lepiej rozumieć siebie nawzajem, choć łatwo nie jest. Na bohaterów czekają między innymi rozmowy kwalifikacyjne na studia, testy piłkarskie i inne wydarzenia, które mogą zmienić ich życie.



„Gramy u siebie”



Ta komedia sportowa została oparta na prawdziwej historii Seana Paytona, byłego trenera New Orleans Saints. Kevin James wciela się w szkoleniowca zawieszonego na rok w NFL.

Zamiast pogrążać się w rozczarowaniu, bohater wraca do rodzinnego miasta w Teksasie. Tam podejmuje się pracy trenera drużyny swojego 12-letniego syna. W filmie pojawiają się także Chloe Fineman, Taylor Lautner i Rob Schneider. W produkcji wystąpił również sam Sean Payton.



„Leo”



Jak wygląda szkoła z perspektywy klasowego pupila? Odpowiedź przynosi animowana komedia muzyczna, w której Adam Sandler użycza głosu tytułowej jaszczurce.

Leo obserwuje życie uczniów piątej klasy ze swojego terrarium, które dzieli z żółwiem Squirtle'em (Bill Burr). W trakcie pełnego wydarzeń roku poznaje problemy swoich podopiecznych i odkrywa, że potrafi mówić. Zaczyna udzielać dzieciom rad, gdy kolejne z nich zabierają go do swoich domów. Jednocześnie marzy o ucieczce na Everglades.



„Czego nauczyła mnie ośmiornica”



Zdobywca Oscara za najlepszy film dokumentalny pokazuje naukę w wyjątkowo nietypowej formie. Film Pippy Ehrlich i Jamesa Reeda opowiada o więzi między człowiekiem a młodą ośmiornicą.

Filmowiec i przyrodnik Craig Foster nurkuje u wybrzeży Republiki Południowej Afryki i obserwuje podwodny świat. Podczas jednej z wypraw spotyka młodą ośmiornicę. Z czasem między mężczyzną a zwierzęciem rodzi się niezwykła więź. Ośmiornica pozwala mu poznać swój świat i pokazuje mu, jak wygląda jej podwodne życie.



„Matylda: Musical”



Matylda ma niezwykły talent, ale długo pozostaje niedoceniana. W tej adaptacji musicalu opartego na klasycznej powieści Roalda Dahla tytułową bohaterkę gra Alisha Weir.

Życie dziewczynki komplikuje się jeszcze bardziej, gdy trafia pod władzę bezwzględnej dyrektorki szkoły, panny Trunchbull (Emma Thompson). Matylda musi wykorzystać swoją inteligencję, spryt oraz nadprzyrodzone zdolności, aby uratować szkołę. Pomagają jej koledzy z klasy oraz życzliwa nauczycielka, panna Honey (Lashana Lynch).



„Akademia Dobra i Zła”



W tym filmie fantasy szkoła nie służy wyłącznie do nauki matematyki czy języków. To miejsce, w którym kształcą się przyszli bohaterowie baśni oraz ich przeciwnicy.

Najlepsze przyjaciółki Agatha (Sofia Wylie) i Sophie (Sophia Anne Caruso) trafiają do niezwykłej szkoły i muszą odkryć, gdzie właściwie jest ich miejsce. Przy okazji przekonują się, czy ich przyjaźń rzeczywiście może zakończyć się szczęśliwym zakończeniem. Czytaj też:

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