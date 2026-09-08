Pokazali go jako okrutnego i bezlitosnego. Wstrząsający dokument o Elonie Musku

Elon Musk od lat budzi skrajne emocje. Nowy dokument Alexa Gibneya nie zamierza jednak budować laurki dla właściciela Tesli, SpaceX, Starlinka i platformy X. Zwiastun filmu „Musk” zapowiada portret człowieka, o którym padają wyjątkowo ostre słowa.

Elon Musk oczami swoich krytyków. „Jest ewidentnie okrutny i samolubny”

Zwiastun rozpoczyna się od głosów osób zachwyconych Muskiem. Jeden z jego zwolenników określa go nawet mianem „największego kapitalisty w historii!”. Chwilę później ton materiału zmienia się jednak diametralnie.

W filmie pojawiają się znacznie bardziej krytyczne opinie na temat miliardera. Jeden z rozmówców opisuje go jako osobę „chaotyczną, chaotyczną, kapryśną”. Inny stwierdza wprost: „Jest ewidentnie okrutny i samolubny”. Kolejna osoba zauważa natomiast: „W powieści science fiction nie byłby bohaterem”.

Tak zaprezentowany zwiastun sugeruje, że Gibney przygląda się nie tylko biznesowemu sukcesowi Muska, lecz także jego kontrowersyjnej osobowości i sposobowi funkcjonowania w przestrzeni publicznej.

Dokument „Musk” będzie miał premierę we wtorek podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji. Film trwa niecałe cztery godziny, więc Gibney daje sobie sporo czasu na przedstawienie swojego bohatera.

Reżyser nie podchodzi zresztą do Muska jako całkowicie bezstronny obserwator. Obaj już wcześniej wdali się w konflikt na Twitterze. Miliarder nazwał Gibneya „palantem”. Dokumentalista odpowiedział mu tym samym.

Alex Gibney wraca z kolejnym głośnym dokumentem

Twórca „Muska” należy do najbardziej cenionych reżyserów filmów dokumentalnych. Jest laureatem Oscara za „Taxi to the Dark Side”, a w jego dorobku znajdują się również „Enron: The Smartest Guys in the Room”, „Going Clear: Scientology and the Prison of Belief”, „Steve Jobs: The Man in the Machine” oraz „Zero Days”.

Jeszcze w 2024 roku Gibney pojawił się w podcaście „Doc Talk” serwisu Deadline, gdzie zdradzał pierwsze szczegóły dotyczące filmu o Musku. Teraz produkcja trafia wreszcie przed publiczność, a opublikowany zwiastun pokazuje, że dokument może być jednym z najbardziej dyskutowanych filmów tegorocznego festiwalu.

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