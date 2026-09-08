Pokazali go jako okrutnego i bezlitosnego. Wstrząsający dokument o Elonie Musku
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Pokazali go jako okrutnego i bezlitosnego. Wstrząsający dokument o Elonie Musku

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Elon Musk
Elon Musk Źródło: Shutterstock / Photo Agency
Dla jednych jest wizjonerem i symbolem współczesnego kapitalizmu, dla innych ekscentrycznym miliarderem, którego działania trudno przewidzieć.

Elon Musk od lat budzi skrajne emocje. Nowy dokument Alexa Gibneya nie zamierza jednak budować laurki dla właściciela Tesli, SpaceX, Starlinka i platformy X. Zwiastun filmu „Musk” zapowiada portret człowieka, o którym padają wyjątkowo ostre słowa.

Elon Musk oczami swoich krytyków. „Jest ewidentnie okrutny i samolubny”

Zwiastun rozpoczyna się od głosów osób zachwyconych Muskiem. Jeden z jego zwolenników określa go nawet mianem „największego kapitalisty w historii!”. Chwilę później ton materiału zmienia się jednak diametralnie.

W filmie pojawiają się znacznie bardziej krytyczne opinie na temat miliardera. Jeden z rozmówców opisuje go jako osobę „chaotyczną, chaotyczną, kapryśną”. Inny stwierdza wprost: „Jest ewidentnie okrutny i samolubny”. Kolejna osoba zauważa natomiast: „W powieści science fiction nie byłby bohaterem”.

Tak zaprezentowany zwiastun sugeruje, że Gibney przygląda się nie tylko biznesowemu sukcesowi Muska, lecz także jego kontrowersyjnej osobowości i sposobowi funkcjonowania w przestrzeni publicznej.

Dokument „Musk” będzie miał premierę we wtorek podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji. Film trwa niecałe cztery godziny, więc Gibney daje sobie sporo czasu na przedstawienie swojego bohatera.

Reżyser nie podchodzi zresztą do Muska jako całkowicie bezstronny obserwator. Obaj już wcześniej wdali się w konflikt na Twitterze. Miliarder nazwał Gibneya „palantem”. Dokumentalista odpowiedział mu tym samym.

Alex Gibney wraca z kolejnym głośnym dokumentem

Twórca „Muska” należy do najbardziej cenionych reżyserów filmów dokumentalnych. Jest laureatem Oscara za „Taxi to the Dark Side”, a w jego dorobku znajdują się również „Enron: The Smartest Guys in the Room”, „Going Clear: Scientology and the Prison of Belief”, „Steve Jobs: The Man in the Machine” oraz „Zero Days”.

Jeszcze w 2024 roku Gibney pojawił się w podcaście „Doc Talk” serwisu Deadline, gdzie zdradzał pierwsze szczegóły dotyczące filmu o Musku. Teraz produkcja trafia wreszcie przed publiczność, a opublikowany zwiastun pokazuje, że dokument może być jednym z najbardziej dyskutowanych filmów tegorocznego festiwalu.

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Źródło: WPROST.pl / Deadline