Tysiące komentarzy w sieci po zwiastunie „Harry'ego Pottera”. „Profanacja oryginału”, „Przykro się robi”

Pod opublikowanym drugim już zwiastunem serialu „Harry Potter” w dobę pojawiły się tysiące opinii. Choć wydaje się, że dużo osób chwali teaser, przeważają jednak te negatywne wpisy. Odbiorcy narzekają na casting, szczególnie w kontekście Severusa Snape'a, ale też Hagrida i samego Harry'ego. Wielu nie podoba się też troll, którego znają już z pierwszej części kultowej serii filmowej. Krytykowany jest też polski dubbing. Niektóre komentarze są trafiają w bardzo dramatyczne tony i widać, że fani książek i filmów są bardzo niezadowoleni.

„Nie mogę się doczekać! Wreszcie wiele osób zobaczy jak dużo zostało pominięte w filmach”; „Wszystko było by dobrze gdyby nie ten Snape. Ten aktor tak bardzo nie pasuje że razi po oczach”; „Widzę że klimat tego przynajmniej pierwszego sezonu będzie bardzo przypominał dwa pierwsze filmu które reżyserował Chris Columbus”; „Harry Potter z Temu”; „Niezgodności z książką będą zawsze, nieważne kto i kiedy to nakręci”; „No cóż, dubbing jak zwykle fatalny. Głosy infantylne i piskliwe, a dialogi brzmią jak wyrecytowane z kartki, zamiast naprawdę zagrane”; „Nie ma to jak zniszczyć coś, co mogło być fajne, jednym durnowatym castingiem... ale jak widać, HBO brnie w to dalej, wiec odpuszczam”; „Słabe. Jakbym oglądał cosplay w świecie Pottera”; „Ogólnie tragedii nie ma, ale ten nowy Harry... jakoś coś teges tenteges mi nie pasuje”; „Trochę jak »Pierścienie władzy«”; „Bez sensu… takie odgrzewane kotlety. Chyba tylko dzieci się jarają w komentarzach”; „Żałosne. Profanacja oryginału. Przykro się robi, że niektórzy chcą to dziwadło oglądać”; „Czy tylko mi się wydaje że to będzie klapa? Przez poprawność polityczną?” – czytamy.

„Harry Potter” nadchodzi na HBO Max. O czym będzie opowiadał 1. sezon serialu?

Harry Potter nie jest nikim wyjątkowym. Przynajmniej tak twierdzi jego ciotka Petunia. Wszystko zmienia się, gdy chłopiec otrzymuje tajemniczy list z Hogwartu, Szkoły Magii i Czarodziejstwa. To wydarzenie otwiera przed nim drzwi do ukrytego świata pełnego magii, przyjaźni i przygód. Za zaczarowanymi murami Hogwartu kryją się jednak mroczne sekrety. Harry będzie musiał znaleźć w sobie odwagę, by zmierzyć się z najpotężniejszym i najgroźniejszym czarodziejem wszech czasów.

Serial, oparty na uwielbianych książkach autorstwa J.K. Rowling, został napisany przez Francescę Gardiner, która pełni również funkcję producentki wykonawczej. Producent wykonawczy Mark Mylod wyreżyserował także wybrane odcinki serialu.

W serialu występują: Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger, Alastair Stout jako Ron Weasley, John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Lox Pratt jako Draco Malfoy, Leo Earley jako Seamus Finnigan, Elijah Oshin jako Dean Thomas, Tristan Harland jako Fred Weasley, Gabriel Harland jako George Weasley, Ruari Spooner jako Percy Weasley, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown, Finn Stephens jako Vincent Crabbe, William Nash jako Gregory Goyle, Warwick Davis jako Filius Flitwick oraz Sirine Saba jako Pomona Sprout.

W produkcji zagrają także: Daniel Rigby jako Vernon Dursley, Bel Powley jako Petunia Dursley, Paul Whitehouse jako Argus Filch, Johnny Flynn jako Lucjusz Malfoy, Bertie Carvel jako Korneliusz Knot, Luke Thallon jako Kwiryniusz Quirrell, Katherine Parkinson jako Molly Weasley, Amos Kitson jako Dudley Dursley, Gracie Cochrane jako Ginny Weasley, Richard Durden jako Cuthbert Binns, Louise Brealey jako Rolanda Hooch, Bríd Brennan jako Poppy Pomfrey, Leigh Gill jako Gryfek oraz Anton Lesser jako Garrick Ollivander.

Premiera produkcji odbędzie się w okresie świąt Bożego Narodzenia 2026 roku.

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