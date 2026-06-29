Gratka dla kinomaniaków. 11 filmów w bibliotece popularnego serwisu

W ramach comiesięcznej aktualizacji biblioteki, na CANALVOD trafiły hity prosto z kin. Na platformie znajdziecie już teraz najgłośniejsze tytuły ostatnich miesięcy, wśród których znalazły się przejmujący „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”, trzymający w napięciu „Projekt Hail Mary”, wciągająca „Drama” czy dynamiczny „Testament Ann Lee”. Poniżej pełna rozpiska premier.

CANALVOD dodaje do swojej biblioteki 11 hitów filmowych. Już je obejrzysz

„Wartość sentymentalna”



Siostry Agnes i Nora spotykają się ze swoim dawno niewidzianym ojcem, charyzmatycznym, niegdyś znanym, reżyserem filmowym Gustavem. Proponuje on Norze, aktorce teatralnej, rolę w swoim najnowszym filmie, który ma być jego powrotem do świata kina. Gdy dziewczyna odrzuca propozycję, ten zatrudnia młodą gwiazdę Hollywood. Teraz siostry muszą poradzić sobie nie tylko ze swoją skomplikowaną sytuacją z ojcem, ale też z amerykańską gwiazdą, która zmienia ich rodzinną dynamikę.



„Projekt Hail Mary”



Ryland Grace to nauczyciel nauk ścisłych, który budzi się na pokładzie statku kosmicznego, nie mając pojęcia, skąd się tam wziął. Po chwili pamięć powraca i mężczyzna odkrywa, że od jego intelektu i zdolności analitycznych zależy los Ziemi. Ryland musi rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji powodującej wygaśnięcie słońca, a nieoczekiwana znajomość może mu w tym pomóc.



„Oni cię zabiją”



Mroczna atmosfera i czarny humor tworzą podstawę klimatu tego nietypowego filmu akcji. Fabuła skupia się wokół postaci młodej kobiety, która zmuszona jest przetrwać noc w nowojorskim wieżowcu, który zajmują członkowie demonicznej sekty. Silne inspiracje stylem Quentina Tarantino i żywa akcja to przepis na silne emocje przed ekranem.



„Pillion”



Colin, nieśmiały i zwyczajny mężczyzna poznaje Raya, charyzmatycznego członka klubu bikersów. Fascynacja od pierwszego wejrzenia przeradza się w uczucie, które zmusza Colina do wyjścia ze strefy komfortu i zmian, których świadkami są jego rodzina i przyjaciele. Film w subtelny sposób przedstawia granice między uległością a dominacją. W rolach głównych występują Harry Melling i Alexander Skarsgård.



„Pojedynek”



Rok 1939, Europa staje na krawędzi wojny. Tysiące polskich oficerów, intelektualistów i przedstawicieli elit trafia do sowieckiej niewoli. W centrum tej rozgrywki znajduje się młody, światowej sławy pianista, człowiek cieszący się autorytetem i szacunkiem współwięźniów. Dla ambitnego funkcjonariusza sowieckiego aparatu jego złamanie staje się osobistą obsesją. Rozpoczyna się pojedynek dwóch silnych osobowości: młodego oficera, oddanego męża i ojca, oraz agenta reprezentującego potęgę i bezwzględność totalitarnego systemu.



„Pomocy”



Linda i Bradley od lat pracują razem, lecz nie darzą się szczególną sympatią. Na skutek katastrofy lotniczej, zostają zmuszeni do współpracy jako jedyni ocalali z tragedii. To, co początkowo wygląda na walkę o przetrwanie, stopniowo odsłania znacznie głębszy konflikt. Zamknięci w pułapce bohaterowie wikłają się w niebezpieczną grę psychologiczną.



„Dobry chłopiec”



Dziewiętnastoletni Tommy to lekkomyślny i żyjący bezrefleksyjnie nastolatek, któremu nieobcy jest konflikt z prawem. Jego codzienność zmienia się z dnia na dzień, kiedy zostaje porwany przez tajemniczą parę, Chrisa i Kathryn. Ich misją jest uczynienie z Tommy’ego dobrego, ułożonego chłopca, a drogą do celu staje się wymuszona i wymykająca się konwencjonalnym zasadom, resocjalizacja.



„Drama”



Emma i Charlie to kochająca się para, pochłonięta przygotowaniami do ślubu. Sielankę przerywa jednak jeden wieczór ze znajomymi, podczas którego na jaw wychodzi, skrywany od lat przez przyszłą pannę młodą, sekret. Z pozoru niewinna sytuacja wystawia na próbę zaufanie partnerów, budząc pytania, z którymi zmuszeni są się zmierzyć, by uratować swój związek.



„Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”



Wkraczając w dorosłość, czwórka rodzeństwa próbuje podążać własnymi drogami, jednocześnie walcząc o zachowanie bliskości, która od zawsze stanowiła ich siłę. Ich relacje komplikują się, na ekranie pojawia się również tajemniczy Dusiołek, a kryzysy osobiste sprawiają, że pytania u progu dorosłości domagają się konkretnych odpowiedzi.



„Testament Ann Lee”



Amanda Seyfried wciela się na ekranie w Ann Lee, wizjonerkę, buntowniczkę i założycielkę wspólnoty Szejkerów. Połączenie dramatu biograficznego z elementami musicalu przygląda się kobiecie, która w XVIII wieku walczyła o równość płci i społeczną sprawiedliwość, jednocześnie będąc przekonaną, że została powołana jako żeńskie wcielenie Chrystusa.



„Tajny agent” od 19 czerwca



Marcelo to ekspert technologiczny, który w ogarniętej wojskową dyktaturą Brazylii lat siedemdziesiątych, szuka spokoju w rodzinnych stronach. Konflikty z przeszłości nadal wpływają na jego życie, więc mężczyzna powraca do miasta, w którym się wychował, chcąc odnaleźć swoje korzenie i schronienie. Szybko przekonuje się jednak, że Recife nie jest już bezpieczną przystanią, za jaką je dotychczas uważał. Czytaj też:

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