Mocny thriller na Polsacie. Sam przeciwko wszystkim

Spokojny kierowca pługa śnieżnego, rodzinna tragedia i bezwzględna wojna z narkotykowym kartelem. „Przykładny obywatel” to jeden z tych filmów, w których Liam Neeson po raz kolejny udowadnia, że ekranowi bohaterowie nie powinni lekceważyć zdeterminowanego ojca.

„Przykładny obywatel” – film o tym, co zmienia rodzinna tragedia

Nels Coxman prowadzi spokojne i uporządkowane życie w malowniczych Górach Skalistych. Razem z żoną Grace stworzył stabilny dom, a mieszkańcy okolicy cenią go za sumienną pracę operatora pługa śnieżnego, dzięki której drogi do popularnych kurortów pozostają przejezdne nawet podczas największych śnieżyc. Za swoje zaangażowanie i wkład w życie lokalnej społeczności otrzymuje prestiżowy tytuł Obywatela Roku. Wydaje się, że nic nie zakłóci jego codzienności. Wszystko zmienia się jednak w jednej chwili.

Świat Nelsa rozpada się, gdy dociera do niego wiadomość o śmierci syna, Kyle’a. Oficjalne ustalenia śledczych wskazują na przedawkowanie narkotyków, lecz zrozpaczony ojciec nie chce uwierzyć w tę wersję wydarzeń. Tragiczne wydarzenia odbijają się również na jego małżeństwie. Relacja z Grace zaczyna się rozpadać, a Nels coraz bardziej koncentruje się na odkryciu prawdy o ostatnich chwilach życia syna.

Liam Neeson kontra narkotykowy kartel. Ten thriller nie daje czasu na nudę

Prowadzone przez Coxmana prywatne śledztwo szybko prowadzi go do niepokojących odkryć. Mężczyzna zaczyna podejrzewać, że za śmiercią Kyle’a stoją ludzie związani z potężnym narkotykowym kartelem. Wtedy spokojny i szanowany obywatel przechodzi spektakularną przemianę. Z człowieka, którego wszyscy znali jako uczciwego i pomocnego sąsiada, staje się bezwzględnym mścicielem gotowym zrobić wszystko, by ukarać winnych.

„Przykładny obywatel” łączy elementy kina sensacyjnego, thrillera i czarnej komedii. Historia zemsty rozwija się w nieprzewidywalnym kierunku, a kolejne działania głównego bohatera wywołują lawinę wydarzeń, nad którą coraz trudniej zapanować. To propozycja dla widzów, którzy lubią dynamiczne kino akcji z wyrazistym bohaterem oraz historią pokazującą, jak daleko może posunąć się człowiek próbujący wymierzyć sprawiedliwość na własnych zasadach.

Film „Przykładny obywatel” zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca o godz. 21:00 na antenie Polsat Film.

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