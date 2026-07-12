10 najlepszych seriali o oszustach. Genialni naciągacze i wielkie przekręty

Oszuści, genialni manipulatorzy i mistrzowie przekrętów od lat należą do najciekawszych postaci telewizyjnych. Te seriale udowadniają, że spryt bywa równie skuteczną bronią, jak siła, a najlepsze intrygi potrafią zaskoczyć nawet najbardziej uważnych widzów.

Genialni manipulatorzy ulubionymi bohaterami seriali

Jeśli kiedykolwiek oglądałeś film lub serial o oszustach, prawdopodobnie myślałeś sobie w trakcie, że przewidziałeś ten przekręt. To właśnie jest chyba najfajniejsze w serialach o oszustach: wczuwamy się w sytuację i zastanawiamy, jak byśmy sobie z nią poradzili. Czy dalibyśmy się nabrać na tak oczywisty trik? Zapominając, że staje się oczywisty dopiero w finale.

Serial telewizyjny, w którym oszust jest głównym bohaterem, stanowi spore wyzwanie dla scenarzystów, ale kiedy już mu się to uda, widzowie niemal na pewno mogą liczyć na wielki hit. Istnieje długa lista dobrych seriali o oszustach, ale który jest najlepszy? Przekonajmy się.

Najlepsze seriale o oszustach

„Białe kołnierzyki”



Serial opowiada o błyskotliwym złodzieju dzieł sztuki, który zawiera nieoczekiwany układ z agentem FBI. Wspólnie tropią przestępców specjalizujących się w finansowych i intelektualnych przekrętach. Siłą serialu są pełna chemii relacja bohaterów, humor oraz charyzmatyczne kreacje Matta Bomera i Tima DeKaya.



„Mentalista”



Patrick Jane to były medium, który dzięki niezwykłej spostrzegawczości pomaga organom ścigania rozwiązywać najbardziej skomplikowane sprawy. Choć nie posiada nadprzyrodzonych zdolności, perfekcyjnie wykorzystuje psychologię i manipulację. Simon Baker stworzył jedną z najbardziej charakterystycznych postaci współczesnych kryminałów.



„Tożsamość szpiega”



Były szpieg niespodziewanie zostaje odsunięty od służby i zmuszony do walki o odzyskanie swojego dobrego imienia. W międzyczasie wykorzystuje swoje doświadczenie, by pomagać potrzebującym. Serial oferuje mieszankę sensacji, humoru i efektownych akcji, a Jeffrey Donovan i Gabrielle Anwar tworzą niezwykle zgrany duet.



„Oszuści”



Główna bohaterka utrzymuje się z uwodzenia i okradania kolejnych partnerów. Kiedy jej ofiary postanawiają połączyć siły, szybko odkrywają, że stoją przed znacznie bardziej skomplikowaną zagadką, niż przypuszczali. Inbar Lavi i Rob Heaps prowadzą widzów przez pełną tajemnic historię.



„Zadzwoń do Saula”



Prequel kultowego „Breaking Bad” przedstawia drogę Jimmy'ego McGilla do przemiany w słynnego Saula Goodmana. To opowieść o moralnych kompromisach, ambicji i coraz śmielszych manipulacjach. Bob Odenkirk stworzył rolę, która przyniosła serialowi status jednej z najwyżej ocenianych produkcji ostatnich lat.



„Kłamca”



Głównym bohaterem jest ekspert od wykrywania kłamstw, który analizując mikroekspresje, pomaga rozwiązywać policyjne śledztwa. Tim Roth znakomicie odnajduje się w roli człowieka potrafiącego dostrzec najmniejsze oznaki oszustwa, a serial oferuje świeże spojrzenie na klasyczny kryminał.



„Lupin”



Assane Diop inspiruje się legendarnym Arsène'em Lupinem, by zemścić się za krzywdę wyrządzoną jego rodzinie. Dzięki inteligencji, urokowi osobistemu i doskonale przygotowanym planom nieustannie wyprzedza swoich przeciwników. Produkcja z Omarem Sy błyskawicznie stała się światowym hitem Netfliksa.



„Fargo”



Każdy sezon tej antologii przedstawia nową historię pełną oszustw, przemocy i moralnych dylematów. Inspirowany filmem braci Coen serial zachwyca znakomitą obsadą i nieprzewidywalną fabułą. W kolejnych odsłonach występują między innymi Billy Bob Thornton, Kirsten Dunst i Ewan McGregor.



„Dom z papieru”



Historia spektakularnego napadu na hiszpańską Mennicę Królewską podbiła serca widzów na całym świecie. Tajemniczy Profesor i jego grupa planują perfekcyjny skok, który z odcinka na odcinek staje się coraz bardziej skomplikowany. Álvaro Morte i Úrsula Corberó stworzyli jedne z najbardziej rozpoznawalnych postaci współczesnych seriali.



„Kim jest Anna?”



Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami produkcja opowiada o Annie Sorokin, znanej jako Anna Delvey, która podając się za bajecznie bogatą dziedziczkę, zdobyła zaufanie nowojorskich elit. Julia Garner znakomicie sportretowała jedną z najsłynniejszych oszustek ostatnich lat. Czytaj też:

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