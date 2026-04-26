Niedziela + Netflix = odpoczynek idealny. To 15 filmów, które w tym pomogą

Niedziela ma swój rytm — trochę wolniejszy, idealny na dobry film bez pośpiechu. Zamiast tracić czas na przeglądanie katalogu Netflix, zebraliśmy 15 tytułów, które naprawdę warto dziś włączyć. To mieszanka historii wciągających od pierwszych minut, lżejszych propozycji na reset i filmów, które zostają w głowie na dłużej — dokładnie takich, na jakie ma się ochotę w niedzielny wieczór. Sprawdźcie listę i zobaczcie, czy coś was zainteresuje!

Co obejrzeć w niedzielę? 15 pewniaków z Netflix

„The Highwaymen”



Oparta na faktach opowieść o legendarnych detektywach, którzy dopadli Bonnie i Clyde’a. Gdy okazuje się, że funkcjonariusze FBI dysponujący najnowszą technologią kryminalistyczną nie są w stanie schwytać tej sławnej pary złodziei i morderców, do akcji wkracza dwóch byłych strażników Teksasu (Kevin Costner i Woody Harrelson), którzy może są dość staroświeccy w swoich metodach, ale nigdy nie zawodzą.



„Bielmo”



West Point, 1830 rok. Pewnego szarego zimowego poranka okazuje się, że jeden z kadetów nie żyje. Ale kiedy jego ciało trafia do kostnicy, okazuje się, że serce młodego człowieka zostało umiejętnie usunięte, a tragedia staje się zbrodnią. Obawiając się nieodwracalnych konsekwencji dla raczkującej akademii wojskowej, jej dowódcy zwracają się do lokalnego detektywa Augustusa Landora (Christian Bale), aby rozwiązał sprawę morderstwa. Na przeszkodzie Landorowi staje kodeks milczenia żołnierzy, zatrudnia więc do pomocy jednego z nich – ekscentrycznego kadeta, który pogardza rygorami wojskowymi i ma zamiłowanie do poezji – młodego mężczyznę znanego jako Edgar Allan Poe (Harry Melling).



„Niewidzialny człowiek”



Uwikłana w toksyczną, pełną przemocy relację z bogatym i znakomitym naukowcem, Cecilia Kass (Elisabeth Moss) ucieka od swego męża nocą, by ukryć się w domu siostry (Harriet Dyer) oraz ich wspólnego przyjaciela z młodości (Aldis Hodge). Kiedy jej mąż (Oliver Jackson-Cohen) popełnia samobójstwo, zostawiając jej fortunę, Cecilia zaczyna się obawiać, że jego śmierć jest oszustwem. Tymczasem seria niewytłumaczalnych przypadków, które dzieją się wokół kobiety, zaczyna być śmiertelnie niebezpieczna, zagrażając życiu tych, których kocha. Ale jak udowodnić coś, czego udowodnić się nie da? Cecilia, na granicy obłędu, czuje, że prześladuje ją niewidzialny człowiek.



„Psie pazury”



Jest rok 1925, a głównymi bohaterami tej gorzkiej opowieści o miłości i przebaczeniu są dwaj bracia, Phil i George, zamożni ranczerzy z Montany. Phil jest typowym samotnikiem i drapieżcą, który żyje w zgodzie z naturą i potrafi znaleźć słaby punkt w każdym człowieku, z którym ma kontakt. George ma w sobie więcej ciepła i empatii, a także czysto ludzkiej przyzwoitości. Nic więc dziwnego, że to on poślubia uroczą wdowę Rose i zostaje ojczymem jej syna Petera. Philowi ciężko zaakceptować decyzję swojego brata, tym bardziej, że czerpie perfidną satysfakcję z drwienia z kobiety i chłopaka. A to prowadzi w linii prostej do konfliktu wartości, którego nikt się nie spodziewał.



„Nie patrz w górę”



Studentka astronomii Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) i jej profesor dr Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) odkrywają, że po obrzeżach galaktyki krąży kometa. Problem w tym, że znajduje się na kursie kolizyjnym z Ziemią. Jakby tego było mało, nikt się nią nie przejmuje. Okazuje się, że ostrzeganie ludzkości przed zabójczym zagrożeniem wielkości Mount Everestu prowadzi do wielu niezręcznych sytuacji. Z pomocą dra Oglethorpe'a (Rob Morgan) Kate i Randall szturmują media, zaczynając od biura beztroskiej prezydent Orlean (Meryl Streep) i jej spolegliwego syna Jasona (Jonah Hill), który jest też szefem jej sztabu, a kończąc w optymistycznym porannym programie The Daily Rip prowadzonym przez Brie (Cate Blanchett) i Jacka (Tyler Perry). Do zderzenia komety z Ziemią zostało tylko sześć miesięcy, a opanowanie 24-godzinnego cyklu obiegu informacji i przyciągnięcie uwagi zafascynowanej mediami społecznościowymi opinii publicznej zanim będzie za późno, okazuje się szokująco komicznym doświadczeniem. Co trzeba zrobić, żeby świat po prostu spojrzał w górę?



„To my”



Akcja dzieje się we współczesnych czasach w południowej Kalifornii. W filmie zobaczymy m.in. Lupitę Nyong’o w roli Adelaide Wilson, kobiety, która wraca w swe rodzinne strony do domku na plaży, w którym spędziła dzieciństwo. Przyjeżdża tu z mężem (Winston Duke) oraz dziećmi (Shahadi Wright Joseph, Evan Alex), aby odnaleźć letnie wytchnienie. Ścigana przez niewyjaśnione i nierozwiązane traumy z przeszłości oraz dziwaczne zbiegi okoliczności, Adelaide czuje, że paranoja, w której się znalazła, narasta z niepohamowaną siłą. Kobieta czuje, że coś złego spotka jej rodzinę. Po relaksującym dniu na plaży, który spędza z rodziną i przyjaciółmi (Elisabeth Moss, Tim Heidecker, Cali Sheldon, Noelle Sheldon), Adelaide wraca do letniego domu. Kiedy nastaje zmrok, Wilsonowie odkrywają cztery sylwetki stojące na podjeździe: sobowtóry ich rodziny.



„Nieoszlifowane diamenty”



Popularni filmowcy, Josh i Benny Safdie, przedstawiają elektryzujący thriller kryminalny o Howardzie Ratnerze (Adam Sandler), charyzmatycznym jubilerze z Nowego Jorku, który żyje na krawędzi. Przyparty do muru Howard stawia wszystko na jedną kartę. Aby zgarnąć wysoką wygraną, musi poradzić sobie z rodziną, firmą, wrogami po obu stronach barykady i... przeżyć.



„Zostaw świat za sobą”



Apokaliptyczny thriller nagradzanego reżysera i scenarzysty Sama Esmaila ("Mr. Robot"). Amanda (laureatka Oscara Julia Roberts) i jej mąż Clay (nominowany do Oscara Ethan Hawke) wynajmują na weekend luksusowy dom wraz z dziećmi - Archiem (Charlie Evans) i Rose (Farrah Mackenzie). Ich wakacje wywraca do góry nogami nocna wizyta dwojga nieznajomych - G.H. (laureat Oscara Mahershala Ali) i jego córki Ruth (Myha'la), którzy przynoszą wieści o tajemniczym cyberataku i chcą schronić się w domu, który, jak twierdzą, należy do nich. Obie rodziny stawiają czoła nadciągającej katastrofie, która z minuty na minutę coraz bardziej przeraża, zmuszając wszystkich do pogodzenia się z pozycją w pogrążającym się świecie.



„Winni”



Akcja filmu rozgrywa się w ciągu jednego poranka w dyspozytorni numeru alarmowego 911. Operator Joe Baylor (Jake Gyllenhaal) próbuje uratować dzwoniącą kobietę, której grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Wkrótce jednak odkrywa, że nic nie jest takie, jakim się wydaje, a jedynym wyjściem ze skomplikowanej sytuacji jest zmierzenie się z prawdą.



„Wykopaliska”



Zbliża się II wojna światowa. W tym niepewnym okresie zawirowań dziejowych pewna majętna wdowa wynajmuje domorosłego archeologa, by przeprowadził wykopaliska na mogile położonej na terenie jej posiadłości. Wspólnie dokonują historycznego odkrycia - natrafiają na echa przeszłości Wielkiej Brytanii.



„Późna noc z diabłem”



Jack Delroy (David Dastmalchian) jest gospodarzem popularnego talk show "Nocne Sowy", który od dawna towarzyszy nocami widzom w całym kraju. Jednak oglądalność gwałtownie spada po tragicznej śmierci ukochanej żony Jacka. Desperacko pragnąc poprawić sytuację, na 31 października 1977 roku Jack zaplanował wyjątkowy odcinek halloweenowy. Nie jest świadomy, że tym samym wprowadzi złe moce do amerykańskich domów.



„Krzywe linie boga”



Prywatna detektyw, która utrzymuje, że cierpi na paranoję, zgłasza się do szpitala psychiatrycznego, aby zbadać tajemniczy przypadek śmierci pacjenta.



„Kokainowy Rick”



Nastolatek Rick pochodzi z dość biednej rodziny z przedmieść Detroit. Ojciec (McConaughey) para się różnego rodzaju przekrętami i ma słabość do broni, siostra miewa wahania nastroju i zawsze zakochuje się w nieodpowiednich facetach. Chłopak, choć nie skończył jeszcze 16 lat, wikła się w szemrane interesy, czuje się bezkarny, a wszystko za cichym przyzwoleniem ojca, któremu imponuje spryt i pomysłowość syna. Niestety dobra passa nie trwa wiecznie, a działaniami Ricka w półświatku zaczynają interesować się władze. Najpierw na celownik biorą ojca, nie sądzą bowiem, że ktoś tak młody byłby w stanie zorganizować wokół siebie całą przestępczą siatkę.



„Kaliber”



Porywczy, edynburski biznesmen Marcus (Martin McCann) zabiera swojego kumpla Vaughna (Jack Lowden) na wspólne weekendowe polowanie. Po drodze mężczyźni odwiedzają lokalny pub, gdzie przy piwie i w towarzystwie nowo poznanych niewiast Kary (Kitty Lovett) i Iony (Kate Bracken) spędzają miły wieczór. Następnego poranka przyjaciele ruszają na łowy. Szybko spostrzegają dorodnego jelenia, który idealnie wystawia się na czysty strzał. Vaughn mierzy prosto w łeb, lecz w ostatniej chwili zwierzyna porusza się, unikając niechybnej śmierci. Zbłąkana kula trafia jednak w inny cel.



„Ostateczna operacja”



Izrael, przełom lat 50. i 60. XX wieku. Część ludzi pragnie zapomnieć o traumie II wojny światowej, a część wciąż żąda jakiegoś spektakularnego zadośćuczynienia za zaznane cierpienie. Gdy Mossad wchodzi w posiadanie dowodu na to, że w Argentynie ukrywa się Adolf Eichmann, nazistowski zbrodniarz wojenny zwany "architektem Holocaustu", wśród decydentów przeważa chęć postawienia go przed sądem i skazania. Czy dowodzonej przez Petera Malkina drużynie śmiałków uda się schwytać i przywieźć do Izraela zakonspirowanego na drugim końcu świata potwora w ludzkiej skórze? A jeśli tak, ile będzie ich to kosztowało?

To najpiękniejszy film na Netflix. Ma notę 8,1/10 od widzówCzytaj też:

5 filmów na Prime Video, które warto zobaczyć w tym tygodniu