5 filmów na Prime Video, które warto zobaczyć w tym tygodniu

Prime Video ma w ofercie kilka tytułów, które łatwo przegapić, a które naprawdę potrafią zaskoczyć — od mocnych historii obyczajowych, przez trzymające w napięciu thrillery, aż po lekkie produkcje na wieczorny reset. Jeśli szukasz czegoś do obejrzenia bez długiego scrollowania katalogu, te 5 filmów to bezpieczny, ale i jakościowy wybór na najbliższe dni.

Filmy na Prime Video, które warto obejrzeć. Nasze rekomendacje na ten tydzień

„Kiedy nikt nie patrzy”



Młoda para (Sydney Sweeney i Justice Smith) zaczyna interesować się życiem intymnym sąsiadów z naprzeciwka (Ben Hardy i Natasha Liu Bordizzo). Zaczyna się niewinnie, wkrótce jednak ciekawość przeradza się w niezdrową obsesję - po tym, jak bohaterowie są świadkami zdrady. Pokusa i pożądanie sprawiają, że losy całej czwórki splatają się, co prowadzi do straszliwych konsekwencji.



„Wojna”



Napisany i wyreżyserowany przez weterana wojny w Iraku Raya Mendozę oraz Alexa Garlanda („Civil War”, „28 dni później”), Warfare przenosi widzów do domu irackiej rodziny, gdzie pluton amerykańskich Navy SEALs obserwuje ruchy sił USA na terytorium kontrolowanym przez rebeliantów. To pełna realizmu opowieść o współczesnej wojnie, przedstawiona w czasie rzeczywistym i oparta na wspomnieniach tych, którzy ją przeżyli – historia, jakiej nigdy wcześniej nie opowiedziano.



„Monster”



Saori po śmierci męża samotnie wychowuje nastoletniego syna Minato. Zauważa u niego niepokojące zachowanie i odkrywa, że jest gnębiony przez swojego nauczyciela. Żąda w szkole odsunięcia pana Hori od pracy z dziećmi. Koreeda zaskakuje, podsuwa różne tropy, opowiadając nam historię z trzech perspektyw – matki, nauczyciela i samego Minato. Reżyser opowiada o skomplikowanych emocjach – jakże różnych u każdego z bohaterów – w sposób czysty i subtelny. Dużym atutem filmu jest ścieżka dźwiękowa, jedna z ostatnich kompozycji niezrównanego Ryuichiego Sakamoto.



„Jedno życie”



Jest rok 1938, gdy młody Brytyjczyk Nicholas Winton podczas wizyty w Pradze odkrywa, że tysiące rodzin zbiegłych przed hitlerowcami z Niemiec i Austrii żyją tu w dramatycznych warunkach, często bez dachu nad głową i żywności. Niemiecka inwazja na Czechosłowację jest kwestią najbliższych tygodni, a wtedy los uchodźców będzie już przesądzony. Nicholas postanawia zrobić wszystko, co w jego mocy, by ocalić jak najwięcej potrzebujących. Wraz z grupą współpracowników organizuje transporty dzieci, które podążają z Pragi do Anglii w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Jak wiele istnień uda się ocalić zanim granice zostaną zamknięte? Po 50 latach Nicholas wciąż wraca wspomnieniami do tamtych dni, zadając sobie pytania o los ocalonych i obwiniając się za to, że nie udało mu się ocalić wszystkich. Tymczasem niepodziewanie los dopisuje poruszający epilog do tej historii.



„Charlie musi umrzeć”



Charlie Countryman (Shia LaBeouf) jest typem nieco naiwnego i postrzelonego młodzieńca. Pewnego dnia los rzuca go do Bukaresztu, gdzie całkowicie traci głowę dla pięknej rumuńskiej wiolonczelistki Gabi (Evan Rachel Wood). Dziewczyna związana jest jednak z miejscowym gangsterem – porywczym i brutalnym Nigelem (Mads Mikkelsen). Zakochany Charlie nie zważa na niebezpieczeństwa i robi wszystko, aby wyrwać Gabi z rąk mafii. Dla osiągnięcia celu gotów jest nawet... umrzeć.

