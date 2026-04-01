„Noo, to jest film!”. „Jeden z najlepszych kryminałów ostatnich lat” wpadł na Prime Video

„Jeden z najlepszych kryminałów ostatnich lat. Angażuje od początku do końca, a przy tym trzyma w napięciu przez cały czas. Nie tylko świetnie zagrane role, ale przede wszystkim napisane, szczególnie relacje między nimi”; „Genialny film z akcją, świetna gra aktorska. Akcja buduje napięcie od samego początku”; „Nic o tym filmie nie wiedziałem wcześniej i wziął mnie totalnie z zaskoczenia. Praktycznie jak stary, dobry Michael Mann w czystej postaci”; „Noo i to jest film! Są pościgi, jest intryga, dobra obsada. Warto zobaczyć”; „Są filmy i Filmy... ten należy do tej drugiej grupy. Rodzaj kina, którego dawno nie było i zrobione na najwyższym poziomie” – piszą o nim w sieci zachwyceni widzowie.

Na Prime Video wpadł właśnie „Crime 101” – chwalony kryminał Barta Laytona („American Animals”, „The Imposter”), w którym główne role zagrali Chris Hemsworth, Halle Berry i Mark Ruffalo. W filmie także w rolach drugoplanowych mamy śmietankę aktorską. Zobaczymy również takie sławy jak Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh i Nick Nolte.

Ten świetny kryminał wpadł właśnie na Prime Video. O czym jest „Crime 101”?

Osadzony w wypalonym słońce, surowym krajobrazie przedmieść Los Angeles „Crime 101” snuje opowieść o nieuchwytnym złodzieju klejnotów (Chris Hemsworth), którego seria napadów wzdłuż autostrady 101 wprawia policję w konsternację. Gdy planuje skok życia, spotyka na swojej drodze sfrustrowaną agentkę ubezpieczeniową (Halle Berry), stojącą na życiowym rozdrożu.

Zdeterminowany detektyw (Mark Ruffalo), przekonany, że rozpracował schemat działania sprawcy, jest coraz bliżej jego schwytania, a stawka rośnie. Im bliżej napadu, tym granica między łowcą a ofiarą zaczyna się zacierać, a cała trójka staje przed wyborami, które odmienią ich życie na zawsze – bez drogi powrotnej.

Czytaj też:

Lawine mega premier teraz na Prime Video! Tu rozpiska dzień po dniu

