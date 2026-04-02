6 mocnych nowości w sieci. Ten jeden serial zrobi szum w kwietniu

Disney+ w porównaniu do innych platform streamingowych, ma dla widzów w kwietniu tylko sześć nowości, za to zapowiadają się one mocno obiecująco. Pojawi się odważy i skłaniający do refleksji serial jest oparty na powieści Margaret Atwood, będącej kontynuacją „Opowieści podręcznej”. Po latach wraca też kontynuacja jednego z największych serialowych komediowych hitów wszech czasów. Zadowoleni będą też fani produkcji z uniwersum Gwiezdnych Wojen oraz historii true crime.

„Niezapomniani: Ślady tożsamości”



Projekt DNA Doe współpracuje z policją w celu zidentyfikowania 50 000 anonimowych ofiar śmiertelnych w całej Ameryce, wykorzystując do tego badania genetyczne. Pomaga to w rozwiązaniu nierozwiązanych spraw i pojednaniu rodzin.

Premiera: 1 kwietnia



„Sekretne życie pszczół”



Odkrywca National Geographic, Bertie Gregory, bada niezwykłe życie pszczół, które należą do najważniejszych zwierząt na Ziemi. Przez trzy lata specjalne kamery pozwalały zajrzeć do wnętrza jednego ula i poznać jego ukryty świat. Ponad 20 000 gatunków pszczół zapyla jedną trzecią światowych upraw. Ten serial odkrywa ich zdumiewającą architekturę, inteligencję i największe tajemnice.

Premiera: 1 kwietnia



„Misja: Pizza”



Grupa studentów schodzi na parter do holu akademika, żeby odebrać zamówioną pizzę. Jest tylko jeden problem: są kompletnie na haju, przez co ich pozornie prosta wyprawa po schodach zamienia się w oszałamiającą i przełomową przygodę.

Premiera: 3 kwietnia



„Gwiezdne wojny: Maul – Mistrz Cienia”



Po wydarzeniach z serii „Gwiezdne wojny: Wojny klonów” Maul chce odbudować swój syndykat na planecie niezajętej przez Imperium. Na miejscu spotyka sfrustrowanego młodego Padawana, który może stać się jego uczniem i pomóc mu dokonać zemsty na wrogach.

Premiera: 6 kwietnia



„Testamenty”



Kontynuacja „Opowieści podręcznej”, to dramatyczna opowieść o dojrzewaniu w Gileadzie. Serial śledzi losy dwóch nastolatek: pobożnej i posłusznej Agnes Mackenzie oraz Daisy, przybyłej spoza Gileadu. Gdy trafiają do elitarnej szkoły Ciotki Lydii dla przyszłych żon – miejsca, gdzie brutalnie wpaja się posłuszeństwo w imię boskiego porządku – ich więź uruchamia lawinę wydarzeń, która wywróci do góry nogami ich przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Premiera: 8 kwietnia



„Jeszcze bardziej zwariowany świat Malcolma”



Po ponad dziesięciu latach, podczas których chronił siebie i córkę przed rodziną, Malcolm zostaje wciągnięty w rodzinny chaos, gdy Hal i Lois domagają się jego obecności na przyjęciu z okazji 40. rocznicy ślubu.

Premiera: 10 kwietnia

